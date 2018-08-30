Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Работник Сбербанка, старший контролер-кассир плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я работаю в Сбербанке с 2005 года. Сначала все было замечательно. Хороший коллектив, с которым могли пообщаться в обеденный перерыв, в течение дня могли попить чай. Хорошая заведующая, которая все знала и готова была помочь в работе. Работа сложная, но интересная. Работать с клиентами всегда сложно, но мне нравилось, поскольку характер у меня спокойный. Поэтому особых трудностей я не испытывала. Инструкций, тестов, аттестаций я никогда не боялась. Всегда все сдавала с первого раза.

Я понимаю, что необходимо совершенствоваться, потому что знания нужны в работе. Начинала работу с кассира по приему платежей. Сейчас работаю старшим контролером-кассиром. С каждым годом работать становилось все хуже и хуже. Но сейчас в Сбербанке творится просто УЖАС! Окна сделали универсальными, контроллер должен знать все. Это просто нереально, невозможно усвоить такой объем информации. Раньше каждый четко знал свой участок работы и сотрудники обслуживали быстро, грамотно, профессионально, давали полную достоверную консультацию клиентам. Сейчас очень много некомпетентных сотрудников, многие из них новички (ведь опытных сотрудников вынудили уволиться). В одном окне сотрудник, он же: контролер, кассир, коммунальщик, кредитный инспектор, специалист по МБК, страховщик и продавец лотерейных билетов. Как при всем при этом можно качественно обслуживать клиентов? Многие клиенты возмущаются, чтобы оплатить одну квитанцию, им приходится стоять в общей очереди.

С внедрением ПСС стало только хуже. Заставляют учить информацию, термины и разные иностранные слова и понятия (ЛИН, кайндзен, диаграмма спагетти, матрица приоритизации и др.), которые никому не нужны. Появилось очень много лишней бездарной работы. Заполняем в конце дня кучу таблиц по планам, доску результативности. Зачем? И кому все это надо? Собираемся утром и вечером на "летучки". Раньше домой уходили в 9 часов, задерживались очень редко. Сейчас стабильно в 11-12 часов ночи, иногда и намного позже. Рабочий день сократили на полчаса, но это только формально. Если в зале в 19-30 полно народу, мы должны обслужить до последнего клиента. А это бывает практически регулярно. Последний клиент уходит из офиса в девятом часу. Переработку никто не оплачивает и даже слушать об этом не хотят. Раньше банк закрывался на обед на 1 час, а сейчас мы обедаем по 30-20 минут по очереди в гордом одиночестве и снова на рабочее место. Во время работы не разрешено отвлекаться, вставать с рабочего места. Что такое чай, мы давно забыли. Электронную очередь больше установили не для клиентов, а для того, чтобы контролировать сотрудников. Кто как работает, во сколько открылись, во сколько закрылись, сколько времени был на перерыве, сколько клиентов обслужил. Со стандартами качества вообще замучили. Мы и так уже стали, как роботы. С утра до вечера одно и тоже: "извините за ожидание", "здравствуйте... до свидания, спасибо за обращение, приходите к нам еще". Но нашим проверяющим все равно не угодить.

На днях проверяющая высказала мне, что я не соблюдаю стандарты. Было очень обидно это слышать. Я подошла к ней узнать, в чем моя ошибка, а она ничего не объясняя стала грубить мне, тыкать и вести себя недостойно. Сперва пусть сами учатся стандартам и манерам поведения, а потом пусть проверяют других. Меня все клиенты знают только с хорошей стороны, многие хотят, чтоб обслужила их я. Я неоднократно становилась лучшим сотрудником по качеству обслуживания клиентов. И очень обидно в свой адрес слышать упреки.

Сейчас во всех ВСП ввели деловой стиль одежды. Чтоб были одеты все "с иголочки", с прической, маникюром, но никто не задумался, где на все это взять денег. Зарплата у нас не такая большая, чтобы позволить себе так выглядеть. Если руководство заинтересованно, чтоб сотрудники выглядели достойно, я считаю, что должны выделяться какие-то средства для этих целей, а не за свой счет. Рабочий день у нас заканчивается очень поздно, городской транспорт уже не ходит. Служебного транспорта нет. Зимой хоть давали талоны на такси, а сейчас отменили. Многие сотрудники после смены добираются домой на такси за свой счет (250рублей каждую смену), в среднем в месяц уходит 3500 рублей только на такси.

Очень жаль, что руководство нас не поддерживает, не ценит, не понимает и не идет на встречу. Опытных сотрудников при увольнении не пытаются даже удерживать. У них любимая реплика: "Кому не нравиться, увольняйтесь!". Почему все так плохо, не справедливо в Сбербанке, почему такое отношение к работникам? Почему руководство не идет на компромиссы? Почему такая текучка кадров? Лучшее сотрудники уволились, а в состав набирают людей с улицы. Куда катится Сбербанк? Куда смотрит господин Греф?
sber ykt.ru • сотрудник
08.06.2012 13:33
15 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
kudrik
08.06.2012 21:46
везде так, какое руководство - такое и отношение. Но с другой стороны СБ- это хорошая школа жизни))))
mi70
08.06.2012 22:26
Где вы живете? если в большем городе- увольняйтесь, ни о чем не жалейте. Все нормальные люди уже уволились. Пишите резюме- ищите работу.Не пропадете!
Dobrchel
08.06.2012 22:28
Да что же вы тревожите по пустякам г-на Грефа. Он обеспечивает прибыль в миллиарды деревянных - обеспечивает. А тут вы с какими-то странными просьбами
Светик *****
08.06.2012 22:55
Я вас так понимаю! Наши истории похожи, работаю с 2005 года, начинала с ком.платежей, сейчас старший контролёр-кассир. Накопила большой опыт, знаю все операции, всё о наших банковских продуктах, не раз была наставником у новеньких сотрудников. Сейчас Сбербанк решил свою филиальную сеть укреплять.... Маленькие филиалы стали закрывать, объединять и т.д. У нас как раз маленький филиал, но я в нём проработала все 7,5 лет, нас четверо девчонок, мы отлично сработались и сроднились. Теперь нас перевели на 2х дневный рабочий режим в своём филиале и остальные дни гоняют куда и когда хотят, затыкают нами дыры в больших филиалах, в которых в основном одни новенькие девочки работают, которые знают только теорию которой их научили в школе банковского работника. И вот сажают меня в других филиалах только на транзакты и на кассы.... Мне так обидно, неужели я заслужила после стольких лет шестёркой быть, девочкой на побегушках(( мы все с девчонками работу ищем, но так жалко нам расставаться и филиал наш жалко((
exsberwik
09.06.2012 00:13
Написано от души, как есть! Ставлю +
Если позволяют обстоятельства - бегите!
Я тоже убежал, ни чуть не пожалел.
Жаль было оставлять дорогих коллег, очень, даже стыдно немного, но у каждого своя судьба, своя семья, своя жизнь. Все равно поддерживаю связь, даже с бывшими руководителями. Добра желаю!

В каком вы городе работаете?
elenka2
09.06.2012 01:06
Ищите работу!!!!!!!! Кассиром,т.б. с опытом, устроиться - не проблема. Я отпахала в этом аду 27 лет, уже 2 года работаю в другом банке. Моему примеру последовали мои подруги по Сберу. Все работаем в разных банках, все безумно счастливы, что вырвались с этого кошмара с его ПСС, жалеем об одном, что не ушли раньше.Сберу не нужны опытные сотрудники,сейчас многих вышвыривают,как отработанный материал.Я Вам искренне желаю найти себе работу в другом,более достойном,банке или в какой-нибудь другой организации! Главное - займитесь активно поиском новой работы!!!

Изменено: elenka2 - 09.06.2012 01:34
Daniel Thompson
09.06.2012 03:09
Действительно, написала как-то "жизненно". +1

Жалко уже смотреть на "избитый" персонал сбера.
ПСС в конец всех добил.
И вот вся тяжесть проблемы в том, что уходят нормальные, много чего знающие кадры из сбербанка. И мнения клиентов я по этому поводу знаю - неуспевают привыкнуть к одним специалистам, как уже появляются другие, которые и проконсультировать нормально не могут, и по понятным причинам.
Такими темпами сбер в шаражку превратится в скором времени.
Big Al
09.06.2012 06:27
"руководство нас не поддерживает, не ценит, не понимает и не идет на встречу"
И всетаки оно вас понимает, иначе чем обьяснить такое успешное проведение политики закручивания гаек, этот кокосальным прессинг со всех сторон будет продолжаться до тех пор пока штат не уменьшится до нужного числа, о целях я судить не берусь.
Некоторых бывших коллег кончно жаль, некоторые действительно просто вынуждены терпеть, но большинство терпит из молодушия, трусости, нерешительности и прочих присущих рабскому мышлению качевств.
cghfdjxybr
09.06.2012 07:17
То что творится в сбере сейчас - это какая-то колоссальная диверсия против своего народа в масштабах всей страны. За это сажать надо!
hadzhar
09.06.2012 10:16
уже много отзывов прочитал от бывших и нынешних сотрудников Сбера.
Так получается, что тут 90% постов от тех, кто работает на фронте.

И вижу, что все-таки в Сбербанке работают люди поразительной выносливости: несмотря на все тяготы, они продолжают тянуть лямку, и сдаются только тогда, когда другого бы уже вперед ногами вынесли.
Лично я бы ушел после пары месяцев такой "работы". Здоровье и личное время дороже.

Хотя думаю, что в ГО жизнь совсем другая smile:)

Изменено: hadzhar - 09.06.2012 10:17
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)