Добрый день! Я тоже хочу поделиться своими впечатлениями от работы в банке. Я проработала в "хомячке" 5 лет, из них последние два года нахожусь в декрете. Мне очень нравилось работать. Отношения с руководством всегда отличные, никогда не замечала с их стороны заносчивости или несправедливости, всегда чувствовала, что планы мы выполняем все вместе как одна сплочённая команда. Я работала настолько с энтузиазмом, что входила в какой-то азарт от того, что отбирала кредиты у конкурентов и красиво рассказывала про наши страховки. На точке сотрудники всегда умилялись от того, как я красиво людям рассказывала про плюсы переплаты , т.е. показатели всегда были отличными и по работе придраться не к чему. После того, как я, будучи в декрете, узнала об открытии новых БО, захотела выйти на работу на должность операциониста (хотя я вообще считаю, что давным-давно заслужила повышение), пришла на собеседование-тренинг, И ЧТО ВЫ думаете? Меня не взяли!!! Взяли 7 человек, не имеющих вообще опыта в банке не то что в нашем, но и в другом. Т.е. взяли всех, кроме меня. Я так обиделась , что ищу работу, уже несколько предложений поступило, причём очень интересных. Я так породнилась с этим банком, что восприняла подобную ситуацию как личную обиду. Зачем пренебрегать опытными сотрудниками, не понимаю.