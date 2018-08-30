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|Каторга, а не работа
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пришла работать в данный банк и пожалела 100 раз об этом! Отношение к сотрудникам кассы отвратительное. Во всех минусах валили все на кассу и все основные провалы, даже связанные с кредитами, валили тоже на кассу То ли начальство такое "умное", то ли от политики банка. В течение года, ровно столько я выдержала в этом бедламе, я обучила (заметьте, что обучают сами сотрудники кассы) аж целых 4,5 сотрудников! 4,5 это потому, что пятый сотрудник, уже находясь на стадии устройства на работу и ходя на стажировку, естественно, не оплачиваемую, сбежала, как чёрт от ладана , и правильно сделала! Зарплата низкая, новых сотрудников брали с окладом на 2 000 руб. больше, чем был у нас! Премии за целый год я ни разу не получала. Премии зависели от плана, а сам план, на который нужно ориентироваться, высылали позже на 2 месяца, то есть сначала лишат премии, а потом скидывают сам план. Короче, делали все, чтобы лишить бедного сотрудника и так с мизерным окладом и какой-то тысячи рублей! Ох... В отпуск лучше вообще не ходить, получишь еще меньше! Работали по выходным да еще и в свой обед обслуживали клиентов. Нет времени, чтобы в туалет сходить, не говоря уж про то, чтоб воды глотнуть! Канцтовары вообще мы не видели. Ручки покупала сама себе, вообще капец. Коллектив как в змеиной норе! Каждый норовит друг друга подставить! Мы бедные в кассе сидели и доверяли и общались только между собой! О корпоративном духе они вообще ничего не знают!
Сейчас работаю в Московском банке и это как небо и земля. Я до сих пор не верю, что работала в таких условиях!
Люди не ходите туда работать!!!
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batrak • бывший сотрудник
14.06.2012 16:19
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А раздвоение личности в данном случае я не в коем разе не ощущаю! Прежде чем писать такое wictorina нужно в этом убедиться!
Рада что я вас развеселила приходите еще)
Изменено:
Меня хватило на 2 года. Все это время я терпела. Ну что ж все равно хорошая школа. Я стала сильней и стрессоустойчивей))
А касса вечно всю грязь разгребала, вечно крайние, пусть даже и невиновные!
Кстати, и работаю теперь уже не в банке, а в организации. Дабы Татфондбанк отбил все желание работать, расти и развиваться в банковской сфере!
Изменено:
в доп. офисе на ямашева 54 в начале лета затеяли ремонт на 2 недели. сотрудников отпустили в отпуск.В итоге на сегод день офис не открыли, и не открывают т.к работать некомуууууууууу, работники кассы все перебежали в московские банки с боле менее достойной з/п 22-25 т, после 15 т.р, неплохо правда? ))) а объем работы в этих банках , ну процентов 20 от той что они выполняли в тфб. По слухам кассирам решили прибавить з/п с 15 до 18 .Н ну что самое смешное это будет в лучшем случае в марте.У них люди уходят . а они еще рассматривают это грёбанное повышение в 3 т. рублей.К этому времени вообще вся касса сбежит...и работать будет некому.Работа в кассе сейчас держиться за счет сотрудников кот работают по 5-8 лет, новенькие больше 1-3 мес не задерживаются..Да много что можно написать...Смысла не вижу...правление и руководстово решений никаких не принимает...Начихать им на всё..