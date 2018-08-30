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|Тот, чье имя нельзя произносить вслух
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отзыв назван так не случайно. Есть определенные сходства между сказочным персонажем и реальным человеком. Причем не только в характере
Работаю в ПСБ несколько лет… И пришел тот, чье имя нельзя произносить вслух. Причем здесь, в отзыве ясно, что речь идет о т-ще К-ине. Почему? Нравятся те, кто на "вы" и шепотом. Смиренные и управляемые.
Ну а теперь факты за время работы того, чье имя нельзя произносить вслух: начальник IT- уволился, начальник МСБ - 3-й по счету, начальник ипотеки – 3-й по счету, начальник СЭБ – 3-й по счету, начальник АХО, начальник отдела по работе с клиентами, 2 зама директора – уволились, здесь всем рассказали, что ушли в «лучшее место» - звучит то как-то страшно, начальник корпоративного отдела, начальник отдела продаж, несколько управляющих дополнительных офисов. А кто к нам пришел? Люди, которые не просто не профессионалы, но даже не знают элементарных основ банковской системы. А как же качество обслуживания клиентов? Ключевые клиенты банка финансово грамотные люди, они быстро поймут фальшь и не станут работать с непрофессионалами.
Итак, пришедшие «профессионалы» почему-то не лучше ушедших, хотя по идее менять надо на лучшее, а становится только хуже, клиенты нервничают - Пятигорец ушел – нестабильность, начальники уходят – нестабильность. Неясна цель изменений, создается ощущение, что набирают управляемых людей, которые будут, как преданные собаки, приносить апорт хозяину... Только Промсвязьбанк это не личный бизнес местного руководителя, а система и уже сложившееся имя банка. Ломать, как говориться, не строить. Только не понятно ЧТО строим и зачем ломаем. И что могут построить те, кто больше испытательного срока не работают?
Вопросы к вышестоящему руководству.
1. Вы мониторите реакцию клиентов на то, что происходит? Число клиентов увеличилось\уменьшилось?
2. Как характеризует руководителя такое количество увольнений?
3. Как в басне у Крылова: «Зачем на бал пришел медведь?» А самое главное, что улучшилось с его приходом?
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in220971 • сотрудник
04.06.2012 23:36
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У нас в ОО приходили грамоты из ГО уже уволенным сотрудникам, Москва звонила и очень сожалела, что такой хороший чел. уже не работает. А у него они считались некомпетентными. Приходили на их место девушки очень недалекие, клиенты злились и жаловались, т.к. эти сотрудницы не могли даже их понять, не то что обслужить качественно.
год . «Миграция» в кадрах есть во всех банках -это не новость, как
говорится - каждый выбирает по себе…Сотрудники непосредственно
обслуживающие клиентов как работали на своих местах, так и работают ( и
судя по отзывам - достаточно не плохо). Наши постоянные клиенты не только
остаются на обслуживании в ПСБ, но и рекомендуют нас своим знакомым, так о
каком снижении качества идет речь? А по поводу профессионализма- отбор на
руководящие должности во всех банках с каждым годом становится все жестче,
выше конкуренция, все труднее соответствовать этим требованиям. Кто-то
повышает свой уровень, а кто-то просто уходит.