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|Слепое руководство Омского филиала Бинбанка
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я проработала в Бине 2 года и уволилась из него только из-за одного страшного человека, этот человек просто монстр (М-р А.Ю.). Я уже давно не работаю и недавно узнаю, что ее уволили. А она себя считала царицей, неприкасаемой. Она стольким людям попортила крови, просто выжила. И у меня назревает вопрос, почему руководство в лице Блюма Е.Ю. и Гулик С.А. зная, что происходит в ДО, никаких мер не принимали. Поверьте, что уходили люди не самые худшие.
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zawedx • бывший сотрудник
09.06.2012 22:09
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