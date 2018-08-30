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|Работник Сбербанка, старший контролер-кассир
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работаю в Сбербанке с 2005 года. Сначала все было замечательно. Хороший коллектив, с которым могли пообщаться в обеденный перерыв, в течение дня могли попить чай. Хорошая заведующая, которая все знала и готова была помочь в работе. Работа сложная, но интересная. Работать с клиентами всегда сложно, но мне нравилось, поскольку характер у меня спокойный. Поэтому особых трудностей я не испытывала. Инструкций, тестов, аттестаций я никогда не боялась. Всегда все сдавала с первого раза.
Я понимаю, что необходимо совершенствоваться, потому что знания нужны в работе. Начинала работу с кассира по приему платежей. Сейчас работаю старшим контролером-кассиром. С каждым годом работать становилось все хуже и хуже. Но сейчас в Сбербанке творится просто УЖАС! Окна сделали универсальными, контроллер должен знать все. Это просто нереально, невозможно усвоить такой объем информации. Раньше каждый четко знал свой участок работы и сотрудники обслуживали быстро, грамотно, профессионально, давали полную достоверную консультацию клиентам. Сейчас очень много некомпетентных сотрудников, многие из них новички (ведь опытных сотрудников вынудили уволиться). В одном окне сотрудник, он же: контролер, кассир, коммунальщик, кредитный инспектор, специалист по МБК, страховщик и продавец лотерейных билетов. Как при всем при этом можно качественно обслуживать клиентов? Многие клиенты возмущаются, чтобы оплатить одну квитанцию, им приходится стоять в общей очереди.
С внедрением ПСС стало только хуже. Заставляют учить информацию, термины и разные иностранные слова и понятия (ЛИН, кайндзен, диаграмма спагетти, матрица приоритизации и др.), которые никому не нужны. Появилось очень много лишней бездарной работы. Заполняем в конце дня кучу таблиц по планам, доску результативности. Зачем? И кому все это надо? Собираемся утром и вечером на "летучки". Раньше домой уходили в 9 часов, задерживались очень редко. Сейчас стабильно в 11-12 часов ночи, иногда и намного позже. Рабочий день сократили на полчаса, но это только формально. Если в зале в 19-30 полно народу, мы должны обслужить до последнего клиента. А это бывает практически регулярно. Последний клиент уходит из офиса в девятом часу. Переработку никто не оплачивает и даже слушать об этом не хотят. Раньше банк закрывался на обед на 1 час, а сейчас мы обедаем по 30-20 минут по очереди в гордом одиночестве и снова на рабочее место. Во время работы не разрешено отвлекаться, вставать с рабочего места. Что такое чай, мы давно забыли. Электронную очередь больше установили не для клиентов, а для того, чтобы контролировать сотрудников. Кто как работает, во сколько открылись, во сколько закрылись, сколько времени был на перерыве, сколько клиентов обслужил. Со стандартами качества вообще замучили. Мы и так уже стали, как роботы. С утра до вечера одно и тоже: "извините за ожидание", "здравствуйте... до свидания, спасибо за обращение, приходите к нам еще". Но нашим проверяющим все равно не угодить.
На днях проверяющая высказала мне, что я не соблюдаю стандарты. Было очень обидно это слышать. Я подошла к ней узнать, в чем моя ошибка, а она ничего не объясняя стала грубить мне, тыкать и вести себя недостойно. Сперва пусть сами учатся стандартам и манерам поведения, а потом пусть проверяют других. Меня все клиенты знают только с хорошей стороны, многие хотят, чтоб обслужила их я. Я неоднократно становилась лучшим сотрудником по качеству обслуживания клиентов. И очень обидно в свой адрес слышать упреки.
Сейчас во всех ВСП ввели деловой стиль одежды. Чтоб были одеты все "с иголочки", с прической, маникюром, но никто не задумался, где на все это взять денег. Зарплата у нас не такая большая, чтобы позволить себе так выглядеть. Если руководство заинтересованно, чтоб сотрудники выглядели достойно, я считаю, что должны выделяться какие-то средства для этих целей, а не за свой счет. Рабочий день у нас заканчивается очень поздно, городской транспорт уже не ходит. Служебного транспорта нет. Зимой хоть давали талоны на такси, а сейчас отменили. Многие сотрудники после смены добираются домой на такси за свой счет (250рублей каждую смену), в среднем в месяц уходит 3500 рублей только на такси.
Очень жаль, что руководство нас не поддерживает, не ценит, не понимает и не идет на встречу. Опытных сотрудников при увольнении не пытаются даже удерживать. У них любимая реплика: "Кому не нравиться, увольняйтесь!". Почему все так плохо, не справедливо в Сбербанке, почему такое отношение к работникам? Почему руководство не идет на компромиссы? Почему такая текучка кадров? Лучшее сотрудники уволились, а в состав набирают людей с улицы. Куда катится Сбербанк? Куда смотрит господин Греф?
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15
sber ykt.ru • сотрудник
08.06.2012 13:33
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Если позволяют обстоятельства - бегите!
Я тоже убежал, ни чуть не пожалел.
Жаль было оставлять дорогих коллег, очень, даже стыдно немного, но у каждого своя судьба, своя семья, своя жизнь. Все равно поддерживаю связь, даже с бывшими руководителями. Добра желаю!
В каком вы городе работаете?
Изменено:
Жалко уже смотреть на "избитый" персонал сбера.
ПСС в конец всех добил.
И вот вся тяжесть проблемы в том, что уходят нормальные, много чего знающие кадры из сбербанка. И мнения клиентов я по этому поводу знаю - неуспевают привыкнуть к одним специалистам, как уже появляются другие, которые и проконсультировать нормально не могут, и по понятным причинам.
Такими темпами сбер в шаражку превратится в скором времени.
И всетаки оно вас понимает, иначе чем обьяснить такое успешное проведение политики закручивания гаек, этот кокосальным прессинг со всех сторон будет продолжаться до тех пор пока штат не уменьшится до нужного числа, о целях я судить не берусь.
Некоторых бывших коллег кончно жаль, некоторые действительно просто вынуждены терпеть, но большинство терпит из молодушия, трусости, нерешительности и прочих присущих рабскому мышлению качевств.
Так получается, что тут 90% постов от тех, кто работает на фронте.
И вижу, что все-таки в Сбербанке работают люди поразительной выносливости: несмотря на все тяготы, они продолжают тянуть лямку, и сдаются только тогда, когда другого бы уже вперед ногами вынесли.
Лично я бы ушел после пары месяцев такой "работы". Здоровье и личное время дороже.
Хотя думаю, что в ГО жизнь совсем другая
Изменено: