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|Уже после собеседования нет желания идти туда работать
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|Поведение "руководителей" отдела в Сбербанке возмутило. Прошла собеседование на должность главного специалиста по прямым продажам (по факту руководитель группы продаж - не самая низшая должность) с менеджером по персоналу, по итогам которого мне было назначено 2-е собеседование с "будущим руководителем". "Будущий руководитель" с самого начала собеседования не мог справиться с зевотой (а время - середина дня) и с высокомерием. По ходу собеседования был "кейс", с которым я успешно справилась (цель задания была достигнута). "Руководитель" задает вопрос: что у вас не получилось? Я: Цель достигнута - значит все правильно. Она: Нет, нет и нет, все не по стандартам банка, очень плохо. Я: Подождите, собеседование - обоюдный процесс, не только я вам себя продаю, но и банк себя продает как работодатель. Сейчас вы даете мне некорректную обратную связь. Я в вашем банке не работаю, откуда мне знать ваши стандарты? Тут она начинает оправдываться передо мной и говорить, что на следующем собеседовании будет еще больше подобных вопросов. В общем, неуважение и тупость работников банка начинается с самого начала - когда еще не устроен в банк, что будет дальше проверять даже не хочется.
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Ms.Sko • несостоявшийся сотрудник
01.06.2012 21:09
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|пром2009
02.06.2012 09:51
|Да,они любят сыпать терминами,понятными только им самим..
|emil_13
02.06.2012 17:58
|Правильно, не надо в таких местах работать. Могли бы вообще туда не ходить, там в основном у руководства одни понты, а по сути - пустое место. Да, еще убивает это "барство" тех, кто 10-20-30 лет в системе! УжОс.
|Daniel Thompson
09.06.2012 03:45
|Просто наверное сама руководитель попалась из разряда "новичков", или вы ей не понравились, поэтому она вас и решила засыпать...
|s2012
19.06.2012 10:46
|Я в Сбер вообще проходил собесебования с октября 2011 г. по май 2012 г. и в результате молчат. Если честно, работать там не было большого желания, на меня вышли сами с отдела кадров.Дальше уже был спортивный интерес, чем все закончится. Побеседовал наверное со всеми: руководитель регионального проекта, специалист отдела кадров, начальник отдела кадров, советник управляющего отделением, заместитель управляющего отделением, психолог и в итоге комиссия из самого управляющего отделением, всех замов, психолога, кадровиков и начальника отдела где была вакансия. В декабре 2011 должность была начальник отдела, в марте 2012 главный сп-т, в апреле ведущий сп-т, в мае начальник сектора... Но видимо либо не устроил (заметно было на комиссии) либо опять, что то поменялось в структуре. А вообще впечатление двоякое, но в целом негативное. Почитав отзывы тут, не жалею, что не судьба мне работать в Сбере.
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