Здравствуйте! Я работаю в РФБ около полугода и могу сказать, что у меня лишь положительные впечатления об этой организации!

Очень весёлый и дружный коллектив, который всегда поддержит и поможет! Особенно хочу отметить АТП Алёну, её профессионализм, стремление к работе всегда настроят на нужный лад, всё объяснит, расскажет, распишет по пунктикам, если что-то не понятно. Ей можно звонить в любое время, даже в выходные всегда ответит и не бросит в трудной ситуации.

Наш BDM, Виталя, решит любой вопрос, либо проблему, разрулит так сказать Очень здорово, что АТП с BDM придумывают различные конкурсы, которые мотивируют не только нас, консультантов, но и менеджеров в автосалонах! Это способствует интересу в работе и как следствие к большим продажам.

Наш замечательный директор Евгений Юрьевич очень отзывчивый, весёлый, подходит к делу всегда профессионально.

А самое главное, в нашей работе, что так нас сплачивает и делает таким дружным коллективом - это корпоративки, которые проходят весло и незабываемо Мы умеем не только хорошо работать, но и отдыхать.