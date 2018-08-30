Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|ККО Томск Авто
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте! Я работаю в РФБ около полугода и могу сказать, что у меня лишь положительные впечатления об этой организации!
Очень весёлый и дружный коллектив, который всегда поддержит и поможет! Особенно хочу отметить АТП Алёну, её профессионализм, стремление к работе всегда настроят на нужный лад, всё объяснит, расскажет, распишет по пунктикам, если что-то не понятно. Ей можно звонить в любое время, даже в выходные всегда ответит и не бросит в трудной ситуации.
Наш BDM, Виталя, решит любой вопрос, либо проблему, разрулит так сказать Очень здорово, что АТП с BDM придумывают различные конкурсы, которые мотивируют не только нас, консультантов, но и менеджеров в автосалонах! Это способствует интересу в работе и как следствие к большим продажам.
Наш замечательный директор Евгений Юрьевич очень отзывчивый, весёлый, подходит к делу всегда профессионально.
А самое главное, в нашей работе, что так нас сплачивает и делает таким дружным коллективом - это корпоративки, которые проходят весло и незабываемо Мы умеем не только хорошо работать, но и отдыхать.
|
1
9999333 • сотрудник
19.06.2012 20:31
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.