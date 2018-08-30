Ура, свершилось! Наконец-то, у отделения №8290 появилось свое красивое здание в г. Орске, прямо в центре города! Здание - красавец, строилось очень быстро - 1,5 года и готово. Все сотрудники были в восторге, что получат новое здание, как образ нового Сбера. Открытие было торжественным и пафосным! Руководство с Оренбурга, администрация города и пр. Все было на высшем уровне! Состоялся долгожданный переезд, сотрудники заняли свои рабочие места... и пришло лето. И выясняется, что система кондиционирования в здании отсутствует КАК КЛАСС! Сотрудники превращаются в потеющий инструментарий и источают "благовонные" запахи вокруг себя в течение дня. Окна не спасают. Так как на улице и так за 30, да и конструктивным особенностям самого здания они не предусмотрены. И тут необходимо задать вопрос: система кондиционирования была предусмотрена? Где она в настоящее время, когда стоит жара? Кто отвечает за то, что она не установлена? Как принималось само здание? Почему о своих сотрудниках опять не подумали? Куда смотрело руководство при приеме здания? Ответов на данные вопросов нет. Отличное здание, отчитались в Самару... а знает ли Самара, что чего-то в этом здании не хватает и, скорее всего, на это "чего-то" были выделены деньги!