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Несостоявшийся сотрудник положительный голос не засчитан
Доброго времени суток...
Я столкнулся с Ак Барс банком в качестве соискателя, на меня вышла сотрудник отдела кадров. Работу я не искал, но на собеседование согласился, на руководящую должность. Шел с неохотой, скажу честно, начитался отзывов. Но отношение изменилось на противоположное, когда пообщался с начальником отдела кадров, не помню фамилию, Юлией Анатольевной. Хотя и условия банка мне не особо подходили, я все равно был готов прийти работать в Ак Барс. Такого отношения со стороны кадровиков давно не видел, хотя на многих собеседованиях побывал, во многих банках. Юлия Анатольевна профессионал своего дела, скажу без преувеличения, четко, профессионально обрисовала должность, условия и перспективы. Признаюсь, готов был уволиться со своего "теплого местечка"! И прийти в команду Ак Барса, особенно, если там работают такие "спецы"... smile:)
Кстати, это Санкт-Петербургский филиал...

Хочу сказать спасибо Юлии Анатольевне за отзывчивость и внимание... Если в Ак Барсе все такие, то банк далеко пойдет...
SGal • несостоявшийся сотрудник
12.06.2012 21:01
5 комментариев
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katerina angelok)
14.06.2012 13:38
А почему, если не секрет, вы всё же отказались от столь заманчивого предложения и остались на прежнем месте работы? потому что условия не совсем такие, какие вы хотели? или з/п меньше пообещали?
SGal
Автор отзыва
16.06.2012 02:56
какие секреты?!
и зп меньше и условия не особо устраивали( нет дмс....
ferocius
17.06.2012 11:05
В этом банке только в ГО текучка кадров 80% как минимум, зарплаты мизерные, а отношение к сотрудникам как к рабам. Если приходят люди с опытом в других банках, то их хватает на 1-2 месяца не более того.
SGal
Автор отзыва
18.06.2012 02:11
Вот и я читал отзывы бывших сотрудников, но в основном это о го- казань кажется. у меня товарищ в казани работал, говорит на персонале экономят, нагрузка запредельная, а зп мизерные. и никто спасибо не скажет!! про спб такого не слышал, очень приятно прошли этапы собеседования и с директором тоже общался, впечатления хорошие, но все же победил здравый смысл)) но долго раздумывал!!!, я по кр.портфелю посмотрел спб даже москву обогнал- по-моему... так что не везде как в го...я про отношение...
ferocius
18.06.2012 12:27
Я работал в СПб, ничего хорошего там нет...
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