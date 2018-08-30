Всем привет!

Почему-то в служебном рейтинге никто не описывал работу в колл центре РС, пора бы исправить это. Как это модно говорить в интернетах: запилю-ка я вам прохладную.

В мае 2010 года я открыл свое резюме на хедхантере. Через некоторое время получаю звонок, так мол и так, звонит БРС, не хотите ли пройти собеседование на позицию кредитного менеджера на POS точку (естественно, фраза была не такая, но общий смысл я уловил). Хочу, говорю, очень хочу, куда подъехать? В назначенное время был на месте и заполнил анкету, а тут, между делом, эйчар мне говорит, что придется подождать собеседования на эту вакансию, сейчас будет групповое на позицию специалиста колл центра, и, если хотите, можете туда сходить. Я, естественно, хочу, ибо сидеть и принимать ВХОДЯЩИЕ звонки от клиентов в моей системе ценностей значительно привлекательнее, чем стоять на ногах и оформлять кредиты, карты, страховки, и, что еще хуже, заниматься активными продажами. По итогам собеседования пригласили на обучение. После обучения сдали экзамен (ну кто-то не сдал ), и в июне 2010 я попал в колл центр. В самом колл центре после испытательного срока был еще один экзамен, и вот я стал специалистом.



Начались трудовые будни. Звонки, звонки, звонки... Активация карт, формирование пин-кодов, задолженности по картам, информация по графикам платежей, информация по банкоматам - да много чего. Клиенты разные попадаются, кто-то грамотный, кто-то снял с кредитки, присланной по почте, в 2005 году наличку и расплачивается минимальными платежами с пропусками до сих пор, кто-то просто интересуется условиями и думает, стоит ли ему с этим банком связываться. В общем, поначалу это все кажется разнообразным и интересным, по прошествии какого-то времени начинаешь осознавать, что, по большому счету, все одно и то же из звонка в звонок, просто меняется имя клиента, с которым сейчас разговариваешь. Но, со временем, приходит и понимание того, как какому клиенту надо объяснять, чтобы он действительно понял, как объяснить лаконично и понятно то, что раньше занимало уйму времени, да просто даже какой интонацией с кем говорить, чтобы тебя слушали. Тут небольшое лирическое отступление. Думаю, ни для кого не секрет, что во всех колл центрах есть план по звонкам для сотрудников. Если клиент тебя слушает, то он быстрее понимает то, что ему пытаешься донести, соответственно меньше времени уйдет на разговор, соответственно это лучше для тебя же.



Вообще, о клиентах можно говорить много и долго, но еще хотелось бы остановиться на сотрудниках и начальстве. Коллектив колл центра я оцениваю на твердую 5. Лично мне ни разу ни один сотрудник не отказал в помощи, лично я тоже всегда помогал, если за помощью обращались ко мне. Естественно, за исключением случаев, когда помочь не могли/не мог по объективным причинам.



Еще что хотелось бы отметить по условиям труда. Есть великое множество графиков работы. Это и пятидневка, и полставки, и сменный график с плавающими выходными, плюс различные вариации этих графиков по времени работы. Есть хорошая столовая, где действительно хорошо готовят, а цены не кусаются. Если есть желание, еду можно принести из дома с собой, положить в холодильник в буфете и разогреть ее в микроволновке во время своего обеденного перерыва. В самом помещении колл центра работают кондиционеры.



И теперь самая интересная часть про оплату труда. Конкретные цифры я тут писать не буду по понятным причинам, но, если вы смотрите на мир объективно и понимаете, что это, скажем так, не самая квалифицированная работа, то ожидания примерно должны совпасть с реальностью. Лично я считаю, что платят тут именно столько, сколько стоит труд на этой работе (хотя, конечно, всегда хочется больше). Кстати, за 2 года работы не было ни одной задержки зарплаты, все четко день-в-день.



Сейчас перевелся из колл центра в другой отдел, но, оглядываясь назад на эти 2 года, я реально не могу вспомнить ни одного случая, когда бы у меня возникли претензии к банку как работодателю. Я благодарен банку за то, что он мне предоставил место работы (первое в моей жизни), за то, что условия трудового договора выполнялись безукоризненно, за то, что я стал более грамотным в финансовом плане (знаю как производятся расчеты по кредиткам, кредитам, депозитам, как эти услуги предоставляются, какие могут быть подводные камни), за то, что пообщавшись с разнообразными клиентами, я стал очень внимательно от корки до корки читать все договоры, которые мне необходимо подписывать.



P.S. Все, что я писал на этом сайте, я писал исключительно от себя. Где-то грубо, где-то цинично, где-то иронично, но это мое личное мнение, это я такой человек, это ни в коем случае не является позицией банка. И все, что в дальнейшем будет написано с этого логина на данном сайте, будет выражать ТОЛЬКО мое личное мнение.



P.P.S. Ближайшие 2-3 дня эту тему буду активно мониторить, если есть какие-то вопросы, спрашивайте.