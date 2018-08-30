Доброго всем времени суток! Я тоже хочу поделиться своими впечатлениями об этом банке!



Все началось с того, что я искала работу, активно ходила по собеседованиям, и не могла найти того, что подойдет именно по душе. Звонок из подбора персонала банка ВТБ был неожиданным, девушка очень мило по общалась со мной по телефону и предложила мне вакансию, о которой я, наверное, и мечтала. Все обязанности я была готова выполнять, зарплату предложили отличную, отделение банка в 10 минутах от дома, еще и график 2/2... я была в восторге; мое резюме перешло к директору отделения на Выхино, мне предложили подъехать, пообщаться. Я сразу же приехала, собеседование сначала проходило с начальником отдела, на вид очень доброжелательная, спокойная, компетентная девушка (очень понравилась), мы очень долго с ней общались, после чего она предложила пойти к директору отделения и поговорить с ней, директор тоже очень хорошая, милая девушка. В общем, все закончилось как всегда тем, что сказали перезвонят в течение 3 дней и скажут результат. Я ждала звонка, как умирающий ждет спасения, и в конце рабочего дня свершилось чудо. Мне позвонили, сказали, что выбор пал в пользу меня, моему счастью просто не было предела! Я была на восьмом небе от счастья, сразу же приехала, заполнила анкету в 4-5 листов в службу безопасности + автобиографию от руки о себе (непонятно, зачем). В конце концов, моя будущая начальница сказала, что СБ проверяет все в течение 2-х недель, если все хорошо, то за неделю, может быть, успеют... Я ни о чем не задумываясь не ходила больше на собеседования, отказывала всем другим компаниям, и уже очень хотела выйти на работу.



И тут через неделю раздается звонок, представились из ВТБ, я, конечно же, узнала голос своей будущей начальницы, с предвкушением радости я слушала, когда же я выйду на работу. А в итоге мне говорят: "Простите, но на это место мы взяли сотрудника по внутреннему конкурсу, дабы не ждать столь долгого рассмотрения СБ и обучения". Честно говоря, я была в шоке, глаза наполнились слезами!!! Как так, я просидела почти 2 недели в ожидании, что скоро выйду на работу, всем отказывала в собеседованиях, а тут такое мне говорят!!! Да я бы за эти 2 недели, возможно, нашла бы себе другое место, но нет, ждала, когда же моя мечта в ВТБ сбудется! Я очень разочарована, до боли обидно, что так поступают. У меня только один вопрос: какого черта на ту вакансию, на которую уже выбран кандидат, и он проходит СБ в вашей компании, открыт отбор по внутреннему конкурсу, и нельзя ли было просмотреть внутренний конкурс ваших сотрудников чуть раньше, прежде чем брать людей с улицы! Ужасное отношение! Не ожидала я такого от этого банка!!!