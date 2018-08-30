Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Петрокоммерц»
смотреть все отзывы банка (13)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

избранный отзыв Мое мнение о МД в Петрокоммерце хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Коллеги, добрый вечер! Хочу поделиться с вами своим, личным мнением относительно Московской Дирекции (МД) и Банка Петрокоммерц в целом.
Начнем сначала, я устроился в банк в конце ноября 2011 года, меня взяли без опыта работы в банковских продажах, но с небольшим опытом работы в банке. Устроился я на должность старшего кредитного инспектора, но по функционалу это была должность менеджера-консультанта, за время моей работы я видел две МД, конечно, у каждой из них были свои достоинства и недостатки, но об этом позже. Когда я пришел в банк, планов по продажам не было вообще, простое консультирование входящего потока и не более того, из-за этого все было похоже на красивую, спокойную гавань. Ты сидишь, стаж идет, деньги платят вовремя, почему бы не жить. Один нюанс, развиваться тебе тоже никто не даст в условиях нынешнего рынка, вы, я думаю, сами понимаете, что такая система не могла долго существовать и она... развалилась. Развалилось руководство и сама Дирекция, потом пришла новая команда, молодая, амбициозная и... РЫНОЧНАЯ, структура ожила, но стала несколько иной. Да, от нас начали требовать, да, нам начали ставить задачи и задачи сначала простые, потом все более и более амбициозные. Команда завоевывала уважение среди руководства банка, но завоевывала не словами, а поступками. Те из сотрудников, кто был готов к переменам, они остались и сейчас работают и развиваются, те кто не был готов, ушли сами или им помогли, принцип простой "кто работает, тот ест". Конечно, это нагоняло сомнения и смуту внутри коллектива, кто-то воспринимал в штыки, кто-то перестраивался.

Я перестроился и перестроился быстро, с момента появления новой МД продажи в моем отделении выросли в примерно 7-10 раз в месяц, конечно, не сразу, а постепенно ... и все же это факт. За это время штатное расписание было изменено и я со своей ДЕКРЕТНОЙ ставки и должности "Старшего кредитного инспектора" ушел в штат на должность "Главного менеджера по розничным продажам" и она уже не была декретной. Я оторвал седалище от стула и начал бегать, что бы удержаться, создал презентацию по продуктам, которой сейчас пользуются многие, ее уже изменили 100 раз, но база моя, сделал рассылки, начал ходить на презентации, вести переговоры со сторонними компаниями, многие скажут продажи - скучно и для тупых, мне, как и всем, позволяли и позволяют развиваться, мы сами решаем проблемы по отказам, в рамках своих должностей конечно, погружаемся в продукты, изучаем модели принятия решений и т.д... мы развиваемся, потому что нам позволяют! Многие ругают МД, а вспомните, когда они пришли, как им было: бюджет = 0, помощи со стороны других подразделений = 0, рассылки, реклама - все на коленке, ребята крутились как могли и докрутились - они вышли на обещанные руководству цифры и заслужили признание, сейчас помогают, всем помогают, сейчас знают и ценят сотрудников МД, и главное, уважают. Да, их методы многим не нравятся, меня тоже не все устраивает, но я не боюсь об том говорить в открытую; а вы можете позвонить Директору своего департамента и поспорить по его решениям? Я - могу, и все в МД могут, и главное, к тебе прислушаются. Да, это не должна быть пустая болтовня на тему "Поднимите мне зарплату и я буду работать", ты сначала покажи результат, а потом проси. Да, перед нами ставят планы, да они все больше и больше, а как вы хотели, что бы они становились меньше-меньше... и тут "пух", и пропали с горизонта?

После того, как я выполнил свои обещания руководству МД, они выполнили и свои - сейчас я начальник отдела розничных продаж, мне не так много лет, я институт недавно закончил, для многих главное возраст, посмотрите на рынок: начальник отдела, возраст уже есть и опыт нужен, у меня был на тот момент опыт, а по возрасту нас не ценят, знания и результат. Все справедливо, не так ли? Мой руководитель часто выручал меня в ситуациях, в которых мне казалось, что вот-вот и я на улице, да еще и с волчьим билетом, он прикрывал меня, брал на себя ответственность и не боялся этого, причем мы познакомились с ним только с приходом МД, да, я получал от него по шапке за косяки, за невыполнение планов, но он оставался лояльным. Если ты выполняешь 5-6 месяцев подряд планы, а 1 месяц у тебя провал, конечно "молодец" никто не скажет и по головке не погладит, но и не будет жесткого прессинга, за второй уже получишь "ремня" и т.д. Я пришел к своей должности работая до 7,8,9, пару раз сидел до 10, но я люблю свою работу, это не в тягость, я и сейчас сижу после рабочего дня, не потому что я не успеваю, я могу свалить на подчиненных и курить бамбук, но этого я не делаю, потому что я хочу развиваться и дальше, хочу расти с командой профессионалов из МД.

Кстати, ребята, с принятием новой штатки в ноябре вроде месяце ввели дополнительные позиции, расширили персонал, сделали нам премии... да, это не то, о чем мы все мечтаем, но раньше их вообще не было, и сейчас по моим меркам их хватает, главное, что премии ввели не только менеджерам, но и операционистам, кассирам.

Я могу долго писать все минусы и плюсы, но подытожу. Работая в Банке Петрокоммерц под руководством МД я получил:
1. Должность руководителя среднего звена (в подчинении 4 Д.О в разрезе розница).
2. Мне увеличивали оклад, за вилку моей должности.
3. Мои знания и опыт росли, растут и растут.
4. Я познакомился с потрясающим коллективом, из которого не хочется уходить.
5. Знания и навыки необходимые для управления коллективом, который ежемесячно выполняет план на 100%, за исключением нескольких месяцев (мне помогает мой руководитель, чьи советы я ценю и они работают на практике).
Если вы хотите найти тихую гавань, чтобы "посидеть", вам не в Петрокоммерц, если вы хотите расти, развиваться, вы амбициозный и не боитесь преград, сложностей, готовы бороться за свое мнение - вам к нам.

Хочу так же заметить, что по принятию новой штатной инструкции все руководящие должности заняли люди, которые работают в банке, с рынка был только один человек, который не смог удержаться.

P.S. Я хочу выразить благодарность своим руководителям ААГ, ИВХ, ГИМ, ААЗ, благодаря этим людям я добился того, чего добился, стал более профессионален и продолжаю развиваться.
Arhont-27 • сотрудник
07.06.2012 21:23
21 комментарий
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Veselo
07.06.2012 22:57
Arhont-27, я догадываюсь, какая у тебя должность, но не поняла пока, кто ты. Много букв, я бы обленилась столько писать, но очень написано неплохо, все по полочкам разложено. Есть пара замечаний. Не всем конечно перепадают ежеквартальные премии. Пока дают за планы только вам, розничным продавцам. Операм и кассирам премии дали только перед Новым годом, обещают еще квартальные за продажи. Очень ждемс!
А в остальном очень хорошо. Надоело читать ругательные посты одного и того же чела. Модно ругать коллектив и руководство в негативах, и кричать "заказуха" в позитивах. Обычно толпе приятно слетаться на смачный негатив, а позитив оплевывать. Да еще заметила, что положительные отзывы тут про Петрокомм трут. Надеюсь, что этот выживет. Good!
alex2100
08.06.2012 17:10
Позитивная история с хорошим концом ) Но сколько историй о том что люди тоже впахивали, привлекали и т.п. А их потом кидали об колено с должностями и премиями и зарплатами. Или увольняли, а на их место нового лоха с улицы брали.
Rezedent
12.06.2012 20:53
Arhont-27 "Начнем сначала, я устроился в банк в конце ноября 2011 года..." "за время моей работы я видел две МД"

Мне интересно как?)) Если новая МД пришла в апреле 2011г. нестыковочка))

Прошу заметить дамы и господа, дорогие читатели, что мой отрицательный отзыв 18.01.12г. вызвавший волну обсуждений, многочисленных комментариев и последующих отзывов был единственным за последние четыре года, поскольку до меня 2 отзыва 2008 года.

http://www.banki.ru/services/official...9#comments
Rezedent
12.06.2012 20:58
Arhont-27 можно объяснить для простых смертных что это?)) "...ААГ, ИВХ, ГИМ, ААЗ..." Похоже на реплики супергероев из комиксов)))
angel28
16.06.2012 00:09
Добрый вечер! Я - бывшая сотрудница Волгоградского филиала, уволилась в 2007 году (присутствовала жажда молниеносного карьерного роста в тот момент, поэтому и сменила работу:)). Но моим друзьям и знакомым, желающим перейти в надежный и комфортный банк, уставших от требуемых со стороны руководства ПОПАчасов, я посоветовала и порекомендовала их на работу в этот банк. Причем хочу заметить, некоторым даже с повышением (я тоже ушла в Петроком с предложением о повышении). Пока ещё никто из них не жаловался. У меня за 10 лет моей банковской службы (с продвижением по карьерной лестнице. Сейчас 7-й банк и, надеюсь, последний))) сохранилось то теплое чувство и приятное восприятие той дружественной обстановки, царившей в Волгоградском филиале Петрокома. Поэтому на моей памяти остались два светлых пятна: работа в Петрокоме и сегодняшняя работа, которая мне тоже мне доставляет удовольствие))). Остальные этапы моего промежуточного "сосуществования в псевдо-банковских сообществах" весьма активно забываются. Ведь плохое всегда должно уходить из памяти....smile:)
Veselo
16.06.2012 00:20
angel28, добрый вечер!
Сейчас придет Кот Баюн (резедент) и выведет вас тоже на чистую воду!
Вы тоже куплены))) Не важно, что вы в другом банке теперь! Вас продолжат покупать!!!

А если серьезно, слышала, что в Волгограде хорошая команда!
angel28
16.06.2012 00:44
да без проблем! я прям для удобства поиска могу еще и почтовый адрес скинуть. Господин(жа) Veselo, мне кажется Вы в агента 007 переиграили))). Так Вы мне в личку пишите, а хотите я к Вам на встречу с паспортом и милицей прийду, чтоб Вы ни в чём не сомневались. И тест на ДНК тоже могу))))))) А, забыла! И справку 2 НДФЛ отвсего сердца предоставлю. А если Вы такой (я) категоричный(ая), предлагаю за чашечкой кофе в обеденный перерыв обсудить все Ваши волнующие проблемы X
Veselo
16.06.2012 01:03
angel28, я вам верю и ваш отзыв поддерживаю, сама здесь работаю)))
я иронически написала про бывшего сотрудника, обиженного банком (г-на резедента), который считает, что все отзывы про петроком куплены и сотрудники бывшие и настоящие не могут хорошо отзываться об этом банке

Изменено: Veselo - 16.06.2012 01:16
angel28
16.06.2012 02:21
а-а-а, вон чё! Так мне Петроком пока ещё ничего не заплатил. Наверное, нужно поднять этот вопрос- а то я тут про них распинаюсь, дв ещё своих друзей им рекомендую... Видимо, пора начать вести коммерческий диалог:)
topsecret
27.06.2012 12:14
Прочитал.... Прослезился (от смеха конечно). Удивило что такой положительный "отзыв" был засчитан. С точки зрения логики конечно он не выдерживает никакой критики. Но оставим это на совести администрации. Arhont-27! Прогиб перед банком (читай перед руководством) удался на славу! Недаром такой потрясный рост от "пушечного" мяса до руководителя среднего звена..... Только вот цифры в публикуемой банковской отчетности говорят о другом. В рознице как и в кредитах, так и в депозитах - рывка не видно.... А если учесть, что многое по рознице делается еще и в филиалах (ну куда еще нести деньги или где брать кредиты людям в городах самого любимого корпоративного клиента банка Когалыме,Лангепасе,Урае), то как-то блеск МД становится тускнее, а планы кислее... Да ведь продать то еще полдела, еще же сопровождать продукты надо. А с этим уже в Петрухе бедулька.... Достаточно народные отзывы почитать....
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (13)