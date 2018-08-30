Читал мнения многих людей и, честно говоря, не понимаю, где такой гадюшник они нашли?



Минусы нашего банка ровно такие же, как и минусы любой организации ПРОДАЮЩЕЙ свои услуги. Главное понимать, что банк - это по-сути магазин, точно такой же, который продает технику. Там те же самые кросс-продажи дополнительных продуктов, такие же планы и давление на клиентов. Большая ошибка людей, которые идут на кредитного менеджера в том, что они считают себя банковским работником. Это не так. Вы - продавец. Вы должны обработать клиента, управлять им. Продать страховку/карту. А если вы не способны этого сделать (а тогда какого черта вы в продажах?), то впарить! Это ваш хлеб. И точно такой же хлеб вашего руководства.



Работа в БРС - достаточно стабильный период. Если стремиться к чему-то, учиться и БРАТЬ от банка все то, что он дает (а обучение в БРС одно из лучших) - вы добьетесь успеха.



Работаю в БРС более года, уже имею первую категорию и перспективы карьерного роста в "Ведущие менеджеры" и это без знакомств, связей и родственников. Все своими силами, грамотным подходом к клиентам и руководству. Последние в свою очередь могут быть резкими, назойливыми, но тем не менее - они грамотно руководят. Задачи ставятся по СМАРТу (если знаете, что это такое). Всегда объяснялось, что и для чего необходимо сделать. Была конечная цель.



Зарплата ниже средней по рынку, тем не менее, она стабильна и не сильно зависит от внешних факторов (в других банках с этим сложнее).



В общем, ребята, главное работу работать, а не выносить мозг начальству - и все будет!

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