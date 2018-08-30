На самом деле, свой отзыв о работе в этом банке я хотел было написать еще пару месяцев ввиду произошедших событий, вынудивших меня уволиться из этой конторы. А дело было так...



Проработав без малого полгода в ОТП банке, мне, по сути, не на что было жаловаться. Зарплату выдавали, как положено, 5-го числа каждого месяца, отношение со стороны руководства было самое прекрасное, но однажды в один прекрасный день мне на корпоративную почту пришло письмо. В теле письма были указаны штрафы за перерасход трафика за интернет. Я не сразу вник в суть дела, начал выяснять сей вопрос непосредственно со своим ведущим главным специалистом. Он мне пояснил, что мы "насидели" в интернете на троих, имевшихся на тот момент, сотрудников без малого 46 700 рублей! Нет, вы только вдумайтесь в эту цифру. Не стану утаивать тот факт, что сотрудники порой сидели и в соц сетях, и по разным другим делам заходили в интернет, но явно не на такую заоблачную сумму. Вся соль в том, что высшее руководство дало распоряжение: в течение 2-х месяцев погасить этот долг. Я не хочу обсуждать действия других сотрудников банка, но лично я напрочь отказался оплачивать этот долг, за что СБ (служба безопасности), с которой мне пришлось беседовать, грозился подать на меня в суд. Естественно, понимая, что их голословные угрозы, не имеющие под собой никакой почвы и, понятное дело, не имеющие юридической основы, я не стал переживать по поводу случившегося, т.к. знал, что за мной правда, и что если я попрошу их предоставить мне документ, договор, в котором черным по белому было бы указано, что сотрудник, использующий интернет в иных от работы целях, будет выплачивать его в счет зарплаты, мне никто ничего не предоставит (как в итоге и получилось).

Самое интересное то, что на данном этапе на меня повесили еще 10 тысяч за перерасход интернета, хотя я ни разу не заходил в интернет, не считая корпоративной почты. А самое ужасное - то, что мне отказываются отдавать Трудовую книжку до тех пор, пока я не выплачу этот долг. Все наши сотрудники сошлись во мнении, что это чистой воды выбивание денег из сотрудников. Что делать сейчас, я не в курсе.



Админ: Вы требовали предоставить Вам распечатку трафика? Что говорят остальные сотрудники?