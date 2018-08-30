Я работаю в Сбербанке с 2005 года. Сначала все было замечательно. Хороший коллектив, с которым могли пообщаться в обеденный перерыв, в течение дня могли попить чай. Хорошая заведующая, которая все знала и готова была помочь в работе. Работа сложная, но интересная. Работать с клиентами всегда сложно, но мне нравилось, поскольку характер у меня спокойный. Поэтому особых трудностей я не испытывала. Инструкций, тестов, аттестаций я никогда не боялась. Всегда все сдавала с первого раза.



Я понимаю, что необходимо совершенствоваться, потому что знания нужны в работе. Начинала работу с кассира по приему платежей. Сейчас работаю старшим контролером-кассиром. С каждым годом работать становилось все хуже и хуже. Но сейчас в Сбербанке творится просто УЖАС! Окна сделали универсальными, контроллер должен знать все. Это просто нереально, невозможно усвоить такой объем информации. Раньше каждый четко знал свой участок работы и сотрудники обслуживали быстро, грамотно, профессионально, давали полную достоверную консультацию клиентам. Сейчас очень много некомпетентных сотрудников, многие из них новички (ведь опытных сотрудников вынудили уволиться). В одном окне сотрудник, он же: контролер, кассир, коммунальщик, кредитный инспектор, специалист по МБК, страховщик и продавец лотерейных билетов. Как при всем при этом можно качественно обслуживать клиентов? Многие клиенты возмущаются, чтобы оплатить одну квитанцию, им приходится стоять в общей очереди.



С внедрением ПСС стало только хуже. Заставляют учить информацию, термины и разные иностранные слова и понятия (ЛИН, кайндзен, диаграмма спагетти, матрица приоритизации и др.), которые никому не нужны. Появилось очень много лишней бездарной работы. Заполняем в конце дня кучу таблиц по планам, доску результативности. Зачем? И кому все это надо? Собираемся утром и вечером на "летучки". Раньше домой уходили в 9 часов, задерживались очень редко. Сейчас стабильно в 11-12 часов ночи, иногда и намного позже. Рабочий день сократили на полчаса, но это только формально. Если в зале в 19-30 полно народу, мы должны обслужить до последнего клиента. А это бывает практически регулярно. Последний клиент уходит из офиса в девятом часу. Переработку никто не оплачивает и даже слушать об этом не хотят. Раньше банк закрывался на обед на 1 час, а сейчас мы обедаем по 30-20 минут по очереди в гордом одиночестве и снова на рабочее место. Во время работы не разрешено отвлекаться, вставать с рабочего места. Что такое чай, мы давно забыли. Электронную очередь больше установили не для клиентов, а для того, чтобы контролировать сотрудников. Кто как работает, во сколько открылись, во сколько закрылись, сколько времени был на перерыве, сколько клиентов обслужил. Со стандартами качества вообще замучили. Мы и так уже стали, как роботы. С утра до вечера одно и тоже: "извините за ожидание", "здравствуйте... до свидания, спасибо за обращение, приходите к нам еще". Но нашим проверяющим все равно не угодить.



На днях проверяющая высказала мне, что я не соблюдаю стандарты. Было очень обидно это слышать. Я подошла к ней узнать, в чем моя ошибка, а она ничего не объясняя стала грубить мне, тыкать и вести себя недостойно. Сперва пусть сами учатся стандартам и манерам поведения, а потом пусть проверяют других. Меня все клиенты знают только с хорошей стороны, многие хотят, чтоб обслужила их я. Я неоднократно становилась лучшим сотрудником по качеству обслуживания клиентов. И очень обидно в свой адрес слышать упреки.



Сейчас во всех ВСП ввели деловой стиль одежды. Чтоб были одеты все "с иголочки", с прической, маникюром, но никто не задумался, где на все это взять денег. Зарплата у нас не такая большая, чтобы позволить себе так выглядеть. Если руководство заинтересованно, чтоб сотрудники выглядели достойно, я считаю, что должны выделяться какие-то средства для этих целей, а не за свой счет. Рабочий день у нас заканчивается очень поздно, городской транспорт уже не ходит. Служебного транспорта нет. Зимой хоть давали талоны на такси, а сейчас отменили. Многие сотрудники после смены добираются домой на такси за свой счет (250рублей каждую смену), в среднем в месяц уходит 3500 рублей только на такси.



Очень жаль, что руководство нас не поддерживает, не ценит, не понимает и не идет на встречу. Опытных сотрудников при увольнении не пытаются даже удерживать. У них любимая реплика: "Кому не нравиться, увольняйтесь!". Почему все так плохо, не справедливо в Сбербанке, почему такое отношение к работникам? Почему руководство не идет на компромиссы? Почему такая текучка кадров? Лучшее сотрудники уволились, а в состав набирают людей с улицы. Куда катится Сбербанк? Куда смотрит господин Греф?