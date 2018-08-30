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Росбанк - весомая часть моей жизни положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Являюсь сотрудником Росбанка, входящего в SG group. И надо сказать горжусь, что являюсь частью этой команды. Оговорюсь - работаю давно и помню "1 О.В.К." (знакомство с банковской системой началось именно с этого кредитного учреждения). С годами банк становится все сильнее, продуктовая линейка все актуальнее для нынешнего клиента. Раньше - пришел клиент, открыл счет и до свидания. Теперь реальный клиентоориентированный подход. Думаю, клиенты это уже оценили, и уверен, что им это на пользу. Я постоянно получаю новые знания, навыки, умения. Регулярно обучаюсь и бесплатно. За что отдельное спасибо руководству банка (начиная с моего непосредственного). Зарплата хоть и не интенсивно, но растет. Вялая интенсивность зависит, думаю, скорее, от того, что планы слабовато выполняются. Пока я верю в себя и свои силы - приложу все старания, чтобы найти креативный подход и выйти на выполнение плановых показателей. Пока это не очень достижимо, но главное - желание есть.

Коллектив - очень хороший, сплоченный. Зная к кому обратиться - все решается. Ни один Российский банк не смог сделать того, что сделала группа SG. Объединить такие разноперстные коммерческие организации с разными ОПФ. Теперь еще одна гордость - мы (я в частности), ЛЮБОМУ КЛИЕНТУ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ЛЮБЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ. Мы реально универсальный анк. И предоставляем полный спектр банковских услуг. Продукты наполовину самопродаваемы. Еще одно СПАСИБО руководству банка. Так как я сам продавец. График лично меня устраивает. Клиенты - это, наверное, самое главное, что меня держит в одном и том же отделении.

Мне нравится моя работа, мои клиенты, мой график, расположение к дому, продукты банка, рейтинг банка, удовлетворяет уровень дохода (хотя денег много не бывает) - словом, нравится все. Мне тут комфортно как бы кто ни хаял МОЙ БАНК. Возможно, у кого-то есть объективные причины недолюбливать этот банк, может, настроение у кого не то. Но я заявляю, что я горжусь своим работодателем. smile:)
OlegKarlson • сотрудник
05.06.2012 21:22
26 комментариев
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Imelstron
05.06.2012 22:45
садись прогиб засчитан...
lianser
06.06.2012 09:46
Видимо есть параллельный мир в банках smile:))) автор явно в другом измерении smile:)
tarzan
06.06.2012 09:54
Реклама банка - в полном смысле слова...
bilge
06.06.2012 13:19
Отзыв не содержит никакой информации, только хвалебные песнопения. Какой график работы, почему это хорошо, какой уровень дохода, какая система мотивации, в чём "креативность подхода"?
Автор, похоже, действительно продавец - информации нет, русский язык безобразный.
Когда я писал отзыв мне отредактировали слово "валеты", хотя я его специально так написал. А слово "разноперстные" местные редакторы не осилили. Это "разнопальцевые" означает. Такой вот неологизм.
OlegKarlson
Автор отзыва
06.06.2012 18:50
Да, видимо Вас кто-то точно в Банке экспуатировал. И возможно Вам попался не очень хороший спект работы. Или возможно сложный коллектив. Я пишу не сложным банковским языком, а простым крестьянским. Доход я озвучивать не имею права. Мне хватает. Мотивация у всех единая (по результатам работы). График меня устраивает полностью. Не рано встаю и не поздно домой приезжаю. Про информацию, которую несет мой отзыв: я не для кого-то лично или персонально пишу, я оставляю свой частный и честный отзыв. Я не пишу про несправедливость и сложности в работе. Они в каждой работе на любом рабочем месте присутствуют в той или иной форме. Я еще раз подчеркну, что работа в этом конкретном Банке дала мне многое, главное знания, хорошие связи. Так что я не против, чтобы Вы комментировали мои высказывания. Мне комфортно в этой кредитной организации и даже если я покину стены этого Банка, то я не смогу ничего плохого написать про весь срок своей работы здесь.
Imelstron
06.06.2012 19:06
ежли все так замечательно, почему же 47 место в народном рейтинге? Сбербанк и тот на 30м.
OlegKarlson
Автор отзыва
06.06.2012 19:50
Хорошее редко пишут, а вот негатив выплеснуть много желающих. Я и решил за своего работодателя заступиться. Когда например сотрудник Банка грамотно, вежливо, компетентно обслужил Клиента, то зачастую Клиент думает, что так оно и должно быть. А когда Клиент ушел неудовлетворенным например из-за того, что банкомат не работает, коврик у входа в Банк не того цвета, сотрудник не искренне улыбнулся или у сотрудника бэйдж не формата А4, а обычный, то этот гнев и вылевается на сайты причем зачастую с фамильярностью и полным неуважением даже к себе.
Imelstron
06.06.2012 22:16
это понятно, но ведь это правило одинаково работает для всех банков.
Почему место то 47е? Или у вас особенно озлобленные клиенты? Не задумывались почему?
Olya85
06.06.2012 22:21
а когда клиент злой потому, что ему чтобы подключить МКБ или ИКБ нужно отстоять очередь и потом еще подписать кучу бумаг? или чтобы получить карту он также должен поставить свою подпись и ФИО на 4х страницах как минимум? не буду перечислять дальше. Рос не думает о своих клиентах, можно было уже реализовать хотя бы подключение МКБ и ИКБ через банкоматы. ну, а то что не думают о сотрудниках, это я вобще молчу, все эти досье клиентов на бумажных носителях, это же жуть!!! сколько же времени тратится на формирование досье постоянное его обновление! бизнес-процессы в банке устарели...
Morfius
07.06.2012 08:34
Какие-то общие фразы. Никакой конкретики.
Зато автора банк не вычислит и не докопается за разглашение информации.
Автор хитёр.
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