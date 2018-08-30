Пришла работать в данный банк и пожалела 100 раз об этом! Отношение к сотрудникам кассы отвратительное. Во всех минусах валили все на кассу и все основные провалы, даже связанные с кредитами, валили тоже на кассу То ли начальство такое "умное", то ли от политики банка. В течение года, ровно столько я выдержала в этом бедламе, я обучила (заметьте, что обучают сами сотрудники кассы) аж целых 4,5 сотрудников! 4,5 это потому, что пятый сотрудник, уже находясь на стадии устройства на работу и ходя на стажировку, естественно, не оплачиваемую, сбежала, как чёрт от ладана , и правильно сделала! Зарплата низкая, новых сотрудников брали с окладом на 2 000 руб. больше, чем был у нас! Премии за целый год я ни разу не получала. Премии зависели от плана, а сам план, на который нужно ориентироваться, высылали позже на 2 месяца, то есть сначала лишат премии, а потом скидывают сам план. Короче, делали все, чтобы лишить бедного сотрудника и так с мизерным окладом и какой-то тысячи рублей! Ох... В отпуск лучше вообще не ходить, получишь еще меньше! Работали по выходным да еще и в свой обед обслуживали клиентов. Нет времени, чтобы в туалет сходить, не говоря уж про то, чтоб воды глотнуть! Канцтовары вообще мы не видели. Ручки покупала сама себе, вообще капец. Коллектив как в змеиной норе! Каждый норовит друг друга подставить! Мы бедные в кассе сидели и доверяли и общались только между собой! О корпоративном духе они вообще ничего не знают!

Сейчас работаю в Московском банке и это как небо и земля. Я до сих пор не верю, что работала в таких условиях!

Люди не ходите туда работать!!!