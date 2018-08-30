Всем привет! Прежде чем я, наконец-то, решилась оставить свой длинный и содержательный отзыв о Банке Русский Стандарт, я прочитала самые интересные, избранные отзывы. Мне было очень любопытно читать об опыте работы со стороны и немного огорчило, что кому-то так не повезло и он чувствует себя в данном банке не комфортно и всеми отвергнутым. Могу дать лишь один добрый совет всем читателям данного замечательного сайта и всем страдальцам БРС - ребятки, начните с себя! Это не банк плохой, а вы явно делаете что-то не так! Меняйте срочно тактику, становитесь продавцами и привлекайте клиентов! Тогда всё у вас будет в шоколаде.



Теперь перейду к своему повествованию и расскажу о личном опыте работы в Банке Русский Стандарт. Живу и работаю в Екатеринбурге. Год назад я закончила университет и сразу приняла ответственное решение пойти работать именно в банковскую сферу. Работала сначала в Cetelem, там был очень низкий оклад и тухлые точки... Затем работала в ещё одном банке, но поняла, что принцип работы и система, которые там применялись, мне не подходят. И вот я пришла в Русский Стандарт, но, разумеется, не сразу. Отправила резюме, позвонила, мне назначили собеседование сначала с менеджером по подбору персонала, затем с руководителем. Потом было обучение. Оно длилось 10 дней. Рассказывали всё доходчиво и основательно: карты, вклады, страховки, кредиты... Домой уходили с кипой бумаг и информацией для размышления. После обучения была аттестация (тест 100 вопросов), затем презентация с руководителями, ну и напоследок - ответы на вопросы по билетам. Когда сдала, счастью моему не было предела! Цель достигнута!



В первый рабочий день было трудно, но я справилась. Даже оформила кредит и БВК (банк в кармане). Затем дни побежали быстро, и наш мини-офис стал набирать обороты. Теперь освещу наиболее интересные моменты в работе и дам свою оценку:

1. Заработная плата. Оклад 15 000 руб. минус 13%, следовательно - 13050 руб. Хоть и не много, но выплачивается вовремя и без задержек. Предусмотрена ежемесячная премия по результатам работы. Итог - хорошая зарплата, в среднем примерно 20 000 руб.

2. Коллектив. Хороший сменщик, знает своё дело, мы общаемся, помогаем друг другу советом и выручаем (дооформить кредит, например). На рабочем месте всё аккуратно и лежит на своих местах. Ответственный, рассудительный. Ведущий менеджер очень отзывчивый, приятный человек как внешне, так и по поступкам, ему можно звонить по любому вопросу, касающемуся работы - он даст дельный совет по существу, выслушает, ободрит. За наши хорошие продажи всегда хвалит, не оставит без внимания. Премировал от себя лично за выполнения плана продаж! Так было приятно! Очень важно когда твой начальник не мнит из себя пупа земли, а общается на равных. Что касается вышестоящего руководства, они приезжали только один раз и мы друг другу понравились.

3. График работы. Ну просто сказка - 2 через 2 с 10:00 до 21:00. То есть 165 часов в месяц (минус из этого времени 45 минут обеденный перерыв и два перерыва на чай по 15 минут). Переработок нет. Работу в праздничные дни мне оплатили в ДВОЙНОМ размере (о чём свидетельствует информация в расчётном листе и денежки на зарплатой карте, которую, кстати, выдали через 7 дней после оформления в банке). Трудовой договор получила на руки в ДЕНЬ оформления, копию трудовой заказала - была готова через 3 дня, справка 2 НДФЛ через 7 дней. Никаких проблем с получением не возникло. Всё очень быстро и оперативно.

4. Канцелярия. Снабжают бумагой каждый две, три недели. Есть шикарный притер, который отлично и быстро работает. Картриджи для него так же привозят. Есть степлер, ручки, карандаши и другие приятные и полезные мелочи. Есть сейф для карт (БВК и КВК). Удобные стулья и другое. Работать очень комфортно. Всё сделано для людей.

5. Удалённость работы от дома. Очень удобно ездить на работу на маршрутке или автобусе. По времени - 20-25 минут. Никаких пробок, всё быстро и оперативно. Мне комфортно.

6. Премия. Очень хорошая и выплачивается полностью в день зарплаты. В среднем это около 7 000-10 000 руб. Нормальная сумма. Всё зависит только от тебя - как поработаешь, так и полопаешь, как говорится

7. Функционал. Обязанностей, конечно, очень много. Мы оформляем - кредиты наличными, кредиты на товар, карты (БВК, КВК, Classic, Gold, Аэрофлот, подарочные), страховки жизни, от потери работы, МЛК, ОД, ПП... И по каждой категории стоит план. Нужно и важно очень стараться.



Завершая свою длинную речь, хочу поблагодарить тех из вас, кто не поленился прочитать мой отзыв до конца. Надеюсь, информация, которую я предоставила, поможет вам в выборе банка и вы, возможно, пойдёте работать в Банк Русский Стандарт! А всем недовольным желаю терпения.

Спасибо!