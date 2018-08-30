Работала в БИНБАНКЕ (ЦО) больше 4-х лет. Сначала все устраивало, но постепенно условия становились все хуже и хуже. Убрали страховку для сотрудников, 3 года не было премий на Новый год, да и вообще никаких. Несколько раз переезжали и с каждым переездом становилось все хуже. Около 80 человек в одном помещении без перегородок, проходы между столами такие, что одному человеку трудно пройти... В жуткую жару летом 2010, когда наши старые кондиционеры не справлялись, и в помещении было всего градусов на 5 меньше, чем на улице, отдел кадров каждый день на входе проверял форму одежды. При том, что мы не работали с клиентами, даже не видели их, в 40-градусную жару должны были находиться на работе в колготках, в рубашках с длинным рукавом.



ПО старое, постоянные сбои в работе, поддерживать некому, т.к. хорошие специалисты давно разбежались. Никакой автоматизации, все вручную, лучший друг - Exel. Приходилось работать в новогодние праздники бесплатно, т.к. "кризис, денег у банка нет". Постоянные переработки, уйти с работы часов в 9-10 вечера было нормальным, при графике с 9 до 18... Отношение к сотрудникам, как к рабам, если, не дай Бог, надо вовремя с работы уйти, необходимо обосновать, почему! Текучка кадров огромная. Из тех, с кем начинала там работать, почти никого не осталось. Сначала все надеялись, что вот-вот все станет лучше, но, не дождавшись, уходили. Сейчас никто из тех, кто уволился, не жалеет об этом.



Админ: За переработку Вам предоставлялись отгулы? В чем были причины задержек на работе до "9-10 вечера"?