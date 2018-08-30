Я проработала в Бине 2 года и уволилась из него только из-за одного страшного человека, этот человек просто монстр (М-р А.Ю.). Я уже давно не работаю и недавно узнаю, что ее уволили. А она себя считала царицей, неприкасаемой. Она стольким людям попортила крови, просто выжила. И у меня назревает вопрос, почему руководство в лице Блюма Е.Ю. и Гулик С.А. зная, что происходит в ДО, никаких мер не принимали. Поверьте, что уходили люди не самые худшие.