Поведение "руководителей" отдела в Сбербанке возмутило. Прошла собеседование на должность главного специалиста по прямым продажам (по факту руководитель группы продаж - не самая низшая должность) с менеджером по персоналу, по итогам которого мне было назначено 2-е собеседование с "будущим руководителем". "Будущий руководитель" с самого начала собеседования не мог справиться с зевотой (а время - середина дня) и с высокомерием. По ходу собеседования был "кейс", с которым я успешно справилась (цель задания была достигнута). "Руководитель" задает вопрос: что у вас не получилось? Я: Цель достигнута - значит все правильно. Она: Нет, нет и нет, все не по стандартам банка, очень плохо. Я: Подождите, собеседование - обоюдный процесс, не только я вам себя продаю, но и банк себя продает как работодатель. Сейчас вы даете мне некорректную обратную связь. Я в вашем банке не работаю, откуда мне знать ваши стандарты? Тут она начинает оправдываться передо мной и говорить, что на следующем собеседовании будет еще больше подобных вопросов. В общем, неуважение и тупость работников банка начинается с самого начала - когда еще не устроен в банк, что будет дальше проверять даже не хочется.