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|Кредитный менеджер в БРС
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Читал мнения многих людей и, честно говоря, не понимаю, где такой гадюшник они нашли?
Минусы нашего банка ровно такие же, как и минусы любой организации ПРОДАЮЩЕЙ свои услуги. Главное понимать, что банк - это по-сути магазин, точно такой же, который продает технику. Там те же самые кросс-продажи дополнительных продуктов, такие же планы и давление на клиентов. Большая ошибка людей, которые идут на кредитного менеджера в том, что они считают себя банковским работником. Это не так. Вы - продавец. Вы должны обработать клиента, управлять им. Продать страховку/карту. А если вы не способны этого сделать (а тогда какого черта вы в продажах?), то впарить! Это ваш хлеб. И точно такой же хлеб вашего руководства.
Работа в БРС - достаточно стабильный период. Если стремиться к чему-то, учиться и БРАТЬ от банка все то, что он дает (а обучение в БРС одно из лучших) - вы добьетесь успеха.
Работаю в БРС более года, уже имею первую категорию и перспективы карьерного роста в "Ведущие менеджеры" и это без знакомств, связей и родственников. Все своими силами, грамотным подходом к клиентам и руководству. Последние в свою очередь могут быть резкими, назойливыми, но тем не менее - они грамотно руководят. Задачи ставятся по СМАРТу (если знаете, что это такое). Всегда объяснялось, что и для чего необходимо сделать. Была конечная цель.
Зарплата ниже средней по рынку, тем не менее, она стабильна и не сильно зависит от внешних факторов (в других банках с этим сложнее).
В общем, ребята, главное работу работать, а не выносить мозг начальству - и все будет!
В комментариях готов ответить на ваши вопросы, помочь советом. Спасибо!
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hill210 • сотрудник
04.06.2012 16:51
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Ответ банка:
Добрый день, hill210!
Благодарим Вас за интересный отзыв.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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может вы поделитесь техникой продаж, которой вас там учат
Мне учить Вас технике продаж? Так это дорого стоит. Боюсь, вам не захочется.
Всегда нужно СЛУШАТЬ и СЛЫШАТЬ клиента, чтобы сделать ему хорошее предложение. От выгоды люди никогда не откажутся - на этом и строится продажа. Сама техника состоит из нескольких этапов, каждый из которых не менее важен.
У вас с клиентом прямо противоположные задачи. Ему надо кредит по-дешевле. Вам нужно продать свои кредиты с дикими % + страховку + кредитную карту.
Если вы будете СЛУШАТЬ клиента, который говорит: "% у вас большие, карта мне не нужна, страховка мне нафиг не нужна", вы ничего не продадите.
Вся продажа строится на умолчании недостатков своих продуктов, а эти недостатки как раз то, что клиент и хочет узнать.
Это да, но разве БРС способен кому-то предложить ВЫГОДНЫЕ условия?
Ребят, по существу работы в БРС - вопросы.
Техника продаж и тому подобное - на специальном форуме
Изменено: