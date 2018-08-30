Отзыв назван так не случайно. Есть определенные сходства между сказочным персонажем и реальным человеком. Причем не только в характере

Работаю в ПСБ несколько лет… И пришел тот, чье имя нельзя произносить вслух. Причем здесь, в отзыве ясно, что речь идет о т-ще К-ине. Почему? Нравятся те, кто на "вы" и шепотом. Смиренные и управляемые.



Ну а теперь факты за время работы того, чье имя нельзя произносить вслух: начальник IT- уволился, начальник МСБ - 3-й по счету, начальник ипотеки – 3-й по счету, начальник СЭБ – 3-й по счету, начальник АХО, начальник отдела по работе с клиентами, 2 зама директора – уволились, здесь всем рассказали, что ушли в «лучшее место» - звучит то как-то страшно, начальник корпоративного отдела, начальник отдела продаж, несколько управляющих дополнительных офисов. А кто к нам пришел? Люди, которые не просто не профессионалы, но даже не знают элементарных основ банковской системы. А как же качество обслуживания клиентов? Ключевые клиенты банка финансово грамотные люди, они быстро поймут фальшь и не станут работать с непрофессионалами.



Итак, пришедшие «профессионалы» почему-то не лучше ушедших, хотя по идее менять надо на лучшее, а становится только хуже, клиенты нервничают - Пятигорец ушел – нестабильность, начальники уходят – нестабильность. Неясна цель изменений, создается ощущение, что набирают управляемых людей, которые будут, как преданные собаки, приносить апорт хозяину... Только Промсвязьбанк это не личный бизнес местного руководителя, а система и уже сложившееся имя банка. Ломать, как говориться, не строить. Только не понятно ЧТО строим и зачем ломаем. И что могут построить те, кто больше испытательного срока не работают?



Вопросы к вышестоящему руководству.

1. Вы мониторите реакцию клиентов на то, что происходит? Число клиентов увеличилось\уменьшилось?

2. Как характеризует руководителя такое количество увольнений?

3. Как в басне у Крылова: «Зачем на бал пришел медведь?» А самое главное, что улучшилось с его приходом?