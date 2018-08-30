Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Сбербанк построил новое здание офиса в Орске
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Ура, свершилось! Наконец-то, у отделения №8290 появилось свое красивое здание в г. Орске, прямо в центре города! Здание - красавец, строилось очень быстро - 1,5 года и готово. Все сотрудники были в восторге, что получат новое здание, как образ нового Сбера. Открытие было торжественным и пафосным! Руководство с Оренбурга, администрация города и пр. Все было на высшем уровне! Состоялся долгожданный переезд, сотрудники заняли свои рабочие места... и пришло лето. И выясняется, что система кондиционирования в здании отсутствует КАК КЛАСС! Сотрудники превращаются в потеющий инструментарий и источают "благовонные" запахи вокруг себя в течение дня. Окна не спасают. Так как на улице и так за 30, да и конструктивным особенностям самого здания они не предусмотрены. И тут необходимо задать вопрос: система кондиционирования была предусмотрена? Где она в настоящее время, когда стоит жара? Кто отвечает за то, что она не установлена? Как принималось само здание? Почему о своих сотрудниках опять не подумали? Куда смотрело руководство при приеме здания? Ответов на данные вопросов нет. Отличное здание, отчитались в Самару... а знает ли Самара, что чего-то в этом здании не хватает и, скорее всего, на это "чего-то" были выделены деньги!
|
2
Oneginhit • сотрудник
18.06.2012 07:38
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Изменено:
На улице и в комнате +35. В комнатушке площадью 8 кв.м. сидит 5 сотрудников и перед каждым по клиенту. Все обильно потеют. Иногда приходят особенно пахучие клиенты. Вонь просто не выносима. Думать в таких условиях категорически не получается. Выхожу в оперзал зажав нос, чтоб не нюхать таких скунсов. В оперзале натыкаюсь на управляющего и получаю очередной пистон, за то что не спланировал промоактивности, не подготовил какие-то отчеты и вообще нифига не делаю, а разгуливаю по оперзалу. Он, в отличие от меня, сделал кучу дел с утра. Сидя в отдельном кабинете и с персональным кондиционером.
Т.к. я единственный начальник находящийся в зоне доступа клиентов, то ко мне без конца ходят с жалобами, что в душном оперзале стоять в очереди невозможно. В оперзале кондёра тоже нет.
Чтобы как-то разбавить аромат от скунсов и создать сквознячок, открываем окно на улицу и дверь в оперзал. Помогает мало. Те кто сидят на первых этажах с открытыми окнами к концу дня покрываются пылью. Те кто работают на верхних этажах падают в обмороки под раскалённой крышей.
Это был один день из жизни менеджера среднего звена, хе хе.
Вот такой вот шоубизнес!
Те кто будет работать в таком отделении в Орске - я вас всех благословляю.
З.Ы. Уже почти год не работаю в том банке, а кондёр в комнатушку так и не поставили.
сложно представить, чтобы Сбер пожалел каких-то пару миллионов на кондиционеры... а вот кому-то эти пара миллионов очень даже пригодились бы... в связи с этим схема стандартная - кондиционеры якобы покупаются, через год они якобы ломаются и им на замену берутся новые (из новой сметы, само собой)... единственное не учли, что построят так быстро - потерпели бы еще 3-4 месяца и спокойно можно было бы готовиться к зиме без кондиционеров...
Если все сотрудники вместе подойдут к руководству и заявят о проблеме, то скорее всего, что-то будет сделано. С одним справится легко, а вот если все негодуют - это вынудит решать проблему.
Найдите его у себя в базе, и с цитатой - к руководству
«Стороны не успели согласовать все формулировки, текст будущего соглашения. Поэтому в рамках форума подписание не состоится», — сказал представитель комитета, не уточнив дату возможного подписания.
Fiat и Сбербанк России в феврале подписали письмо о намерении создать в РФ совместное предприятие, 20% которого будут принадлежать Сбербанку и 80% — итальянскому автоконцерну. В планах получится завод полного цикла, способный выпускать 120 тыс. машин в год. Инвестиции концерна Fiat-Chrysler в строительство завода по выпуску внедорожников Jeep могут
составить 1 млрд американских рублей.
Chrysler Group LLC, в котором Fiat S.p.A. владеет долей в 58,5%, также будет участвовать в проекте как инвестор. Кроме того, Chrysler предоставит лицензии на производство некоторых своих моделей.
К строительству завода планировалось приступить в 2013 году, автомобили выпускать уже 2014, а соглашение подписать уже в этом году, по словам Алексея Чичканова, возглавлявшего в недалеком прошлом комитет по инвестициям и стратегическим проектам. Но как мы знаем, в нашей стране очень много в экономике зависит от власти и от того, кто кого на кого заменил, напомню, что еще в апреле Чичканов был главой комитета и хотел подписать соглашение, а теперь его нет и, возможно, кто-то желает, чтобы мы больше ездили на «Лада Калине».