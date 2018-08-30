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|Как-то пригласили...
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Как-то позвонили мне с Локо-Банка, предложили вакансию начальника отдела. На тот момент являлся главным менеджером в хорошем банке. Назвали з/п интересную. Назначили встречу с управляющим.
Пришел на собеседование минут за 15 (так приучен), короче, прождал минут 40... Вышел мужчина, как выяснилось, начальник другого отдела, говорит "Вам немного не ту информацию сказали, мы ищем менеджера привлеченца, ну, может, согласуем Вас на ведущего или старшего менеджера". Я задал один вопрос: "назовите хоть одну причину, по которой я смогу выиграть при этом переходе" (з/п на 5 тыс. меньше, чем на данный момент была). На что мне ответили "У нас дикий карьерный рост". Ну да, а всегда во всех банках говорят "Вы знаете, у нас роста нет, мы только родственников и по блату проталкиваем"... Попрощались и разошлись.
Ничего такого Локо мне плохого не сделал, но надо как-то более ответственно подходить к работе... Час ушел в никуда!
Админ: Когда Вас приглашали на собеседование?
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almazami • несостоявшийся сотрудник
07.06.2012 15:31
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А вообще, на будущее : если работодатель приглашает на собеседование по собственной инициативе, его сперва нужно ВЕЖЛИВО попросить его прислать :
1. Развернутое описание вакансии (режим, функционал, виды работ, оплата труда ).
2. Подробные требования к кандидату (опыт, квалификация, образование и специализация, наличие документов и рекомендаций).
3. Порядок и процедуру приема на работу в Вашу компанию (что заполнять, будет ли тестирование, сколько ждать решения и т.д.).
Если начнутся "уходы, отмазки и прочие непонимания" - значит скорее всего зовут для заполнения анкет и участия в конкурсе на уже закрытую вакансию.
а я бы на Вашем месте ответил -- "если у Вас дикий карьерный рост, то почему бы Вам не взять меня вице-президентом или директором департамента?"