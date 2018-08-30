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Очень обидно, что придётся работать в другом банке, хотя полюбила этот положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Я тоже хочу поделиться своими впечатлениями от работы в банке. Я проработала в "хомячке" 5 лет, из них последние два года нахожусь в декрете. Мне очень нравилось работать. Отношения с руководством всегда отличные, никогда не замечала с их стороны заносчивости или несправедливости, всегда чувствовала, что планы мы выполняем все вместе как одна сплочённая команда. Я работала настолько с энтузиазмом, что входила в какой-то азарт от того, что отбирала кредиты у конкурентов и красиво рассказывала про наши страховки. На точке сотрудники всегда умилялись от того, как я красиво людям рассказывала про плюсы переплаты smile:D, т.е. показатели всегда были отличными и по работе придраться не к чему. После того, как я, будучи в декрете, узнала об открытии новых БО, захотела выйти на работу на должность операциониста (хотя я вообще считаю, что давным-давно заслужила повышение), пришла на собеседование-тренинг, И ЧТО ВЫ думаете? Меня не взяли!!! Взяли 7 человек, не имеющих вообще опыта в банке не то что в нашем, но и в другом. Т.е. взяли всех, кроме меня. Я так обиделась smile:D , что ищу работу, уже несколько предложений поступило, причём очень интересных. Я так породнилась с этим банком, что восприняла подобную ситуацию как личную обиду. Зачем пренебрегать опытными сотрудниками, не понимаю.
Litica666 • сотрудник
13.06.2012 23:22
Ответ банка:
Здравствуйте, Litica666,

Безусловно, при заполнении вакансий преимущество всегда получают внутренние кандидаты. Но профессиональные требования к позиции никто не отменял. Мне жаль, что Вы не подошли на эту позицию. Если у Вас не получается самостоятельно выяснить, в чем была проблема, напишите мне: Galina.Vaisband@homecredit.ru.

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
9 комментариев
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auster
14.06.2012 17:57
А кто оценил Вас как опытного сотрудника? с самооценкой что-то видимо...
Придя из декрета, все изменилось наверняка + вы видимо не показали себя на собеседовании, такое тоже бывает. Обижаться не нужно ни на кого, кроме себя.

Проанализируйте свое поведение на собеседовании и сделайте правильные выводы.
Операционист и кредитный спец в магазине - не одно и тоже.
Litica666
Автор отзыва
15.06.2012 16:55
Опытного сотрудника можно определить по его статистике продаж. Ну конечно, те кто торговали платьями лучше ориентируются в банковской сфере, чем те, кто проработал три года до декрета. И самооценка здесь не причём, здесь уместна оценка непосредственного руководства, а не моя оценка себя.
Rich_
18.06.2012 12:20
А кто сказал что операционистом легче, кто??? вас руководство пожалело, а вы даже не поняли если у вас хорошие продажи то кредитным специалистом получите больше и проблем и заморочек меньше, а вам после декрета есть возможность подтвердить вашу профессиональность, пока вы сидели в декрете появилось не мало других фаворитов но тем не менее их не взяли а вас пригласили на треннинг, значит всему свое время!
Litica666
Автор отзыва
18.06.2012 22:19
Мне просто хочется развития, я не могу всё время работать и прыгать по точкам.
squrrell
20.06.2012 07:31
Уважаемый автор отзыва, прекрасно вас понимаю, 5 лет, это порядочно. Сама столько работала кредитным специалистом. Сейчас я операционист ХКФ Банк. Вы поменьше слушайте тут всех. Ни у кого из вновь набранных сотрудников Нет такого опыта, как у вас, нет такой закалки. Да, вы действительно заслужили повышение. И скажу Вам больше - не нужно расстраиваться. Сделайте выводы, поверьте в себя. Ваш декрет здесь ни при чем. Да вас в другой банк "загребут" с удовольствием - я вас уверяю, с таким опытом на позицию операционист. Вы только поищите, не торопитесь. Четко поставьте себе задачу - с торговыми сетями завязать. Двигайтесь вперед, не ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ, очень прошу. И знающим, особенно - напишу, да смешно смотреть как вновь набранные операционисты не могут объяснить человеку, пришедшему с вопросом - что за кредит такой 0-0-24 в Эльдорадо оформленный.
squrrell
20.06.2012 07:36
Разница между кредитным специалистом и операционистом не велика, мы разве что платежи принимаем и вклады открываем - впрочем, эту программу вы бы освоили.. Мы продаем крупные кредиты, где Ваш опыт явно пригодился бы, тем более по страховкам. Программа по оформлению кредитов прежняя, особенно похоже на проект Наличные в кредит на АП. Разве что высокая материальная ответственность, стандарты общения с тайным покупателем. Подумайте - может в другом банке и условия работы лучше. Ваш карьерный рост определила чья-то недовольная ухмылка за спиной. Не допускайте этого! Идите к цели, если чувствуете, что это Ваше.
squrrell
20.06.2012 07:38
Оценка непосредственного руководства не должна определит вашу цель в жизни и в работе.
squrrell
20.06.2012 07:40
Вообще читаю - диву даюсь. Да вы и понятия не имеете, еще повторюсь, понятия не имеете, какой у этой девушки стальной характер.
Litica666
Автор отзыва
20.06.2012 17:23
Спасибо большое за поддержку! Согласна с вами полностью,squrrell. Сейчас вот выбираю работу...да,да..именно ВЫБИРАЮ))))
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