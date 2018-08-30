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Отличный банк хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Отличный банк. Проработала в Сбербанке около 9 месяцев, уволилась в связи со сменой места жительства. Ничего плохого про Сбербанк сказать не могу, хороший, квалифицированный руководитель, отношение к сотрудникам уважительное, никогда никаких криков и оскорблений в сторону сотрудников не было. Планы ставились вначале месяца и ежедневно, планы были не низкие, но выполнимые. В соответствие с выполнением планов выплачивалась премия, которая получалась почти в размере оклада. Заработная плата выплачивалась вовремя, премии квартальные и годовые также вовремя выплачивались. Несмотря на то, что я отработала не весь год, по окончании года получила премию. Остались только положительные впечатления от работы, и приобрела отличный опыт. Сейчас планирую устраиваться также в Сбербанк, надеюсь, тут будет не хуже.
МайЯ_86бывший сотрудник
02.06.2012 15:39
12 комментариев
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КсенияЛи
02.06.2012 17:33
Очень хотелось бы узнать где это так хорошо? ... город... отделение плиз
emil_13
02.06.2012 18:01
Автор, рад за вас. На таких, как вы вся эта махина до сих пор и держится... работайте и вас оценят. когда-нибудь. возможно...
МайЯ_86
Автор отзыва
02.06.2012 20:38
Тюмень, ДО №93
пром2009
02.06.2012 22:38
Просто у Вас был адекватный руководитель..........
КсенияЛи
03.06.2012 08:51
Называется "Повезло"!
Big Al
04.06.2012 06:43
А у вас там не лаборатория какая нить была случаем.
Т.к. даже при пдекватном зам.до дурость всей систему не заметить не возможно
novo96
04.06.2012 07:57
незнаю-незнаю ,может и есть счастье в отдельно взятом подразделении, но мне оно не встречалось,по крайней мере, в Сибирском банке

Изменено: novo96 - 04.06.2012 07:57
карусель
04.06.2012 11:58
Наверное автор отзыва думает, что при устройстве в новый филиал ему зачтется... Что-ж, блажен, кто верует....
KatyshoK
08.06.2012 15:15
Мне тоже в Сбере нравится, хочу обратно. Платят они прилично, а все те кто ноет, что Сбер плохо платит - просто лентяи и не выполняют план. Работая в поселке с население в 5 тысяч человек я умудрялась занимать первые места !!!по всему Северо-Западу!!! по продажам (не смейтесь) лотерейных билетов. Выполняла планы по продаже монет из драг. металлов и по валюте. Повторюсь это все на 5 тысяч человек! Да, устаешь от клиентов и начальства, но получая премию по результатам месяца всем все прощаешь =) И еще один положительный момент после увольнения тебе еще в течении года приходят деньги - квартальные и годовые премии, чего в других банках замечено не было, даже в более государственном ВТБ
elenka2
09.06.2012 01:17
9 месяцев работы в Сбере - это не срок. Вы поработайте-ка там лет, эдак, 15-20, имея при этом детей. Я думаю, маму дети будут знать только по фотографии, которую кто-нибудь из родственников им будет показывать.

Изменено: elenka2 - 10.06.2012 12:26
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