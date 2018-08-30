Работаю в контакт центре банка, платят ОЧЕНЬ мало, из соц. пакета только то, что дает государство. Две недели отработал и пока думаю что делать, хотя бы коллектив хороший, хотя и работают они без желания именно помочь клиенту, кроме двух человек, которые это действительно умеют делать, хотя и работают тут всего на месяц больше. Самое непонятное, это то, что очень строго относятся к дресскоду, хотя мы клиента не видим и даже в самом офисе банка не сидим, а в брюках и рубашке сидеть на стуле по 9 часов в день - это ужасно.



Так что, дорогие клиенты, будете звонить - помните, что работают тут люди, которых беспокоят очень много проблем и о ваших думать некогда. Ну или попросите соединить с Владиславом, он единственный кто улыбается каждому клиенту и консультирует отлично.