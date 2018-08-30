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ККО Томск POS хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем lобрый день! Вот сижу и читаю, очень много негатива! Прочитала про АТП, зарплату, графики, справки, кадровиков... Во-первых, справки 2-НДФЛ делаются 2 недели ВЕЗДЕ! Во-вторых, не знаю как у вас, но в нашем ККО АТП просто замечательные. Даже если задерживают зарплату (что происходит нечасто), они всегда помогут, если возникают проблемы на точках и вообще в работе, мы можем запросто обратиться к ним, даже на выходных. Они всегда помогут и подскажут как выйти из трудной ситуации.

Графики, да, скачут иногда, но у нас нет проблем из-за этого и это не влияет на выполнение плана. Даже если нам нужен выходной день, наши АТП всегда помогут. Причем помощь оказывают не только администраторы, но и BDM, а иногда и сам директор. У нас очень дружный коллектив и мы часто вместе отдыхаем. smile:) И с карьерным ростом все в порядке! Довольно быстро перевели в штат и никто и ничего не мешает продвигаться по карьерной лестнице дальше. Насчет зарплаты... Ну тут уж кто как умеет вертеться! Если человек хочет зарабатывать, получать большую ЗП, то он будет стараться и делать для этого все необходимое.

В общем, по отзывам я так поняла, что впечатление сотрудника от банка во многом зависит от его начальства и коллектива. И поскольку у нас в Томске с этим все замечательно, то мы свой банк очень любим!
РУСФИНАНС БАНК - СУПЕР! ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ! smile:)
Xatia90 • сотрудник
15.06.2012 20:06
3 комментария
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Tar5
16.06.2012 17:54
Справка делается в любой бух.программе за 1 минуту. ВЕЗДЕ!!
Xatia90
Автор отзыва
16.06.2012 18:57
Если бухгалтерия находится в этом же городе, то через дня 2 её отдадут на руки! А если в другом, то ее пересылают по почте! А как у нас в России работает почта знают все!
Tar5
18.06.2012 00:02
2 НДФЛ - обычным письмом - оригинально.
Кстати, в наших северных краях почта со своим почтовым делом вполне (и быстро) справляется, конечно, если фин.услуги там не приобретать.
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