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|Несостоявшаяся работа в УБРиР
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Хочу данным рассказом предупредить, а может даже какого-то предостеречь при трудоустройстве на работу в УБРиР. В конце мая текущего года меня пригласили на собеседование в московский ф-л банка на должность начальника одного из отделов, собеседование проводил один из руководителей филиала, далее г-н ВВП (ничего общего со "знаменитым" ВВП, просто совпали инициалы). Рассказал о себе, поотвечал на вопросы, узнал про банк, поинтересовался какими ресурсами банк располагает для достижения поставленных передо мной задач. Результатом собеседование было дословно: "Вы нам подходите, просим вас дать ответ до конца сегодняшнего дня - готовы ли вы работать у нас. При положительном решении просим вас разработать бонусную систему." Взвесив все "за и "против", я принял положительное решение, но с оговоркой: руководству необходимо было пересмотреть одно из принципиальных условий в данной области продаж, потому как при данной системе "аппетиты" руководства удовлетворить маловероятно. Г-н ВВП ответил, что вопрос поставит перед Центральным офисом, а пока отправит анкету для проверки моей кандидатуры в службу безопасности банка, дабы не терять время и успеть уладить все формальности за 3-4 дня.
Вечером того же дня, не обнаружив анкету у себя на почте, звоню г-ну ВВП, который уверяет, что анкету отправлял. Договорившись, что завтра продублирует письмо, выслал также рабочий адрес почты. На следующий день повторного письма так и не получил, дважды звонил г-ну ВВП, но он трубку не брал и потом не перезвонил. На данный момент никто из УБРиР со мной на связь не выходил. Возникает резонный вопрос - зачем сначала говорить, что вы нам подходите, а потом включать "динамо", если можно сказать, что появился более достойный кандидат или банальное - мы передумали, и вы нам не подходите. Если руководители не захотели рассмотреть мое условие, то в "рамках приличия" было бы известить, я сам бы отказался от данной работы. Что было бы, если бы я поговорил со своими руководителями на текущем месте, что нашел новую работу, когда вы сможете меня отпустить и т.д.? Ответ очевиден - остался бы я "у разбитого корыта". Поэтому, пока вам конкретно не говорят: "все ок, когда вы можете выйти на работу", не стоит воспринимать всерьез работу в данном банке.
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3
dubna • несостоявшийся сотрудник
05.06.2012 23:17
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Причем нам рекомендуют не сообщать кандидатам о том, что их срезала безопасность...
При этом, я конечно не оправдываю руководителя, не сообщившего вовремя об отказе.
Не вдаваясь в психоанализ по конкретному г-ну ВВП, можно сказать, что Вас подвела просто общая наблюдательность.
Показушность видна повсюду в филиале, начиная от вида рабочего места, заканчивая условиями трудового договора...
Все это также надуто, как Великий Высокоэффективный Председатель ЦФО филиала "Московский". Один раз он уже насобирал орехов в другом банке, теперь уральские пельмени будет лепить до критической массы.
При собеседовании меня многое насторожило, но т.к. мне надоела моя нынешняя работа (что уже выть хочется), то решил рискнуть. Что касается г-на ВВП, то с таким ведением дел в любом банке он надолго не задержится, если у него нет высокосидящих покровителей!!!
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1) 29.07 поступил звонок от г-на ВВП, в котором он пытался меня убедить, что все, что я написал в своем отзыве - выдумка, и действовать я должен был по другому. А именно: даже после определенных договоренностей (выслать анкету для проверке в СБ), надо было пытаться дозвонится до него, потому как он очень занятой человек . Я могу принять тот факт, что со мной могут не связаться после слов вроде "мы подумаем", что по умолчанию будет означать, что моя кандидатура не подошла, НО после слов "Вы нам подходите, нужно только заполнить анкету в СБ, я вам ее вышлю" такие действия мне кажутся несоответствующими деловой этике.
P.S. причем разговор длился более 20 мин. в разгар рабочего дня, что, как мне кажется, не очень соответствует его словам о занятости.
2) 01.07 на мой мобильный телефон поступило смс-сообщение от г-на ВВП, которое, иначе как угрозу, у меня интерпретировать не получается. Цитирую: "Если анонимщики предупреждают об УБРР, то я должен предупредить о таких сотрудниках другие банки". Наверное я должен был испугаться, но т.к. я описал, как все было на самом деле, ничего не приукрашивая, то верю, что у большинства людей сложится правильное мнение о ситуации. Причем в подтверждение моих слов, г-н ВВП сокрушался, что из-за моего отзыва были предприняты "определенные" меры к нему.
Уважаемый strelok04 ! Все зависит от того, кто РЕАЛЬНО банком руководит. И БЕЗОПАСНИКАМИ тоже руководят и когда надо ЗАСТАВЛЯЮТ работать даже их. А туда, где реально "рулят" они, не советую идти никому, если сам, конечно, не мент.