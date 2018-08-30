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Несостоявшаяся работа в УБРиР плохо (−1)
Хочу данным рассказом предупредить, а может даже какого-то предостеречь при трудоустройстве на работу в УБРиР. В конце мая текущего года меня пригласили на собеседование в московский ф-л банка на должность начальника одного из отделов, собеседование проводил один из руководителей филиала, далее г-н ВВП (ничего общего со "знаменитым" ВВП, просто совпали инициалы). Рассказал о себе, поотвечал на вопросы, узнал про банк, поинтересовался какими ресурсами банк располагает для достижения поставленных передо мной задач. Результатом собеседование было дословно: "Вы нам подходите, просим вас дать ответ до конца сегодняшнего дня - готовы ли вы работать у нас. При положительном решении просим вас разработать бонусную систему." Взвесив все "за и "против", я принял положительное решение, но с оговоркой: руководству необходимо было пересмотреть одно из принципиальных условий в данной области продаж, потому как при данной системе "аппетиты" руководства удовлетворить маловероятно. Г-н ВВП ответил, что вопрос поставит перед Центральным офисом, а пока отправит анкету для проверки моей кандидатуры в службу безопасности банка, дабы не терять время и успеть уладить все формальности за 3-4 дня.

Вечером того же дня, не обнаружив анкету у себя на почте, звоню г-ну ВВП, который уверяет, что анкету отправлял. Договорившись, что завтра продублирует письмо, выслал также рабочий адрес почты. На следующий день повторного письма так и не получил, дважды звонил г-ну ВВП, но он трубку не брал и потом не перезвонил. На данный момент никто из УБРиР со мной на связь не выходил. Возникает резонный вопрос - зачем сначала говорить, что вы нам подходите, а потом включать "динамо", если можно сказать, что появился более достойный кандидат или банальное - мы передумали, и вы нам не подходите. Если руководители не захотели рассмотреть мое условие, то в "рамках приличия" было бы известить, я сам бы отказался от данной работы. Что было бы, если бы я поговорил со своими руководителями на текущем месте, что нашел новую работу, когда вы сможете меня отпустить и т.д.? Ответ очевиден - остался бы я "у разбитого корыта". Поэтому, пока вам конкретно не говорят: "все ок, когда вы можете выйти на работу", не стоит воспринимать всерьез работу в данном банке.
dubna • несостоявшийся сотрудник
05.06.2012 23:17
11 комментариев
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katerina angelok)
06.06.2012 16:24
Я думаю, Вы не совсем правы. Ни один банк не будет в восторге, если ему и его руководству начнёт ставить условия кандидат. Это вы должны принимать все условия, это их игра. Не нравится что-то, ищите другую работу. Играть нужно по их правилам. Они не любят, когда кто-то выступает и показывает своё Я! Внедрять что-то новое и говорить об идеях нужно конечно, но исключительно когда закрепитесь на новом месте.

Изменено: katerina angelok) - 06.06.2012 16:26
dubna
Автор отзыва
06.06.2012 20:43
А я думаю что вы неправы, и не совсем. Вы, уважаемая Екатерина, видимо работаете не в сфере продаж банковских продуктов, т.к. вы бы знали, что перед вами ставиться выполнение плана, после которого определяют дальнейшую судьбу кандидата - уволить после испытаельного или оставить. Если я сейчас это не скажу сейчас, то через 3 месяца, скорее всего, я буду искать работу. Если для достижении результата, необходимо пересмотреть одно из критичных условие продаж продукта, то данное условие определяет, исключительно,рынок, а не моя прихоть. А в данном банке руководители хотят затратить минимум средств, но при этом получить хорошую прибыль.
qaq
06.06.2012 21:39
Оже встречался с похожей ситуаций также в региональном банке. А вообще банковский сектор не простая штука. Сегодня тебя продинамят, а завтра динамщик от когонибуди повыше получит пинок под зад. Лично я стараясь не прикращать поиск работы до дня выхода на работу. А по поводу плана мотивации, нужно было сказать, что обязательно ей займетесь в первый рабочий день:-)

Изменено: qaq - 06.06.2012 21:39
qaq
06.06.2012 21:40
Тоже встречался с похожей ситуаций также в региональном банке. А вообще банковский сектор не простая штука. Сегодня тебя продинамят, а завтра динамщик от кого нибудь повыше получит пинок под зад. Так что сильно по этому поводу не стоит паниковать. Лично я, стараясь не прекращать поиск работы до дня выхода на работу. А по поводу плана мотивации, нужно было сказать, что обязательно ей займетесь в первый рабочий день:-)

Изменено: qaq - 06.06.2012 22:34
strelok04
09.06.2012 08:26
Не забываем, уважаемые дамы и господа, о такой мелочи как "...проверки моей кандидатуры в службу безопасности банка...". Практика показала, что увы, но очень часто интересных кандидатов "режут" безопасники. Ну как "режут" - они не дают своего одобрения, т.е. я могу принять человека, но на свой стах и риск. И тут встает вопрос - оно мне надо?
Причем нам рекомендуют не сообщать кандидатам о том, что их срезала безопасность...
При этом, я конечно не оправдываю руководителя, не сообщившего вовремя об отказе.
dubna
Автор отзыва
13.06.2012 00:53
До проверке моей кандидатуру дело так и не дошло!!!
mahno.ubrd
20.06.2012 02:02
Ваша ситуация объясняется шизофренической натурой ВВП)
Не вдаваясь в психоанализ по конкретному г-ну ВВП, можно сказать, что Вас подвела просто общая наблюдательность.
Показушность видна повсюду в филиале, начиная от вида рабочего места, заканчивая условиями трудового договора...
Все это также надуто, как Великий Высокоэффективный Председатель ЦФО филиала "Московский". Один раз он уже насобирал орехов в другом банке, теперь уральские пельмени будет лепить до критической массы.
dubna
Автор отзыва
21.06.2012 10:18
Великолепный пост.
При собеседовании меня многое насторожило, но т.к. мне надоела моя нынешняя работа (что уже выть хочется), то решил рискнуть. Что касается г-на ВВП, то с таким ведением дел в любом банке он надолго не задержится, если у него нет высокосидящих покровителей!!!

Изменено: dubna - 21.06.2012 10:36
dubna
Автор отзыва
05.07.2012 20:11
В продолжение моего отзыва:
1) 29.07 поступил звонок от г-на ВВП, в котором он пытался меня убедить, что все, что я написал в своем отзыве - выдумка, и действовать я должен был по другому. А именно: даже после определенных договоренностей (выслать анкету для проверке в СБ), надо было пытаться дозвонится до него, потому как он очень занятой человек . Я могу принять тот факт, что со мной могут не связаться после слов вроде "мы подумаем", что по умолчанию будет означать, что моя кандидатура не подошла, НО после слов "Вы нам подходите, нужно только заполнить анкету в СБ, я вам ее вышлю" такие действия мне кажутся несоответствующими деловой этике.
P.S. причем разговор длился более 20 мин. в разгар рабочего дня, что, как мне кажется, не очень соответствует его словам о занятости.
2) 01.07 на мой мобильный телефон поступило смс-сообщение от г-на ВВП, которое, иначе как угрозу, у меня интерпретировать не получается. Цитирую: "Если анонимщики предупреждают об УБРР, то я должен предупредить о таких сотрудниках другие банки". Наверное я должен был испугаться, но т.к. я описал, как все было на самом деле, ничего не приукрашивая, то верю, что у большинства людей сложится правильное мнение о ситуации. Причем в подтверждение моих слов, г-н ВВП сокрушался, что из-за моего отзыва были предприняты "определенные" меры к нему.
Отверженный странник
02.08.2012 18:31
Да, на редкость увлекательный рассказ ! smile;) Интересно лишь одно : по ЧЬЕЙ инициативе состоялось само собеседование. А так, ситуация "стандартная" : типичное хамство и ничего личного. И все же, удивительно : "герой отзыва" вроде как "откликнулся" и даже пригрозил "предупредить другие банки".

Уважаемый strelok04 ! Все зависит от того, кто РЕАЛЬНО банком руководит. И БЕЗОПАСНИКАМИ тоже руководят и когда надо ЗАСТАВЛЯЮТ работать даже их. А туда, где реально "рулят" они, не советую идти никому, если сам, конечно, не мент. smile:o
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