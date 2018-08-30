Всем добрый день! Я проработала в Хоуме уже год. Было всякое, и недопонимания, и взаимопомощь с НГП. Я по первости косякнула оочень сильно, НГП меня вытаскивала из этого. Так же и много недовольства выслушивала от начальства. Со временем привыкла и к тяжелому нестабильному графику, к коллективам ТТ. Научилась выполнять планы и т.д. В целом, мне нравится работать в ХКФ. Но обстоятельства сложились так, что я переезжаю в Москву. НГП меня отпускать не хочет, не говорит ничего пока внятного по поводу перевода в др. дирекцию! Могу я перевестись в Москву КС-ом? Что нужно для этого? Помогите советами. Заранее спасибо!