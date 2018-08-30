Отзыв месяца:

июнь 2012 года Хочу поведать вам свою историю работы в Сбербанке России.



Началось все в 2008 году. Мне было около 19 лет, я благополучно заканчивала банковский колледж, и меня распределили на практику в дополнительный офис СБЕРБАНКА. Практика проходила в ДО 7811/0400 и длиться должна была два месяца, однако уже после первого месяца мне предложили остаться и продолжить работать по трудовому договору. Конечно же, я согласилась.



Подписав договор, получив заветный бейджик, пломбир и кучу наставлений по поводу безопасности и ответственности, вышла на свою первую серьезную работу. Ни для кого не секрет, что изначально окна в Сбербанке делились на прием коммунальных платежей, операции по вкладам и кассу. Я стала «коммунальщиком». И сразу захотелось уволиться. Одним днем. И гори оно все……



Для тех, кто не в курсе, поясняю. Работа заключалась в практически беспрерывном вбивании цифр в разнообразные поля, прием различных купюр (порой мокрые, грязные и дурно пахнущие), продажу лотерейных билетиков, ну и самое замечательное – бандероливание квитанций и раскладывание их по пачечкам (если кто помнит, в конце дня получалась очень даже не хилая «котлета»). Если непосредственно с обслуживанием клиентов вопросов почти не возникало, то вот с оставшейся частью я не могла свыкнуться почти два месяца! Весь свой обед я посвящала клею и нарезанным бумажкам, не говоря уже о заключении. Я нервно считала в конце дня свой «лоток», задерживая весь свой коллектив, ибо без сдачи денег день закрыть никак не могли. По ночам мне снились налоговые квитанции, коих было порой по 300-400 штук в день.



НО. Я не ушла. Это было дело принципа. Я этому училась два года в колледже (имеется в виду банковское дело, а не бандероливание квитанций). И я день за днем просиживала свои обеды за окном.



Через три месяца работы меня повысили (относительно оклада всего на 500 рублей, но радости моей не было предела!). И я села «на вклады». Это было, как говорят, «земля и небо»!!! Я даже полюбила свою работу. Да-да! Я даже полюбила немногочисленных пенсионеров. Почему немногочисленных, ведь это же Сбербанк, спросите вы? Лишь потому, что наш ДО находился не в спальном районе, а на Цветном бульваре.



Кто-то из работавших или работающих ныне, наверно, помнит, что все наши учебы проходили в РАБОЧИЕ дни и отмечались в графике. Так вот, я исправно ходила на учебу, сдавала все тесты и успешно получала невидимые сертификаты. Зарплата моя также успешно, но уже, видимо, подрастала.



Наступило деление специалистов на категории. И я стала специалистом 1 категории (самая маленькая – третья, затем вторая, первая и высшая). Вместе с делением поменялся функционал. Окошки стали универсальными. Мы стали принимать все операции во всех окнах. Вот это я называю кошмаром! Сделать перевод, оплатить пару квитанций, пополнить вклад… к концу дня мозг кипел. Однако, стоит учесть, клиентам стало намного удобнее. Здесь я немного прервусь, чтобы описать то, что действительно мне было дорого в Сбербанке. Это была не зарплата, не премия (годовую я получила для своего возраста очень неплохую), и даже не знания, которые мне дало это место. КОЛЛЕКТИВ. Это великая ценность Сбербанка. Или мне повезло…



Когда я только пришла, меня поддерживали и помогали ВСЕ. Да, сначала у меня не все получалось и из-за меня приходилось оставаться всем, но НИКТО НИ РАЗУ меня в этом не упрекнул. Именно в Сбербанке я обрела хороших друзей, мы до сих пор встречаемся и перезваниваемся. Я всех вас очень люблю! Вы самые лучшие! Плюшик – ты самый светлый человечек в нашем филиале! Отдельно спасибо хочу сказать администраторам смены Борисовой Н.Б. и Ермолаевой Н.В.. Мне было безумно приятно с вами работать!



Вспомнился один случай. Я проработала немногим больше месяца «коммунальщиком». Опыта немного. По всем глупым вопросам типа «куда вбивать это» или «денежка кажется подозрительной» бегала спрашивать Н.Б.. Прошел обед. И тут ко мне подходит очень старенький дедушка и говорит: «Девушка, милая, я у вас тут до обеда был. Картошку покупал. Пришел домой, а картошки-то нет. Я уж старенький, забыл все. Вы мне картошку-то дайте!» Я, наивно полагая, что этот дедушка какой-то продвинутый пользователь банковских услуг, а слова «купить картошку» означают «пробить квитанцию», несусь к уже изрядно уставшей Н.Б., и говорю так мол, и так. Глаза Н.Б. в этот момент я запомнила на всю жизнь. Они выражали беспомощность, усталость и… смех! Взглянув на дедушку, ждущего моего прихода на рабочее место, она мне тихо так говорит: «Наташенька, ну какую картошку! Мы же в банке работаем. Ты подойди к нему, скажи, что он ошибся, у нас там подальше есть продуктовый магазин, он, наверное, там был.»



И смех, как говорится, и грех. Но, позвольте заметить, на меня никто не орал, а дедушку этого мы направили туда, куда ему было необходимо.



В нашем коллективе было многое. Мы вместе переживали недостачи и даже скидывались, если они были крупными (на моей практике крупных недостач было две: 3 и 20 тысяч). Мы праздновали дни рождения, украшали филиал перед праздниками, заказывали суши по субботам и даже как-то занимали ребенка одной коллеги (детский сад закрыли, а бабушка должна была приехать после обеда).



Были и негативные моменты. Нам «посчастливилось» работать с кассиром, которой «безвозмездно, то есть даром» переходили наши вещи и деньги из сейфа. Ее давно уволили. По статье. Но, не будем о грустном.



Я ходила на работу не только ради денег и «бесценного» опыта, я ходила туда, чтоб встретить так полюбившихся мне моих коллег, друзей, чтоб, закрыв филиал на обед, обсудить кто и куда поедет на выходных, или просто прогуляться с Плюшей по Цветному бульвару.



Так прошли полтора года. И тут наш филиал выигрывает право одним из первых участвовать в «Пилотном проекте». Это значило, что нас закроют и сделают ОФИС БУДУЩЕГО. Это перечеркнуло все. Мы понимали, что после открытия нашей команды больше не будет. Большинство распределят по другим филиалам, какая-то часть может и останется, но отбор в новый ОФИС будет жестким. Мне предложили остаться. Я отказалась. Выбор был осознанным. Я ничуть не жалею.



Мы переехали на ремонт в другой офис. Коллектив в этом другом ужасал. На нас срывались, постоянно твердили, что мы все неправильно делаем, между собой они постоянно ругались и считали, кто сколько сделал… Мы ждали. И потихоньку ходили собеседоваться в другие филиалы.



Меня готовы были принять три филиала, включая тот, в котором мы сидели на ремонте. Пытаясь переплюнуть друг друга, обещали повышение зарплаты. И я решила. Пошла в тот, где больше всего обещали: повышение должности, зарплаты и отличный коллектив с руководителем. Это стало моей роковой ошибкой. Все обещания вмиг улетучились. Постоянные переработки, глупые планы и ПСС, в которой участвовал этот самый филиал, были для меня настоящим испытанием! Нет, я не боюсь и не боялась трудностей, но в свои 20 лет работать по 13 часов в день, забыв о личной жизни и друзьях, я не смогла. Четыре месяца на новом месте с графиком 13-12-13 и одним выходным показались мне вечностью. Я не видела дневного света, утром идешь – еще темно, ночью возвращаешься - уже темно. Вечерние пятиминутки затягивались на час, а то и больше. В свои немногочисленные выходные я отсыпалась. Начались реальные проблемы со здоровьем. Вам, наверное, будет смешно, но у меня начал дергаться глаз и мизинец на руке. Сопровождалось все это дикой головной болью. ПОСТОЯННОЙ ДИКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ. Сходила к врачу. Диагноз - здорова. Лечение - надо больше отдыхать.



И я ушла из Сбербанка. Было очень обидно, когда вырвав из руки карточку для входа, за мной с силой захлопнули дверь. На прощание было сказано: «Теперь ты будешь входить как обычный клиент, через оперзал». И это при том, что до увольнения было 2 недели. Вещи мне передали потом. Была и в том филиале пара достойных людей.



Итогом могу сказать следующее:

- я не знаю, чем живет и дышит Сбербанк сегодня, поэтому оценку поставить не могу;

- зарплата на тот момент меня вполне устраивала, однако Сбербанк, как написано в ТК, в последний день со мной не рассчитался, расчет я получила спустя 2 месяца после увольнения;

- премии были небольшие, но опять-таки мои небольшие запросы они удовлетворяли;

- коллектив отличный, но опять же не везде;

- руководство - отдельная песня любой организации, мне попадалось разное;

- работа сама по себе тяжелая, но выполнимая, нужно много здоровья, нервов и сил, чтобы «выжить».



Р.S. Люблю я свой 400-ый филиал. Нет, не тот, что сейчас там стоит. Свой, старый, родной 400-ый…

