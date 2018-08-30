Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Почему такое ужасное отношение к беременным?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день ! Я работаю в нашем банке год,впринципе меня все устраивало,но как только я узнала ,что беременна ,то все вдруг резко изменилось причем в худшую сторону.Во первых меня стали отправлять постоянно на замены куда мне ехать по часу или даже по два .Я очень просила НГП как можно реже меня отправлять ,так как у меня сильный токсикоз и я не могу ездить в транспорте,но на это ноль внимания.Потом еще хуже меня перевели на другую точку,где мне приходиться стоять 12 чассов на ногах,но пообещав перевести меня поближе как только будет место.Место уже давно появилось,но меня так никто и не перевел,но ладно с этим я смирилась.Недавно у меня заблокировали пароль,НГП сказал ,что произошла какая-то ошибка сейчас разбираются, естественно я оформлять ничего не могу и денег себе не заработаю,пока меня не разблокируют.Настроения нет,но на днях приезжала проверка и просто приципилась к моему недовольному лицу и то,что я не поздоровалась и пригрозила мне увольнением якобы за нарушение трудовой дисциплины Вот я просто над всем этим в шоке такое ощущение ,что беременных оттуда просто выживают,делают все ,что бы они уволились.А вместо этого лучше бы посмотрели в каких условиях они работают,рабочий день не сокрощают,в поликлинику на прием к врачу не отпускают,постоянно заставляют нервничать,короче ужас какой-то.
|
2
ров • сотрудник
15.06.2012 16:16
|
Ответ банка:
Здравствуйте,
Я понимаю Ваши эмоции относительно замен на отдаленных пунктах, куда приходится долго ехать в Вашем положении, технических проблем с блокировкой пароля… Но все это решаемо!
И я уверена, что это не может служить оправданием несоблюдения корпоративной этики и «недовольного» лица. Если уж Вы здесь работаете - помните о том, что Вы представляете Банк и именно Ваше поведение влияет на его имидж в глазах клиентов.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
И что для нас радость, то для босса (особенно, если мужик), падение продаж, бонусов, сервиса и т.д.
Государство хочет увеличения населения, а большой бизнес не очень)))
Держитесь! С Вами ничего не смогут сделать, главное, сильно не нервничайте
Изменено:
Что есть большое свинство: риски по беременности заранее заложены в заведомо более низкую зарплату у женщин.
Изменено:
Переводить на работу с худшими условиями труда Вас не имеют права. Уволить или сократить, пока Вы беременны и пока ребенку не будет 3х лет, Вас не могут.
Плюс трудовую инспекцию никто не отменял.
Главное - не волнуйтесь, у Вас сейчас прав и защиты больше, чем у небеременных
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом"
Какой мерзкий ответ!
А надеяться на человеческие отношения бессмысленно, вас не для этого нанимали .
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 41] [Статья 254]
Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.
До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.
При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы.
Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет.
Ответственность за нарушение законодательства
Если работодатель не соблюдает гарантии и льготы, предусмотренные законодательством, работнице следует обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда. При выявлении нарушений трудовая инспекция привлечет работодателя к административной ответственности. Размер штрафа составит для организаций от 30000 до 50000 рублей, а для должностных лиц – от 1000 до 5000 рублей. Вместо штрафа может быть применена санкция в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. За аналогичное правонарушение, совершенное повторно, должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок от одного года до трех лет.