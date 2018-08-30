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|Переезд в другой город.Как реализовать?
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Всем добрый день! Я проработала в Хоуме уже год. Было всякое, и недопонимания, и взаимопомощь с НГП. Я по первости косякнула оочень сильно, НГП меня вытаскивала из этого. Так же и много недовольства выслушивала от начальства. Со временем привыкла и к тяжелому нестабильному графику, к коллективам ТТ. Научилась выполнять планы и т.д. В целом, мне нравится работать в ХКФ. Но обстоятельства сложились так, что я переезжаю в Москву. НГП меня отпускать не хочет, не говорит ничего пока внятного по поводу перевода в др. дирекцию! Могу я перевестись в Москву КС-ом? Что нужно для этого? Помогите советами. Заранее спасибо!
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Nusha$ • сотрудник
01.06.2012 15:46
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Ответ банка:
Здравствуйте, коллега,
Я думаю, что Ваш вопрос можно решить. Обратитесь к Елене Траторовой, Руководителю по работе с персоналом Дирекции «Москва»: Elena.Tratorova@homecredit.ru .
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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|ivan_artamonov
04.06.2012 10:32
|Могу поделиться опытом двух переводов. Первым делом поставьте в известность своего руководителя. Настаивайте, если он занят. Ваш руководитель сделает все документы, а от Вас больше ничего не надо.
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