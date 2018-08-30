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Руководитель монстр отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте коллеги!!!
Работаю в банке ВТБ 24 (Ростов) недавно, но уже сложилось мнение. Во-первых, руководство твердит про какие-то 7 принципов, но до них банку расти и расти; какая команда, все сотрудники друг друга ходят закладывают руководству, дабы быть ближе к ним. Да, есть и хорошие люди. Управляющая просто мужик в юбке, да и по мнению сотрудников мужчин, таких поискать надо, постоянно принижает сотрудников, непонятно, что она хочет. Все ей говорят хорошо, все поняли, а понимания ни у кого нет. Просто боятся!!! Все ходят с каменными лицами и только когда она появляется начинают улыбаться клиентам, т.к. заставляют. Да Вы лучше не пугайте сотрудников и тогда она у них будет естественная. 70-80% сотрудников ищут работу, хотят уволится. Работать невыносимо. Идут все как на каторгу. А еще бывают планерки, на которых Е.А. В-ова любит унизить при всех, показать всем, что он или она тупые овцы. Постоянно говорит о мотивации, вроде за НПФ вам платят, смех - 100 руб за 1 НПФ и то, только если больше 21 будет! А про страховки просто промолчу. Сотрудники уже не хотят ни какой премии smile:( Говорят, что при Мусиенко все работали, не только из-за мотивации, а просто чтобы его не подводить, а сейчас у нас "Монстр", которого все боятся smile:o
jwlbdidslkmcxd123456бывший сотрудник
02.06.2012 12:31
9 комментариев
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satasl
02.06.2012 20:59
Значит и сами не можете нормально работать и общаться с руководством.
пром2009
02.06.2012 22:47
Да нет,дело как раз в непосредственном руководителе...есть такие,за счет унижений самоутверждаются..
Veselo
03.06.2012 12:35
Я так поняла, что предыдущего босса убрали, потому что "все работали, не только из-за мотивации, а просто что бы его не подводить". Новый пришел и стал закручивать гайки и нагибать за продажи. Бывает!
Вы пишите: "какая команда, все сотрудники друг друга ходят закладывают руководству дабы быть ближе к ним". Это означает, что коллектив у вас был никакой, за счет стукачей такие монстры и держатся, так как знают все про всех. А когда команда сплоченная и все друг другу помогают, монстрам тяжелее наводить страхи

У нас в одном их московских допофисах один хитрый носатый-усатый менеджер так карьеру делал, начал стучать на управляющего руководству в ГО и мутил воду в коллективе. Так никто его не поддержал и к чести ГО, там тоже. Просто уволили за интриги и непрофессионализм и все прекратилось.

Это я к тому, что при устройстве на работу надо выбирать не только место и босса, но и коллектив!

Изменено: Veselo - 03.06.2012 12:37
избанка24
03.06.2012 22:42
Да, знакомая картина, сначала испортят настрой, а потом улыбайся, вот и улыбки получаются как маска. А как ты будешь "выбирать коллектив", если каждый месяц в ДО кто-то увольняется, с отпуска придёшь и не знаешь, как кого зовут, треть коллектива сменилась.
gatity
05.06.2012 11:47
"А еще бывают планерки, на которых Е.А. В-ова любит унизить при всех, показать всем, что он или она тупые овцы."
А почему ей никто не возразит или не ответит? Настолько боитесь потерять работу?
Поверьте она того не стоит.
24lisa1986
06.06.2012 00:28
Бывшего босса не убрали, а он пошел на повышение. Вот и все! smile:)
Veselo
06.06.2012 22:42
Надо было с бывшим боссом уходить)))
гость25
13.06.2012 20:56
Е. нормальный, адекватный человек! и отвалите от нее! хватит писать о руководителе одного из самых примерных банков России. Поставьте себя на ее место! От нее так же требуют. Даже больше. Со стороны кажется, что быть руководителем легко и просто.
vova-dstu
23.06.2012 03:08
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Изменено: vova-dstu - 23.06.2012 16:31
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