Работаю в этом "замечательном" банке 4 года. За это время пережила многое: кризис, неоднократную смену начальства, объединение... Но никогда ситуация не была такой плачевной как сейчас. Переформатирование филиала повлекло за собой очередную смену власти, и верные сотрудники прежнего директора стали не удел Мало того, что начальство начало продвигать своих (мягко говоря) подруг , так и началась чистка "ненужных"сотрудников Те, кто отказался подписывать готовые соглашения о расторжении ТД по собственному желанию, стали врагами № 1. Жесткий контроль, многочисленные придирки, необоснованные претензии и угроза уволить по статье. Начальство даже не скрывает, что работа в банке строится на личных отношениях, профессиональные качества учитываются в последнюю очередь. Работать в РОСБАНКЕ я хочу, но ситуация складывается таким образом, что не могу. Писать заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию я не хочу, но начальство мне не оставляет иного выхода. Уважаемое руководство, взываю к Вашему разуму, давайте строить бизнес на профессионализме, а не на родственных и прочих связях