Как-то позвонили мне с Локо-Банка, предложили вакансию начальника отдела. На тот момент являлся главным менеджером в хорошем банке. Назвали з/п интересную. Назначили встречу с управляющим.

Пришел на собеседование минут за 15 (так приучен), короче, прождал минут 40... Вышел мужчина, как выяснилось, начальник другого отдела, говорит "Вам немного не ту информацию сказали, мы ищем менеджера привлеченца, ну, может, согласуем Вас на ведущего или старшего менеджера". Я задал один вопрос: "назовите хоть одну причину, по которой я смогу выиграть при этом переходе" (з/п на 5 тыс. меньше, чем на данный момент была). На что мне ответили "У нас дикий карьерный рост". Ну да, а всегда во всех банках говорят "Вы знаете, у нас роста нет, мы только родственников и по блату проталкиваем"... Попрощались и разошлись.

Ничего такого Локо мне плохого не сделал, но надо как-то более ответственно подходить к работе... Час ушел в никуда!



Админ: Когда Вас приглашали на собеседование?