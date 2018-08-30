Всем lобрый день! Вот сижу и читаю, очень много негатива! Прочитала про АТП, зарплату, графики, справки, кадровиков... Во-первых, справки 2-НДФЛ делаются 2 недели ВЕЗДЕ! Во-вторых, не знаю как у вас, но в нашем ККО АТП просто замечательные. Даже если задерживают зарплату (что происходит нечасто), они всегда помогут, если возникают проблемы на точках и вообще в работе, мы можем запросто обратиться к ним, даже на выходных. Они всегда помогут и подскажут как выйти из трудной ситуации.



Графики, да, скачут иногда, но у нас нет проблем из-за этого и это не влияет на выполнение плана. Даже если нам нужен выходной день, наши АТП всегда помогут. Причем помощь оказывают не только администраторы, но и BDM, а иногда и сам директор. У нас очень дружный коллектив и мы часто вместе отдыхаем. И с карьерным ростом все в порядке! Довольно быстро перевели в штат и никто и ничего не мешает продвигаться по карьерной лестнице дальше. Насчет зарплаты... Ну тут уж кто как умеет вертеться! Если человек хочет зарабатывать, получать большую ЗП, то он будет стараться и делать для этого все необходимое.



В общем, по отзывам я так поняла, что впечатление сотрудника от банка во многом зависит от его начальства и коллектива. И поскольку у нас в Томске с этим все замечательно, то мы свой банк очень любим!

РУСФИНАНС БАНК - СУПЕР! ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!