Доброго времени суток...

Я столкнулся с Ак Барс банком в качестве соискателя, на меня вышла сотрудник отдела кадров. Работу я не искал, но на собеседование согласился, на руководящую должность. Шел с неохотой, скажу честно, начитался отзывов. Но отношение изменилось на противоположное, когда пообщался с начальником отдела кадров, не помню фамилию, Юлией Анатольевной. Хотя и условия банка мне не особо подходили, я все равно был готов прийти работать в Ак Барс. Такого отношения со стороны кадровиков давно не видел, хотя на многих собеседованиях побывал, во многих банках. Юлия Анатольевна профессионал своего дела, скажу без преувеличения, четко, профессионально обрисовала должность, условия и перспективы. Признаюсь, готов был уволиться со своего "теплого местечка"! И прийти в команду Ак Барса, особенно, если там работают такие "спецы"...

Кстати, это Санкт-Петербургский филиал...



Хочу сказать спасибо Юлии Анатольевне за отзывчивость и внимание... Если в Ак Барсе все такие, то банк далеко пойдет...