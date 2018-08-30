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Жаль... плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в этом "замечательном" банке 4 года. За это время пережила многое: кризис, неоднократную смену начальства, объединение... Но никогда ситуация не была такой плачевной как сейчас. Переформатирование филиала повлекло за собой очередную смену власти, и верные сотрудники прежнего директора стали не удел smile:cry: Мало того, что начальство начало продвигать своих (мягко говоря) подруг smile:jokingly: , так и началась чистка "ненужных"сотрудников smile:help: Те, кто отказался подписывать готовые соглашения о расторжении ТД по собственному желанию, стали врагами № 1. Жесткий контроль, многочисленные придирки, необоснованные претензии и угроза уволить по статье. Начальство даже не скрывает, что работа в банке строится на личных отношениях, профессиональные качества учитываются в последнюю очередь. Работать в РОСБАНКЕ я хочу, но ситуация складывается таким образом, что не могу. Писать заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию я не хочу, но начальство мне не оставляет иного выхода. Уважаемое руководство, взываю к Вашему разуму, давайте строить бизнес на профессионализме, а не на родственных и прочих связях smile:dramatics:
Mира • сотрудник
09.06.2012 18:57
4 комментария
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lianser
13.06.2012 10:57
А чего не хотите? Там уже таких заявлений достаточно, свои права защищать нужно только вам самим, никому больше это не надо. А инспекция - в помощь.
malukov
28.06.2012 21:16
Ищите другое место и уходите...
Solne4nayaa
29.06.2012 13:25
Mира, ничего удивительного, если учесть, цитирую Вас, "За это время пережила многое: кризис, неоднократную смену начальства, объединение...". Это очередное "многое" что у вас уже было.
Просто видимо не ваш это был день smile:( . Так в "замечательном" банке было всегда, вам просто раньше везло и все.
Совет, раз вы сейчас в опале, ищите другое место и не портите себе нервы. smile;)

Изменено: Solne4nayaa - 29.06.2012 13:27
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28.09.2012 07:00
smile:omg: ДАааа а переформатирование это что-то smile:omg: Выкинули массу квалифицированных сотрудников на улицу с з/п в среднем 17т.р. добавилось куча начальников с з/п в среднем свыше 30-35т.р. Работать стало некому. А теперь сидят и ждут насколько сократились расходы и насколько вырастут доходы. Просто даже и незнаю как этот банк то и назвать!!!!! smile:omg:
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