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|Работа в Call центре РС г. Москва
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет!
Почему-то в служебном рейтинге никто не описывал работу в колл центре РС, пора бы исправить это. Как это модно говорить в интернетах: запилю-ка я вам прохладную.
В мае 2010 года я открыл свое резюме на хедхантере. Через некоторое время получаю звонок, так мол и так, звонит БРС, не хотите ли пройти собеседование на позицию кредитного менеджера на POS точку (естественно, фраза была не такая, но общий смысл я уловил). Хочу, говорю, очень хочу, куда подъехать? В назначенное время был на месте и заполнил анкету, а тут, между делом, эйчар мне говорит, что придется подождать собеседования на эту вакансию, сейчас будет групповое на позицию специалиста колл центра, и, если хотите, можете туда сходить. Я, естественно, хочу, ибо сидеть и принимать ВХОДЯЩИЕ звонки от клиентов в моей системе ценностей значительно привлекательнее, чем стоять на ногах и оформлять кредиты, карты, страховки, и, что еще хуже, заниматься активными продажами. По итогам собеседования пригласили на обучение. После обучения сдали экзамен (ну кто-то не сдал ), и в июне 2010 я попал в колл центр. В самом колл центре после испытательного срока был еще один экзамен, и вот я стал специалистом.
Начались трудовые будни. Звонки, звонки, звонки... Активация карт, формирование пин-кодов, задолженности по картам, информация по графикам платежей, информация по банкоматам - да много чего. Клиенты разные попадаются, кто-то грамотный, кто-то снял с кредитки, присланной по почте, в 2005 году наличку и расплачивается минимальными платежами с пропусками до сих пор, кто-то просто интересуется условиями и думает, стоит ли ему с этим банком связываться. В общем, поначалу это все кажется разнообразным и интересным, по прошествии какого-то времени начинаешь осознавать, что, по большому счету, все одно и то же из звонка в звонок, просто меняется имя клиента, с которым сейчас разговариваешь. Но, со временем, приходит и понимание того, как какому клиенту надо объяснять, чтобы он действительно понял, как объяснить лаконично и понятно то, что раньше занимало уйму времени, да просто даже какой интонацией с кем говорить, чтобы тебя слушали. Тут небольшое лирическое отступление. Думаю, ни для кого не секрет, что во всех колл центрах есть план по звонкам для сотрудников. Если клиент тебя слушает, то он быстрее понимает то, что ему пытаешься донести, соответственно меньше времени уйдет на разговор, соответственно это лучше для тебя же.
Вообще, о клиентах можно говорить много и долго, но еще хотелось бы остановиться на сотрудниках и начальстве. Коллектив колл центра я оцениваю на твердую 5. Лично мне ни разу ни один сотрудник не отказал в помощи, лично я тоже всегда помогал, если за помощью обращались ко мне. Естественно, за исключением случаев, когда помочь не могли/не мог по объективным причинам.
Еще что хотелось бы отметить по условиям труда. Есть великое множество графиков работы. Это и пятидневка, и полставки, и сменный график с плавающими выходными, плюс различные вариации этих графиков по времени работы. Есть хорошая столовая, где действительно хорошо готовят, а цены не кусаются. Если есть желание, еду можно принести из дома с собой, положить в холодильник в буфете и разогреть ее в микроволновке во время своего обеденного перерыва. В самом помещении колл центра работают кондиционеры.
И теперь самая интересная часть про оплату труда. Конкретные цифры я тут писать не буду по понятным причинам, но, если вы смотрите на мир объективно и понимаете, что это, скажем так, не самая квалифицированная работа, то ожидания примерно должны совпасть с реальностью. Лично я считаю, что платят тут именно столько, сколько стоит труд на этой работе (хотя, конечно, всегда хочется больше). Кстати, за 2 года работы не было ни одной задержки зарплаты, все четко день-в-день.
Сейчас перевелся из колл центра в другой отдел, но, оглядываясь назад на эти 2 года, я реально не могу вспомнить ни одного случая, когда бы у меня возникли претензии к банку как работодателю. Я благодарен банку за то, что он мне предоставил место работы (первое в моей жизни), за то, что условия трудового договора выполнялись безукоризненно, за то, что я стал более грамотным в финансовом плане (знаю как производятся расчеты по кредиткам, кредитам, депозитам, как эти услуги предоставляются, какие могут быть подводные камни), за то, что пообщавшись с разнообразными клиентами, я стал очень внимательно от корки до корки читать все договоры, которые мне необходимо подписывать.
P.S. Все, что я писал на этом сайте, я писал исключительно от себя. Где-то грубо, где-то цинично, где-то иронично, но это мое личное мнение, это я такой человек, это ни в коем случае не является позицией банка. И все, что в дальнейшем будет написано с этого логина на данном сайте, будет выражать ТОЛЬКО мое личное мнение.
P.P.S. Ближайшие 2-3 дня эту тему буду активно мониторить, если есть какие-то вопросы, спрашивайте.
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absolute_cynicism • сотрудник
01.06.2012 23:47
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Ответ банка:
Добрый день, absolute_cynicism!
Благодарим Вас за отзыв, информация будет направлена Руководству Банка.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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ибо сидеть и принимать ВХОДЯЩИЕ звонки от клиентов....и, что еще хуже, заниматься активными продажами"
всегда удивлялась когда мужчины идут на такие должности и потом еще гордо так об этом рассказывают
а вот так у нас рассуждают девочки, которые пришли на работу и скоро пойдут в декрет)))
"еду можно принести из дома с собой, положить в холодильник в буфете и разогреть ее в микроволновке..."
Изменено:
Приятно, когда пользователь этого сайта самостоятельно принимает решение активно мониторить и чистосердечно предлагает отвечать на вопросы своего поста.
Вопросы про call-центр (жду ответа на форуме или в личку).
1) К Вам поступали звонки со всей России или только из определенных городов?
2) На рабочем месте у Вас была гарнитура или приходилось держать трубку у уха?
3) Как проходит обучение: очное или сам читаешь литературу? Сколько длится «пара» и какая продолжительность занятий в день? Какой объем машинописных страниц нужно выучить «от корки до корки», чтобы сдать экзамен? Есть методички и «читальный зал», можно скинуть файлы на флэшку, чтобы дополнительно заниматься дома?
4) Какой план по входящим звонкам в месяц и что происходит, если на календаре 29 июня, а план не выполнен процентов на 10-15? Нужно выходить в субботу (30.06), чтобы исправить ситуацию и как невыполнение плана отразится на зарплате за июнь?
5) Сколько секунд проходит когда прощаешься с первым клиентом и тебя переводят на новый входящий вызов?
6) Можно перевести клиента на другого сотрудника, если ты не знаешь как ему помочь? Как это отразится на твоей зарплате?
7) Какие штрафы есть в КЦ (например, общаешься с клиентом дольше ?? минут)?
8 ) В вакансии города, в котором я живу, уровень зарплаты «Специалист Отдела телемаркетинга» указан от 15 000 руб. Каким образом вычисляется эта сумма (оклад+премия)?
Вопрос про карточку, которую банк присылает по почте.
Если она не активирована (на было звонка в банк или запроса баланса в банкомате) и срок ее действия давно прошел, то справедливо ли в этом случае утверждение «никто никому ничего не должен»?
Изменено:
Со всей России.
Я работал с трубкой, мне с гарнитурой неудобно было. Именно на моем рабочем месте не было гарнитуры. Но, вообще, проблем с ними не было, насколько я помню. Если надо, то либо предоставят, либо пересадят на место, где она есть.
Обучение очное, с 9 до 17 в учебном центре (вроде бы 2 недели идет). Как таковых пар нет, на усмотрение тренера перерывы и обеды. На обучение требуется принести папку с файлами на 100 страниц (такие прозрачные, чтобы туда листы а4 вставлять), на самом обучении методический материал распечатывает тренер и раздает, мы его в эту папку складываем. Папку можно уносить домой и читать дома. На флешку ничего не скинуть.
По поводу экзамена. По идее, для того, чтобы его сдать, нет необходимости всю папку помнить наизусть, но надо четко представлять, где что записано, чтобы была возможность посмотреть. В качестве экзамена входящий звонок. Тебя сажают за телефон, он звонит, отвечаешь. Звонит, естественно, не клиент, а специалист из колл центра.
Когда в колл центр приходишь, тебя сажают сначала просто слушать разговоры опытных сотрудников (например, он говорит через гарнитуру, ты через трубку слушаешь), потом под его руководством говоришь самостоятельно, потом садишься один.
Я думаю, на конкретные вопросы по плану не стоит отвечать, Вам на них ответят уже на обучении. Скажу так, чтобы выполнить план, сильно напрягаться не надо, на один звонок в седнем должно уходить от 4 до 5 минут. Невыполнение плана, естественно, сказывается на зарплате. Зарплата состоит из оклада и премии. Оклад Вы получите в любом случае, он составляет большую часть зарплаты. Чтобы получить всю премию, надо выполнить план на 100% или больше и не иметь косяков по прослушке. Если план не выполнен на 10-15%, то за один день Вы вряд ли успеете это количество звонков нагнать, так что в выходе 30.06 нет никакого смысла. Если план не выполнен на 20+%, то это существенно скажется на размере премии, если меньше, чем на 20%, то тоже скажется, но не так сильно.
Сейчас 20, раньше 30 было. Можно вручную сбросить это время, если, например, горит план, или очередь большая, и поступила просьба от руководства.
Есть несколько групп сотрудников, разделенных по своим темам. Это и интернет-банк, и American Express, и VIP, и прочие. Если звонок поступил не по теме, например в общий колл центр звонят узнать состояние по карте AmEx, то просто говоришь клиенту, что его переводишь, прощаешься и переводишь куда надо. Если же звонок поступил по теме, но именно ты не знаешь, что ответить, тогда просишь клиента подождать и ищешь ответ на его вопрос. Либо смотришь в той информации, что есть (такой справочник для сотрудников, примерно то же самое, что было на обучении. Есть на каждом компьютере), либо звонишь внутренним звонком на старшего оператора и у него узнаешь, либо можно неформально подойти к своему старшему оператору или рядом сидящим сотрудникам и у них спросить. Переводить такого клиента нельзя.
По длительности разговора никто ничего не скажет, длительностью только сам себе портишь статистику. У меня, например, были разговоры и по 40 и по 50 минут.
Штрафы: неверно предоставленная информация, некорректное общение. Там есть список пунктов, по которым звонок оценивается, но их все можно уместить в эти два.
Я не работал в ОТМ, не смогу ответить на этот вопрос. Но скорее всего так же, оклад+премия. ОТМ, насколько я помню, занимается исходящими звонками с предложениями банка, видимо премия от согласий клиентов будет.
Если она не активирована (на было звонка в банк или запроса баланса в банкомате) и срок ее действия давно прошел, то справедливо ли в этом случае утверждение «никто никому ничего не должен»?
По идее да, но не понятно, закрыт ли договор. Лучше позвонить в КЦ, узнать все более детально. Если карта не нужна, то лучше написать заявление на закрытие договора по карте. Просто тут дело в том, что договор по карте бессрочный, и, если срок действия карты выходит, то договор не закрывается. Карту можно просто перевыпустить и дальше пользоваться. Потому лучше позвонить в КЦ и уточнить, и если там скажут, что все ОК, тогда в отделении банка написать заявление на закрытие договора.
Студент, работать полный рабочий день не мог, грузчиком не хотелось устраиваться. В дальнейшем хотел остаться в банке.
Я не знаю, мило или нет, я просто попытался объективно описать.
Изменено:
По поводу того, что колл-центр - не мужская работа.... Парни держатся дольше (со временем у многих это вырабатывается в пофигизм), зарёванных после разговора с неадекватом парней не видел. Единственно что когда у меня бывали ночные смены, я иногда съедал таблетку нурофена - давление пошаливало от убитых биологических часов. И ничего страшного в описании питания нет, человек старался осветить все вопросы.