Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Карьера не состоялась!
|отрицательный голос не засчитан
|
Доброго всем времени суток! Я тоже хочу поделиться своими впечатлениями об этом банке!
Все началось с того, что я искала работу, активно ходила по собеседованиям, и не могла найти того, что подойдет именно по душе. Звонок из подбора персонала банка ВТБ был неожиданным, девушка очень мило по общалась со мной по телефону и предложила мне вакансию, о которой я, наверное, и мечтала. Все обязанности я была готова выполнять, зарплату предложили отличную, отделение банка в 10 минутах от дома, еще и график 2/2... я была в восторге; мое резюме перешло к директору отделения на Выхино, мне предложили подъехать, пообщаться. Я сразу же приехала, собеседование сначала проходило с начальником отдела, на вид очень доброжелательная, спокойная, компетентная девушка (очень понравилась), мы очень долго с ней общались, после чего она предложила пойти к директору отделения и поговорить с ней, директор тоже очень хорошая, милая девушка. В общем, все закончилось как всегда тем, что сказали перезвонят в течение 3 дней и скажут результат. Я ждала звонка, как умирающий ждет спасения, и в конце рабочего дня свершилось чудо. Мне позвонили, сказали, что выбор пал в пользу меня, моему счастью просто не было предела! Я была на восьмом небе от счастья, сразу же приехала, заполнила анкету в 4-5 листов в службу безопасности + автобиографию от руки о себе (непонятно, зачем). В конце концов, моя будущая начальница сказала, что СБ проверяет все в течение 2-х недель, если все хорошо, то за неделю, может быть, успеют... Я ни о чем не задумываясь не ходила больше на собеседования, отказывала всем другим компаниям, и уже очень хотела выйти на работу.
И тут через неделю раздается звонок, представились из ВТБ, я, конечно же, узнала голос своей будущей начальницы, с предвкушением радости я слушала, когда же я выйду на работу. А в итоге мне говорят: "Простите, но на это место мы взяли сотрудника по внутреннему конкурсу, дабы не ждать столь долгого рассмотрения СБ и обучения". Честно говоря, я была в шоке, глаза наполнились слезами!!! Как так, я просидела почти 2 недели в ожидании, что скоро выйду на работу, всем отказывала в собеседованиях, а тут такое мне говорят!!! Да я бы за эти 2 недели, возможно, нашла бы себе другое место, но нет, ждала, когда же моя мечта в ВТБ сбудется! Я очень разочарована, до боли обидно, что так поступают. У меня только один вопрос: какого черта на ту вакансию, на которую уже выбран кандидат, и он проходит СБ в вашей компании, открыт отбор по внутреннему конкурсу, и нельзя ли было просмотреть внутренний конкурс ваших сотрудников чуть раньше, прежде чем брать людей с улицы! Ужасное отношение! Не ожидала я такого от этого банка!!!
|
0
Виолеттка • несостоявшийся сотрудник
04.06.2012 20:19
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Изменено:
ТруЪ!
Пока не подписан job offer, нельзя преращать поиски работы. Вполне может быть так, что пока вас проверяет СБ будет найдена работа с лучшими условиями.
Теперь буду умнее,мудрее,все приходит с опытом.))
И пусть эту ошибку вы не повторите в дальнейшем.
Мой совет, если даже нашли ту работу, которая вам кажется идеальной, но не получили подтверждения, что берут, то смело ездите по всем интересующим вас собеседованиям. Вас же ни кто не заставляет туда устраиваться, но зато будет выбор и не будет жаль потраченного времени)
Ждали бы звонка из ВТБ и параллельно искали бы другие вакансии.
gatity,Я не знала что так поступают,теперь буду знать)
спасибо вам за совет)
"Простите, но на это место мы взяли сотрудника, по внутреннему конкурсу, дабы не ждать столь долгого рассмотрения СБ и обучения". А раз ВЗЯЛИ - то о каком продолжении Вашей проверки может вообще идти речь ? Неужели, кого-то "взяли", а потом Вас проверили и Вам еще раз об этом сообщили ? Согласитесь - абсурд !
Я открою Вам небольшой секрет : очень во многих организациях в период кризиса был введен ТАКОЙ порядок замещения вакантной должности : приходит человек 10 (или больше), заполняют анкеты, проходят собеседования и тесты. А потом, из них выбирают "лучшего" на конкурсной основе : главное чтобы число кандидатов для конкурса было достаточным... Однако, в последнее время уровень занятости существенно вырос : на непрестижные и мало-оплачиваемые позиции кандидатов искать все труднее, но РЕГЛАМЕНТЫ по числу "конкурсантов" - никто же не отменял !
Вот и морочат голову недобросовестные кадровики всем хоть малость подходящим кандидатам, завлекая обещаниями "золотых гор" - лишь бы те пришли и заполнили эту самую анкету, чтобы набрать необходимый для "конкурса" кворум. А сама вакансия, между тем, может давно уже быть закрыта... И в банках такие вещи любят особенно.
Я позволю себе дать Вам еще один совет : если Вы сами НЕ ОТКЛИКАЛИСЬ на вакансию, а Вас приглашают - узнайте сперва подробнее : что там, да как ! Если вакансия реальна, Вам должны подробно рассказать ее описание, требования к кандидату, а также порядок (процедуру) трудоустройства в данное заведение. В случае, если начинаются "уходы" (некогда говорить, приезжайте - узнаете и т.д.) - предложите "уточнить вопросы" и перезвонить, когда "им будет удобно". Вот тогда и будет ясно, кто им нужен на самом деле : сотрудник, или только его анкета !
Да и на самом собеседовании, состоявшемся по инициативе работодателя, будьте СМЕЛЕЕ ! Сразу дайте понять : сперва собеседование и взаимное уточнение интересов, а только потом - анкеты, проверки, тесты и прочие "заморочки".