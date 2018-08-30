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Всё в ваших руках! Банк Русский Стандарт - хороший старт для молодого специалиста! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем привет! smile:) Прежде чем я, наконец-то, решилась оставить свой длинный и содержательный отзыв о Банке Русский Стандарт, я прочитала самые интересные, избранные отзывы. Мне было очень любопытно читать об опыте работы со стороны и немного огорчило, что кому-то так не повезло и он чувствует себя в данном банке не комфортно и всеми отвергнутым. Могу дать лишь один добрый совет всем читателям данного замечательного сайта и всем страдальцам БРС - ребятки, начните с себя! Это не банк плохой, а вы явно делаете что-то не так! Меняйте срочно тактику, становитесь продавцами и привлекайте клиентов! Тогда всё у вас будет в шоколаде.

Теперь перейду к своему повествованию и расскажу о личном опыте работы в Банке Русский Стандарт. Живу и работаю в Екатеринбурге. Год назад я закончила университет и сразу приняла ответственное решение пойти работать именно в банковскую сферу. Работала сначала в Cetelem, там был очень низкий оклад и тухлые точки... Затем работала в ещё одном банке, но поняла, что принцип работы и система, которые там применялись, мне не подходят. И вот я пришла в Русский Стандарт, но, разумеется, не сразу. Отправила резюме, позвонила, мне назначили собеседование сначала с менеджером по подбору персонала, затем с руководителем. Потом было обучение. Оно длилось 10 дней. Рассказывали всё доходчиво и основательно: карты, вклады, страховки, кредиты... Домой уходили с кипой бумаг и информацией для размышления. После обучения была аттестация (тест 100 вопросов), затем презентация с руководителями, ну и напоследок - ответы на вопросы по билетам. Когда сдала, счастью моему не было предела! Цель достигнута!

В первый рабочий день было трудно, но я справилась. Даже оформила кредит и БВК (банк в кармане). Затем дни побежали быстро, и наш мини-офис стал набирать обороты. Теперь освещу наиболее интересные моменты в работе и дам свою оценку:
1. Заработная плата. Оклад 15 000 руб. минус 13%, следовательно - 13050 руб. Хоть и не много, но выплачивается вовремя и без задержек. Предусмотрена ежемесячная премия по результатам работы. Итог - хорошая зарплата, в среднем примерно 20 000 руб.
2. Коллектив. Хороший сменщик, знает своё дело, мы общаемся, помогаем друг другу советом и выручаем (дооформить кредит, например). На рабочем месте всё аккуратно и лежит на своих местах. Ответственный, рассудительный. Ведущий менеджер очень отзывчивый, приятный человек как внешне, так и по поступкам, ему можно звонить по любому вопросу, касающемуся работы - он даст дельный совет по существу, выслушает, ободрит. За наши хорошие продажи всегда хвалит, не оставит без внимания. Премировал от себя лично за выполнения плана продаж! Так было приятно! Очень важно когда твой начальник не мнит из себя пупа земли, а общается на равных. Что касается вышестоящего руководства, они приезжали только один раз и мы друг другу понравились.
3. График работы. Ну просто сказка - 2 через 2 с 10:00 до 21:00. То есть 165 часов в месяц (минус из этого времени 45 минут обеденный перерыв и два перерыва на чай по 15 минут). Переработок нет. Работу в праздничные дни мне оплатили в ДВОЙНОМ размере (о чём свидетельствует информация в расчётном листе и денежки на зарплатой карте, которую, кстати, выдали через 7 дней после оформления в банке). Трудовой договор получила на руки в ДЕНЬ оформления, копию трудовой заказала - была готова через 3 дня, справка 2 НДФЛ через 7 дней. Никаких проблем с получением не возникло. Всё очень быстро и оперативно.
4. Канцелярия. Снабжают бумагой каждый две, три недели. Есть шикарный притер, который отлично и быстро работает. Картриджи для него так же привозят. Есть степлер, ручки, карандаши и другие приятные и полезные мелочи. Есть сейф для карт (БВК и КВК). Удобные стулья и другое. Работать очень комфортно. Всё сделано для людей.
5. Удалённость работы от дома. Очень удобно ездить на работу на маршрутке или автобусе. По времени - 20-25 минут. Никаких пробок, всё быстро и оперативно. Мне комфортно.
6. Премия. Очень хорошая и выплачивается полностью в день зарплаты. В среднем это около 7 000-10 000 руб. Нормальная сумма. Всё зависит только от тебя - как поработаешь, так и полопаешь, как говорится smile:)
7. Функционал. Обязанностей, конечно, очень много. Мы оформляем - кредиты наличными, кредиты на товар, карты (БВК, КВК, Classic, Gold, Аэрофлот, подарочные), страховки жизни, от потери работы, МЛК, ОД, ПП... И по каждой категории стоит план. Нужно и важно очень стараться.

Завершая свою длинную речь, хочу поблагодарить тех из вас, кто не поленился прочитать мой отзыв до конца. Надеюсь, информация, которую я предоставила, поможет вам в выборе банка и вы, возможно, пойдёте работать в Банк Русский Стандарт! А всем недовольным желаю терпения.
Спасибо!
katerina angelok) • сотрудник
06.06.2012 16:06
Ответ банка:
Добрый день, katerina angelok)!

Благодарим Вас за интересный отзыв.


С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
21 комментарий
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katerina angelok)
Автор отзыва
06.06.2012 16:14
Небольшая поправка: мне выдали не трудовую в день оформления, а трудовой договор.
сеятель эквиобусов
06.06.2012 17:48
Изо всех сил напрягаю мозк и всё равно не могу понять как в одном отзыве, в соседних параграфах, может оказаться вот это <<Могу дать лишь один добрый совет всем читателям данного замечательного сайта и всем страдальцам БРС - ребятки, начните с себя! Это не бак плохой, а вы явно делаете что-то не так!>> и вот это <<Работала сначала в Cetelem, там был очень низкий оклад и тухлые точки...Затем работала в ещё одном банке, но поняла, что принцип работы и система, которые там применялись, мне не подходят.>>
katerina angelok)
Автор отзыва
06.06.2012 18:14
Уважаемый Сеятель эквиобусов! А что собственно не так, вы хотя бы пояснили... То, что вы не в силах уловить суть, это жаль, вам стоит работать над собой. А я проясню ситуацию - описала свой опыт работы в других банках. Вот и всё, я была начинающим, ещё зелёным специалистом, когда работала в Сетелеме и др. банке, а после нашла своё место. Я выбирала, вот и всё. Пишу по факту. И начала я с себя) Так что мои отзывы не противоречат друг другу!! И ещё совет - не засоряйте сайт, уважаемый, "вот этим" своим отзывом. А лучше удалите вовсе. Нам такого добра не надо!

Изменено: katerina angelok) - 06.06.2012 18:18
сеятель эквиобусов
06.06.2012 18:53
По поводу удаления "вот этого моего отзыва", если он вас так раздражает, - это вам к модератору. Я тока написать могу, удалить - не могу.
Gerla-gerla
06.06.2012 22:20
ну да чтото девушка сама запуталась что написала, так и изменили бы себя и сетелем бы заодно подняли в 10ку
Morfius
07.06.2012 08:58
Отзыв - это просто праздник какой-то:)
Чтож вы не начали с себя в предыдущих двух банках?
katerina angelok)
Автор отзыва
07.06.2012 10:59
Вы бы писали лучше по существу, ребята...Не ПРИДИРАЛИСЬ, а комментировали! Повторяю, я только закончила университет и Сетелем было моё начало и становление, я искала себя, а нашла всё же в Русском Стандарте! И начала с себя - стала активно продавать и привлекать клиентов (на отличной точке это стало возможным). Поэтому начала работать над собой и после Сетелема был ещё один банк, но я от туда ушла сразу, потому что там было мне не комфортно. И вот я нашла себя и научилась продавать продукты банка, работать над собой и совершенствоваться! Да, я делала что-то не так, но исправила ошибки и начала с чистого листа. Просто сначала мне не повезло (в Сетелеме поставили на точку мебели, где не было НИ ОДНОГО кредита и мало клиентов).

Изменено: katerina angelok) - 07.06.2012 11:18
ДжинНик
07.06.2012 17:19
Мда... Прям не работа, а шоколадное место.
1. Зарплату выплачивают без задержек - ну это плюс бесспорный. Вообще-то ТАК ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ!
2. Переработок нет - как-же, как-же. Еще скажите, что в отпуск летом вас отпускают без проблем? И в предверии новогодних праздников не работаете по графику 6/1? Я уже взрослый, в сказки не верю...
3. "Удалённость работы от дома. Очень удобно ездить на работу на маршрутке или автобусе. По времени - 20-25 минут. Никаких пробок, всё быстро и оперативно. Мне комфортно." Это вообще к чему? Пробки тоже банк разруливает?

А так отзыв слишком слюнтявый. "Работайте лучше (негры), впаривайте побольше, нужно стараться и все будет" бла-бла-бла...
Naffania
07.06.2012 22:51
Я то же работаю в Банке "Русский стандарт" менеджером 2-ой категории, и очень давольна работой. Ни разу не перерабатыавала, и в отпуск хожу без проблем, согласно графику отпусков. Даже заявление на отпуск не пишу, в начале года я поясняю, в какие месяца мне удобно пойти в отпуск, и ни разу не было проблем с этим. Я сразу при трудоустройстве предупредила, что ни зарержеки на работе и переработоки, меня не устроят, и с этим проблем не было. Может все зависит от человека, как он себя поставит. Удачи))))
toril
08.06.2012 13:07
Катерина, а можно вопрос - если бы я работала в "Русском стандарте" ну, например, сотрудником бэк-офиса или скажем IT-специалистом, и меня бы что-то не устраивало, то мне тоже надо было бы

"Меняйте срочно тактику, становитесь продавцами и привлекайте клиентов! Тогда всё у вас будет в шоколаде."

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