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Работаю в контакт центре отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в контакт центре банка, платят ОЧЕНЬ мало, из соц. пакета только то, что дает государство. Две недели отработал и пока думаю что делать, хотя бы коллектив хороший, хотя и работают они без желания именно помочь клиенту, кроме двух человек, которые это действительно умеют делать, хотя и работают тут всего на месяц больше. Самое непонятное, это то, что очень строго относятся к дресскоду, хотя мы клиента не видим и даже в самом офисе банка не сидим, а в брюках и рубашке сидеть на стуле по 9 часов в день - это ужасно.

Так что, дорогие клиенты, будете звонить - помните, что работают тут люди, которых беспокоят очень много проблем и о ваших думать некогда. Ну или попросите соединить с Владиславом, он единственный кто улыбается каждому клиенту и консультирует отлично.
Взгляд2013 • сотрудник
03.06.2012 02:43
6 комментариев
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Morfius
04.06.2012 08:11
"в брюках и рубашке сидеть на стуле по 9 часов в день это ужасно"
Ч0рт, вот проблемы у человека!
Поверьте мне, в банке это не самое страшное)))))))))))))
Oleg_36
04.06.2012 08:24
"а в брюках и рубашке сидеть на стуле по 9 часов в день это ужасно. "

А что, есть варианты?
auster
04.06.2012 15:56
"с Владиславом, он единственный кто улыбается каждому клиенту и консультирует отлично"

фига себе PR Владислава какой smile:) добавочный в студию
Nektarinka
07.06.2012 18:28
молодец, Владислав, классный отзыв накатал)
Veselo
07.06.2012 23:06
Да в контакт центрах и не платят никогда много. Это старт ап для спецов. Работа адская на год-полгода, больше не усидеть.

PS Владислава в начальники колл центра!!!
OGolubeva
13.07.2012 09:17
Уважаемый Взгляд 2013!
Я готова обсудить с Вами все изложенные в отзыве темы.
Приходите.
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