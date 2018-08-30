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|Работаю в контакт центре
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в контакт центре банка, платят ОЧЕНЬ мало, из соц. пакета только то, что дает государство. Две недели отработал и пока думаю что делать, хотя бы коллектив хороший, хотя и работают они без желания именно помочь клиенту, кроме двух человек, которые это действительно умеют делать, хотя и работают тут всего на месяц больше. Самое непонятное, это то, что очень строго относятся к дресскоду, хотя мы клиента не видим и даже в самом офисе банка не сидим, а в брюках и рубашке сидеть на стуле по 9 часов в день - это ужасно.
Так что, дорогие клиенты, будете звонить - помните, что работают тут люди, которых беспокоят очень много проблем и о ваших думать некогда. Ну или попросите соединить с Владиславом, он единственный кто улыбается каждому клиенту и консультирует отлично.
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Взгляд2013 • сотрудник
03.06.2012 02:43
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Ч0рт, вот проблемы у человека!
Поверьте мне, в банке это не самое страшное)))))))))))))
А что, есть варианты?
фига себе PR Владислава какой добавочный в студию
PS Владислава в начальники колл центра!!!
Я готова обсудить с Вами все изложенные в отзыве темы.
Приходите.