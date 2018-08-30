Очень интересная ситуация сложилась в банке ВТБ 24.

Как многим известно, каждый квартал сотрудникам банка руководство выражает свое «Спасибо» в неком денежном эквиваленте за хорошую и добросовестную работу, за выполнение и перевыполнение поставленных планов, за хорошие финансовые показатели, за проявление активности и инициативы в работе. Конечно, в каждом департаменте, подразделении, отделе, офисе свои составляющие финансовых планов. В случае если хотя бы один из показателей, которые влияют на исполнение финансового план, не выполняются, то, к сожалению, «Спасибо» руководство не говорит. Сегодня хочется уделить особое внимание такому показателю как процент имеющихся просроченных кредитов на дополнительный офис.



Теперь немного подробнее.

Очень большое количество людей берут кредиты (и потребительские, и автокредиты, и ипотечные кредиты и просто кредитные карты), т.к. сейчас особенных сложностей в этой процедуре нет, да и условия вполне приемлемые. В каждом банке существует специальный аналитический отдел, который прогнозирует процент будущей просроченной задолженности по выданным кредитам. Да, к сожалению, есть очень большое количество недобросовестных заемщиков в каждом банке, и ВТБ 24 не исключение. На данный момент, из официальных источников СМИ, которые доступны каждому желающему, сумма просроченных кредитов на квартал может достигать 20% от общего количества выданных кредитов. В этом случае деятельность банка (любого банка) считается прибыльной. Естественно, в каждом банке есть резервы для перекрытия просрочек, есть специальные отделы, которые занимаются проблемными просроченными кредитами. Так вот, в первом квартале 2012 года сотрудниками аналитического отдела было спрогнозировано, что доля просроченной задолженности в 2012 г., соответственно в 1 кв., должна сократится в среднем по разным ТП в 5 раз. Однако, по мнению аналитиков, данный показатель, который влияет на поощрение сотрудников за выполнение всего плана, был не выполнен и соответственно большинству офисов не было никакого поощрения, хотя остальные показатели квартального плана были исполнены в полном объеме и даже больше. Такого в истории ВТБ24 не было никогда. Возникает вопрос: зачем сотрудникам банка ВТБ 24 стараться, «лезть из кожи», задерживаться на работе допоздна, если их работу никто не видит и не ценит и все из-за тех сотрудников аналитического отдела, которые ОШИБЛИСЬ в своих расчетах! Но, они то получили свое «Спасибо» как и полагается, не смотря на то, что их расчеты были не верны. Почему ТП должны мирится с тем, что их работу не оценило руководство из за чужой ошибки (сотрудников аналитического отдела по прогнозам). Появляется еще один вопрос: а знают ли самые верха ВТБ24 о сложившейся ситуации? Наверно, все-таки нет, раз допускают такие ситуации! Ведь верхний предел допустимой просрочки это 20%, а в ВТБ24 было только 10%. Соответственно, показатель не превышен, соответственно план выполнен. Прогноз есть просто ПРОГНОЗ, это не окончательные данные, всего лишь те цифры, на которые необходимо ориентироваться для улучшения результата деятельности любой организации (не важно, банк это или промышленное предприятие). Естественно, у каждого прогноза есть доля погрешности, почему это не было учтено? Очень хочется разобраться в данной ситуации, и чтобы Руководство ВТБ24, а именно Задорнов Михаил Михайлович, был в курсе данное ситуации.