Долго решалась, написать или промолчать, и все же решилась. История такова. Уволилась я из банка около 3 лет тому назад. Если вспомнить, то все равно плюсов больше осталось, чем минусов. Уважаемые сотрудники СМП банка - все зависит от вас.

Руководство дает возможность карьерного роста (так было 3 года назад). Не могу ручаться за все руководство, но есть как плохие, так и хорошие. И так не только в СМП, а во многих других банках. Есть и хуже... Я не об этом хочу написать. Оставшиеся сотрудники, которые работают уже лет 5, знают, в какое время начались такие резкие изменения. Может я и ошибаюсь, но с появлением нового Советника, а ныне Вице Президента банка, политика и обстановка резко изменилась. И, как многие заметили, в основном это коснулось дополнительных офисов. Стали добавлять новые обязанности, увеличили рабочее время, сократили персонал, устроили проверки, тестирование. И через пару месяцев от доброжелательных лиц не осталось и следа. Не могу понять, все это видят, но меры принять не могут или не хотят. Нельзя, конечно, во всем винить одного человека, но знаю одно - в руководстве абсолютно знающие и грамотные сотрудники. Очень много банковских продуктов, а это хорошая школа для дальнейшей работы в других банках.



Многие кто уволился, пошел на должность с повышением (с бывшими моими сотрудниками я до сих пор поддерживаю отношения) и ни один не устроился ниже. Многие операционные работники стали Управляющими ДО в других банках. Есть случаи, но их мало, когда из-за плохих рекомендаций Директоров ДО некоторые ищут работу в течение долгого времени, но на моей памяти пока это единственный случай. Прошло время и только хорошее осталось к банку. Я вас всех понимаю - обидно, когда не ценят, когда не выполняют обещанное, но ребят там не держат. Уверяю вас - вы все найдете именно свой банк, в котором будет хорошо и комфортно. А те, кто думает пойти или нет - думаю, стоит попробовать, там есть чему научиться. Может, к тому времени отдельные руководители банка пересмотрят отношения к своим сослуживцам и просто по-человечески будут относится, как было раньше, когда банк только начинал развитие и свой рост в рейтинге. Я всем желаю счастья и найти "свой" банк. Удачи всем! Держитесь, сотрудники СМП, у вас все будет ОК!