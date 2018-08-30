Хочу данным рассказом предупредить, а может даже какого-то предостеречь при трудоустройстве на работу в УБРиР. В конце мая текущего года меня пригласили на собеседование в московский ф-л банка на должность начальника одного из отделов, собеседование проводил один из руководителей филиала, далее г-н ВВП (ничего общего со "знаменитым" ВВП, просто совпали инициалы). Рассказал о себе, поотвечал на вопросы, узнал про банк, поинтересовался какими ресурсами банк располагает для достижения поставленных передо мной задач. Результатом собеседование было дословно: "Вы нам подходите, просим вас дать ответ до конца сегодняшнего дня - готовы ли вы работать у нас. При положительном решении просим вас разработать бонусную систему." Взвесив все "за и "против", я принял положительное решение, но с оговоркой: руководству необходимо было пересмотреть одно из принципиальных условий в данной области продаж, потому как при данной системе "аппетиты" руководства удовлетворить маловероятно. Г-н ВВП ответил, что вопрос поставит перед Центральным офисом, а пока отправит анкету для проверки моей кандидатуры в службу безопасности банка, дабы не терять время и успеть уладить все формальности за 3-4 дня.



Вечером того же дня, не обнаружив анкету у себя на почте, звоню г-ну ВВП, который уверяет, что анкету отправлял. Договорившись, что завтра продублирует письмо, выслал также рабочий адрес почты. На следующий день повторного письма так и не получил, дважды звонил г-ну ВВП, но он трубку не брал и потом не перезвонил. На данный момент никто из УБРиР со мной на связь не выходил. Возникает резонный вопрос - зачем сначала говорить, что вы нам подходите, а потом включать "динамо", если можно сказать, что появился более достойный кандидат или банальное - мы передумали, и вы нам не подходите. Если руководители не захотели рассмотреть мое условие, то в "рамках приличия" было бы известить, я сам бы отказался от данной работы. Что было бы, если бы я поговорил со своими руководителями на текущем месте, что нашел новую работу, когда вы сможете меня отпустить и т.д.? Ответ очевиден - остался бы я "у разбитого корыта". Поэтому, пока вам конкретно не говорят: "все ок, когда вы можете выйти на работу", не стоит воспринимать всерьез работу в данном банке.