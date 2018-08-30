Добрый день ! Я работаю в нашем банке год,впринципе меня все устраивало,но как только я узнала ,что беременна ,то все вдруг резко изменилось причем в худшую сторону.Во первых меня стали отправлять постоянно на замены куда мне ехать по часу или даже по два .Я очень просила НГП как можно реже меня отправлять ,так как у меня сильный токсикоз и я не могу ездить в транспорте,но на это ноль внимания.Потом еще хуже меня перевели на другую точку,где мне приходиться стоять 12 чассов на ногах,но пообещав перевести меня поближе как только будет место.Место уже давно появилось,но меня так никто и не перевел,но ладно с этим я смирилась.Недавно у меня заблокировали пароль,НГП сказал ,что произошла какая-то ошибка сейчас разбираются, естественно я оформлять ничего не могу и денег себе не заработаю,пока меня не разблокируют.Настроения нет,но на днях приезжала проверка и просто приципилась к моему недовольному лицу и то,что я не поздоровалась и пригрозила мне увольнением якобы за нарушение трудовой дисциплины Вот я просто над всем этим в шоке такое ощущение ,что беременных оттуда просто выживают,делают все ,что бы они уволились.А вместо этого лучше бы посмотрели в каких условиях они работают,рабочий день не сокрощают,в поликлинику на прием к врачу не отпускают,постоянно заставляют нервничать,короче ужас какой-то.