Здравствуйте коллеги!!!

Работаю в банке ВТБ 24 (Ростов) недавно, но уже сложилось мнение. Во-первых, руководство твердит про какие-то 7 принципов, но до них банку расти и расти; какая команда, все сотрудники друг друга ходят закладывают руководству, дабы быть ближе к ним. Да, есть и хорошие люди. Управляющая просто мужик в юбке, да и по мнению сотрудников мужчин, таких поискать надо, постоянно принижает сотрудников, непонятно, что она хочет. Все ей говорят хорошо, все поняли, а понимания ни у кого нет. Просто боятся!!! Все ходят с каменными лицами и только когда она появляется начинают улыбаться клиентам, т.к. заставляют. Да Вы лучше не пугайте сотрудников и тогда она у них будет естественная. 70-80% сотрудников ищут работу, хотят уволится. Работать невыносимо. Идут все как на каторгу. А еще бывают планерки, на которых Е.А. В-ова любит унизить при всех, показать всем, что он или она тупые овцы. Постоянно говорит о мотивации, вроде за НПФ вам платят, смех - 100 руб за 1 НПФ и то, только если больше 21 будет! А про страховки просто промолчу. Сотрудники уже не хотят ни какой премии Говорят, что при Мусиенко все работали, не только из-за мотивации, а просто чтобы его не подводить, а сейчас у нас "Монстр", которого все боятся