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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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На самом деле, свой отзыв о работе в этом банке я хотел было написать еще пару месяцев ввиду произошедших событий, вынудивших меня уволиться из этой конторы. А дело было так...
Проработав без малого полгода в ОТП банке, мне, по сути, не на что было жаловаться. Зарплату выдавали, как положено, 5-го числа каждого месяца, отношение со стороны руководства было самое прекрасное, но однажды в один прекрасный день мне на корпоративную почту пришло письмо. В теле письма были указаны штрафы за перерасход трафика за интернет. Я не сразу вник в суть дела, начал выяснять сей вопрос непосредственно со своим ведущим главным специалистом. Он мне пояснил, что мы "насидели" в интернете на троих, имевшихся на тот момент, сотрудников без малого 46 700 рублей! Нет, вы только вдумайтесь в эту цифру. Не стану утаивать тот факт, что сотрудники порой сидели и в соц сетях, и по разным другим делам заходили в интернет, но явно не на такую заоблачную сумму. Вся соль в том, что высшее руководство дало распоряжение: в течение 2-х месяцев погасить этот долг. Я не хочу обсуждать действия других сотрудников банка, но лично я напрочь отказался оплачивать этот долг, за что СБ (служба безопасности), с которой мне пришлось беседовать, грозился подать на меня в суд. Естественно, понимая, что их голословные угрозы, не имеющие под собой никакой почвы и, понятное дело, не имеющие юридической основы, я не стал переживать по поводу случившегося, т.к. знал, что за мной правда, и что если я попрошу их предоставить мне документ, договор, в котором черным по белому было бы указано, что сотрудник, использующий интернет в иных от работы целях, будет выплачивать его в счет зарплаты, мне никто ничего не предоставит (как в итоге и получилось).
Самое интересное то, что на данном этапе на меня повесили еще 10 тысяч за перерасход интернета, хотя я ни разу не заходил в интернет, не считая корпоративной почты. А самое ужасное - то, что мне отказываются отдавать Трудовую книжку до тех пор, пока я не выплачу этот долг. Все наши сотрудники сошлись во мнении, что это чистой воды выбивание денег из сотрудников. Что делать сейчас, я не в курсе.
Админ: Вы требовали предоставить Вам распечатку трафика? Что говорят остальные сотрудники?
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Dmitriy_92 • сотрудник
04.06.2012 18:36
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Вам документ показать про то, "что сотрудник,использующий интернет в иных от работы целях"? Увольнение по статье, вот этот документ. И Вам выдадут трудовую. А потом контактиться будете работая грузчиком. И фильмы смотреть там же.
вот не постесняюсь и спрошу, сколько же стоит интернет в банке? Хотя бы порядок сумм назовите, пожалуйста.
На банках свет клином не сошелся.
To 1LIlia. Банк, который жмет денег на интернет, извините, уже не банк. Стыдно. Есть иные способы ограничения доступа в сеть, если так жалко денег, но никак не поборы с сотрудников. Надеюсь за использование туалета еще плату не ввели, а то ведь можно обосновать нерабочим проведением времени. Скажите спасибо, что человек не положил еще заявление в суд, чтобы остудить вот такой гонор некоторых.
Если в вашем трудовом договоре ничего лишнего не предусмотрено, даже не заморачивайтесь на этот счет, вы не обязаны оплачивать траффик всего банка
to 1LIlia, ***Сколько времени нужно не работать, чтобы насидеть в Интернете больше 40 000 руб. ***
это сначала доказать надо
Читайте ТК и труд.договор. Думаю, суперспецы, которые тут каждый первый, в состоянии осознать и сопоставить одно с другим. Или в трудинспекцию на консультацию. Или на юридический форум. Каких квалифицированных ответов вы тут ожидаете?!
Вы считаете это так сложно? Вы в банке когда-нибудь работали? Не банальным операционистом
Изменено:
1)Растрата имущества банка в личных целях(вспоминаем трудовой договор и материальную ответственность.
2)Нарушение регламента работы отдела\управления\специалиста(могут отследить время посещения сайтов не относящихся к работе и уволить по статье но это вряд ли, я думаю они хотят мировую с вами)
Сумма в 47000рублей вряд ли итог одного месяца, скорее всего при проверке какого нить квартала вылилась такая сумма за 3 месяца.
И собственно какую вакансию вы занимаете? Чем занимаются спецы если могут сидеть в соц сетях итд итп?
Трудовую вам отдадут, но при устройстве на другую работу, вряд ли дадут хорошую характеристику =(
нЕкто
К сведению Банк ежемесячно выделяет на интернет траффик миллионы рублей. Вы думаете при таких затратах они не смогут отследить откуда шел исходящий и входящий трафик? Сейчас даже первокурсник в тех ПТУ умеет отслеживать ...
Для автора,
я так понимаю, что вас все устраивало до данного инцидента? Могу рассказать случай в своей практике, . А было банально просто, пару операторов с КЦ, решили воспользоваться телефонией предназначенной для исх звонков по РФ по клиентской базе. Ну наговорили там 4 часа межгорода(с родственниками вроде), тоже спорили отказывались платить... Как итог, кто согласился с косяком, просто оплатили трафик и остались работать, 1 отказался был уволен по статье. Доказать, что вы использовали интернет просто. А забыл добавить=) случай из КЦ ОТП Москва.
Изменено: