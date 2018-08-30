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|ОО Ростовский и его руководитель
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго вечера.
Увидела отзыв из нашего офиса "Про монстра" из ОО Ростовский и не смогла тоже не написать, на самом деле в офисе творится не пойми что! Запугали всех сотрудников, клиенты смеются, спрашивают, что вы все такие запуганные. А мы и сказать ни чего не можем, не дай бог дойдет слух до Е.А. В-овой. ЧТО БУДЕТ! Вы пишите в комментариях, что это не руководитель монстр, а вы так работаете... Вы знаете, есть такое выражение - рыба гниет с головы! Я думаю, это про нас. Я хоть и работаю здесь не так давно, но уже успела испытать все прелести общения с руководством. Сейчас пошли слухи, что Е.А. даже не пускает к себе, ну вы что, кто такие обычные сотрудники, чтобы снизойти до ее величества!!! Поверьте, в ОО Ростовском сейчас тяжело каждому сотруднику! А стукачей хватает, ну как же без них, да и коллектив сильно, говорят, поменялся после М-ко, он ушел и все за ним ушли, а кто не успел - тому помогли. Может, конечно, кто-то и остался из прежних, но я не знаю за что держатся! Надеюсь, что что-то изменится, ведь так больше не выносимо!!!
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малина24 • сотрудник
05.06.2012 22:23
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Это наивно по меньшей мере. Что сделали ВЫ, чтобы эту проблему решить?
Вы сами (коллектив) должны ее решить, если она имеет место.
Если коллективно решить вопрос не получится, попробуйте поискать другую работу.
Мне все-таки кажется не так страшен черт, как его малюют. Может вы просто боитесь пообщаться со своим руководителем откровенно и на равных?
А вообще-то шизанутым руководителям можно противостоять сообща. Я знаю случаи, когда писалось коллективное писмо и упра снимали с должности.
"Сейчас пошли слухи, что Е.А. даже не пускает к себе," - это вранье, всегда отзывчивый человек, даже не смотря на высокую должность. По поводу "запуганности" - мне интересно - чем? 5 штучками НПФ или тем, что просто нужно выполнять свои обязанности?????? Мне кажется, если вы хотите, чтобы просто сидеть и ничего не делать, нужно идти работать вахтером. Меньше тратьте время на "слушанье слухов", а побольше на работу. Тут уже дело не в руководстве, а в сотрудниках. Знаю много замечательных коллег, которому далеко не "тяжело". Займитесь чтением полезной литературы или инструкций, а не обливанием грязи.