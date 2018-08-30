Отличный банк. Проработала в Сбербанке около 9 месяцев, уволилась в связи со сменой места жительства. Ничего плохого про Сбербанк сказать не могу, хороший, квалифицированный руководитель, отношение к сотрудникам уважительное, никогда никаких криков и оскорблений в сторону сотрудников не было. Планы ставились вначале месяца и ежедневно, планы были не низкие, но выполнимые. В соответствие с выполнением планов выплачивалась премия, которая получалась почти в размере оклада. Заработная плата выплачивалась вовремя, премии квартальные и годовые также вовремя выплачивались. Несмотря на то, что я отработала не весь год, по окончании года получила премию. Остались только положительные впечатления от работы, и приобрела отличный опыт. Сейчас планирую устраиваться также в Сбербанк, надеюсь, тут будет не хуже.