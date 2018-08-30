Работаю в НОМОСе почти год и очень довольна. По сравнению с предыдущим местом работы это идеальный работодатель: работа в выходные оплачивалась (осенью переходили на другое ПО), в отпуске уже была, зарплата достойная. Но самое главное - очень замечательное руководство, которое не отмахивается и не переводит стрелку (сам виноват), а реально вникает и решает проблемы. Причем это относится как к непосредственному руководителю, так и к управляющему филиалом, и региональному куратору. Делают все, чтобы ничто не мешало нам делать планы. И мы их делаем. Мотивация тоже очень прозрачная - сделал план и получил премию, нет плана - нет премии. С больничными, декретами и отпусками проблем вообще ни у кого нет - все по ТК (в отличие от многих других банков). Не очень нравится отсутствие ДМС, т.к. привыкла на предыдущей работе (там ДМС за счет работодателя, причем в хороших клиниках города). С другой стороны, более высокий оклад это компенсирует.