Доброго вечера.

Увидела отзыв из нашего офиса "Про монстра" из ОО Ростовский и не смогла тоже не написать, на самом деле в офисе творится не пойми что! Запугали всех сотрудников, клиенты смеются, спрашивают, что вы все такие запуганные. А мы и сказать ни чего не можем, не дай бог дойдет слух до Е.А. В-овой. ЧТО БУДЕТ! Вы пишите в комментариях, что это не руководитель монстр, а вы так работаете... Вы знаете, есть такое выражение - рыба гниет с головы! Я думаю, это про нас. Я хоть и работаю здесь не так давно, но уже успела испытать все прелести общения с руководством. Сейчас пошли слухи, что Е.А. даже не пускает к себе, ну вы что, кто такие обычные сотрудники, чтобы снизойти до ее величества!!! Поверьте, в ОО Ростовском сейчас тяжело каждому сотруднику! А стукачей хватает, ну как же без них, да и коллектив сильно, говорят, поменялся после М-ко, он ушел и все за ним ушли, а кто не успел - тому помогли. Может, конечно, кто-то и остался из прежних, но я не знаю за что держатся! Надеюсь, что что-то изменится, ведь так больше не выносимо!!!