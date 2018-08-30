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Сбербанк построил новое здание офиса в Орске не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Ура, свершилось! Наконец-то, у отделения №8290 появилось свое красивое здание в г. Орске, прямо в центре города! Здание - красавец, строилось очень быстро - 1,5 года и готово. Все сотрудники были в восторге, что получат новое здание, как образ нового Сбера. Открытие было торжественным и пафосным! Руководство с Оренбурга, администрация города и пр. Все было на высшем уровне! Состоялся долгожданный переезд, сотрудники заняли свои рабочие места... и пришло лето. И выясняется, что система кондиционирования в здании отсутствует КАК КЛАСС! Сотрудники превращаются в потеющий инструментарий и источают "благовонные" запахи вокруг себя в течение дня. Окна не спасают. Так как на улице и так за 30, да и конструктивным особенностям самого здания они не предусмотрены. И тут необходимо задать вопрос: система кондиционирования была предусмотрена? Где она в настоящее время, когда стоит жара? Кто отвечает за то, что она не установлена? Как принималось само здание? Почему о своих сотрудниках опять не подумали? Куда смотрело руководство при приеме здания? Ответов на данные вопросов нет. Отличное здание, отчитались в Самару... а знает ли Самара, что чего-то в этом здании не хватает и, скорее всего, на это "чего-то" были выделены деньги!
Oneginhit • сотрудник
18.06.2012 07:38
17 комментариев
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Отверженный странник
18.06.2012 08:06
Честно говоря, "негодования" автора насчет отсутствия системы конденционирования я так и не уловил... КТО сказал, что она ОБЯЗАНА была там иметь место ? Насколько я в курсе, ТАКИЕ системы устанавливаются в ультра-современных зданиях : офисах класса А в первую очередь. Другое дело : система вентиляции - тут уж спора нет. Вентиляция ОБЯЗАНА в здании работать : особенно если окна в нем не предусмотрены. Могу дать один маленький совет. Раз в здании сотрудники сидят за "компами" - в нем уж точно должна быть серверная, в которой должна ПОСТОЯННО поддерживаться определенная (прохладная) температура. Читая отзывы про сбер вообще, невольно обращаешь внимание на жалобы по и техническому и по программному обеспечению, а также на сбои в работе общей сети. Так вот, Вашему системщику необходимо написать наверх серию "служебок" : так мол и так, "сервак" вот вот "рухнет" из-за АНОМАЛЬНО ВЫСОКОЙ температуры в серверной. В этом случае, работа ВСЕЙ сети здания будет парализована, а за последствия он больше "не отвечает". Было бы не лишним, если руководители его в этом деле поддержали. А там глядишь - и наскребут деньжат на наладку системы вентиляции, которой не быть в таком здании НЕ МОЖЕТ ! Просто, о проблеме надо заявить ВСЕМ и ВО ВЕСЬ голос !
Отверженный странник
18.06.2012 08:12
Так, что желаю Вам прохлады в офисе этим летом.

Изменено: Отверженный странник - 18.06.2012 08:12
Morfius
18.06.2012 09:20
Двовдилось мне как-то работать в жару в невентилируемой комнатушке:
На улице и в комнате +35. В комнатушке площадью 8 кв.м. сидит 5 сотрудников и перед каждым по клиенту. Все обильно потеют. Иногда приходят особенно пахучие клиенты. Вонь просто не выносима. Думать в таких условиях категорически не получается. Выхожу в оперзал зажав нос, чтоб не нюхать таких скунсов. В оперзале натыкаюсь на управляющего и получаю очередной пистон, за то что не спланировал промоактивности, не подготовил какие-то отчеты и вообще нифига не делаю, а разгуливаю по оперзалу. Он, в отличие от меня, сделал кучу дел с утра. Сидя в отдельном кабинете и с персональным кондиционером.
Т.к. я единственный начальник находящийся в зоне доступа клиентов, то ко мне без конца ходят с жалобами, что в душном оперзале стоять в очереди невозможно. В оперзале кондёра тоже нет.
Чтобы как-то разбавить аромат от скунсов и создать сквознячок, открываем окно на улицу и дверь в оперзал. Помогает мало. Те кто сидят на первых этажах с открытыми окнами к концу дня покрываются пылью. Те кто работают на верхних этажах падают в обмороки под раскалённой крышей.
Это был один день из жизни менеджера среднего звена, хе хе.
Вот такой вот шоубизнес!
Те кто будет работать в таком отделении в Орске - я вас всех благословляю.
З.Ы. Уже почти год не работаю в том банке, а кондёр в комнатушку так и не поставили.
VanesStalkers
18.06.2012 09:23
речь, я так понимаю, о том, что здание в Сбере посроили точно также как и дорогу в Приморском крае, только там забыли водосток смонтировать (который, кстати, был на плане), а тут кондиционеры поставить (которые тоже, скорее всего, были)...
сложно представить, чтобы Сбер пожалел каких-то пару миллионов на кондиционеры... а вот кому-то эти пара миллионов очень даже пригодились бы... в связи с этим схема стандартная - кондиционеры якобы покупаются, через год они якобы ломаются и им на замену берутся новые (из новой сметы, само собой)... единственное не учли, что построят так быстро - потерпели бы еще 3-4 месяца и спокойно можно было бы готовиться к зиме без кондиционеров...
hadzhar
18.06.2012 13:42
по нормам труда, если температура на рабочем месте превышает примерно +29,5С, то каждый градус сверху уменьшает рабочий день на час. А если жара выше +32, то можно идти домой.
Если все сотрудники вместе подойдут к руководству и заявят о проблеме, то скорее всего, что-то будет сделано. С одним справится легко, а вот если все негодуют - это вынудит решать проблему.
hadzhar
18.06.2012 13:43
немного уточню свой пост: эти нормы труда прописаны в соответствующем внутреннем документа.
Найдите его у себя в базе, и с цитатой - к руководству
Oneginhit
Автор отзыва
19.06.2012 00:07
Доброго! Вы совершено правы, не работает система вентиляции, которая также должна выполнять функции охлаждения и подогрева воздуха. Вот она то родимая и отсутствует! Всем спасибо за комментарии, попробуем пойти коллективно!smile;)
ДеадМарос
19.06.2012 14:17
В нашем карманном государстве карманников Сбер жОпель уже покупал. Так же, как здания оборудует. Теперь:
Цитата
Власти Петербурга, итальянский автоконцерн Fiat и Сбербанк перенесли подписание соглашения о строительстве в северной столице автозавода, которое ранее планировали осуществить в рамках Петербургского международного экономического форума-2012 (ПМЭФ), по информации от представителя городского комитета по инвестициям и стратегическим проектам.
«Стороны не успели согласовать все формулировки, текст будущего соглашения. Поэтому в рамках форума подписание не состоится», — сказал представитель комитета, не уточнив дату возможного подписания.
Fiat и Сбербанк России в феврале подписали письмо о намерении создать в РФ совместное предприятие, 20% которого будут принадлежать Сбербанку и 80% — итальянскому автоконцерну. В планах получится завод полного цикла, способный выпускать 120 тыс. машин в год. Инвестиции концерна Fiat-Chrysler в строительство завода по выпуску внедорожников Jeep могут
составить 1 млрд американских рублей.
Chrysler Group LLC, в котором Fiat S.p.A. владеет долей в 58,5%, также будет участвовать в проекте как инвестор. Кроме того, Chrysler предоставит лицензии на производство некоторых своих моделей.
К строительству завода планировалось приступить в 2013 году, автомобили выпускать уже 2014, а соглашение подписать уже в этом году, по словам Алексея Чичканова, возглавлявшего в недалеком прошлом комитет по инвестициям и стратегическим проектам. Но как мы знаем, в нашей стране очень много в экономике зависит от власти и от того, кто кого на кого заменил, напомню, что еще в апреле Чичканов был главой комитета и хотел подписать соглашение, а теперь его нет и, возможно, кто-то желает, чтобы мы больше ездили на «Лада Калине».
bhbyf671
20.06.2012 15:50
а вот у нас не было никакой серверной..... сервер просто стоял на столе...в конце комнаты...а когда сдохли оба кондишена, и у нас внутри и у клиентов.... Вот была веселуха... все юбки были мокрыми насквозь... и это было прошлый год....
Oneginhit
Автор отзыва
20.06.2012 23:09
Доброго Вам времени суток! Хотелось бы выразить благодарность тем сотрудникам Сбербанка г. Москвы, которые отслеживают сообщения на данном сайте и оперативно на них реагируют, также признателен, что данный сайт существует!!! Вы не поверите - после данного поста "завертелось в нашем здании абсолютно все"! Приехали проверки, прибежали техники с термометрами, прибежало все руководство и начали все замерять, да выспрашивать! Оказалось, что сломалась какая-то деталь в системе вентиляции, которая была в срочном порядке заказана из Италии (видимо в Москве таких деталей нет) и к середине июля ее должны СРОЧНО доставить! То есть, благодаря оперативной реакции СБ РФ г. Москвы несколько десятков сотрудников не будут париться при температуре +32 в помещении, хотя это прохладнее чем на улице!smile;)
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