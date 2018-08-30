Являюсь сотрудником Росбанка, входящего в SG group. И надо сказать горжусь, что являюсь частью этой команды. Оговорюсь - работаю давно и помню "1 О.В.К." (знакомство с банковской системой началось именно с этого кредитного учреждения). С годами банк становится все сильнее, продуктовая линейка все актуальнее для нынешнего клиента. Раньше - пришел клиент, открыл счет и до свидания. Теперь реальный клиентоориентированный подход. Думаю, клиенты это уже оценили, и уверен, что им это на пользу. Я постоянно получаю новые знания, навыки, умения. Регулярно обучаюсь и бесплатно. За что отдельное спасибо руководству банка (начиная с моего непосредственного). Зарплата хоть и не интенсивно, но растет. Вялая интенсивность зависит, думаю, скорее, от того, что планы слабовато выполняются. Пока я верю в себя и свои силы - приложу все старания, чтобы найти креативный подход и выйти на выполнение плановых показателей. Пока это не очень достижимо, но главное - желание есть.



Коллектив - очень хороший, сплоченный. Зная к кому обратиться - все решается. Ни один Российский банк не смог сделать того, что сделала группа SG. Объединить такие разноперстные коммерческие организации с разными ОПФ. Теперь еще одна гордость - мы (я в частности), ЛЮБОМУ КЛИЕНТУ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ЛЮБЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ. Мы реально универсальный анк. И предоставляем полный спектр банковских услуг. Продукты наполовину самопродаваемы. Еще одно СПАСИБО руководству банка. Так как я сам продавец. График лично меня устраивает. Клиенты - это, наверное, самое главное, что меня держит в одном и том же отделении.



Мне нравится моя работа, мои клиенты, мой график, расположение к дому, продукты банка, рейтинг банка, удовлетворяет уровень дохода (хотя денег много не бывает) - словом, нравится все. Мне тут комфортно как бы кто ни хаял МОЙ БАНК. Возможно, у кого-то есть объективные причины недолюбливать этот банк, может, настроение у кого не то. Но я заявляю, что я горжусь своим работодателем.