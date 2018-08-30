Да, присоединяюсь к словам guzelios, - все правда, в банке уже давно не поднимают зарплату. Как была 3-4 года назад, на таком уровне и осталась. Кризис прошел, остальные банки потихоньку поднимают зарплату своим работникам, дают премии, 13 зарплату - не только высшему руководству, бизнес создается и поддерживается работниками банка. Все дорожает, а банк не поднимает своим работникам зарплату, которые приносят прибыль банку. Руководству банка стоило бы поднять зарплату своим работникам, текучесть работников очень большая. Благо дело в Уфе банков много, куда хоть иногда, но можно устроиться. А банк теряет своих сотрудников. Все из-за маленькой зарплаты, которая составляет 10-12 т.руб. Жизнь дорожает, продукты все в цене растут, а банк никак не хочет повышать зарплату. Я ушла из банка в другой банк, зарплата на уровне, есть индексация зарплаты, 13 зарплата, соцпакет интересный имеется - зубы можно лечить или в поликлинике полечиться. В общем, банк оставляет желать лучшего. Повышайте своим сотрудникам зарплату, относитесь как к СЕБЕ, они такие же люди и жить хотят НОРМАЛЬНО!!! Бог сказал - надо делиться с ближним, и не оскудеет рука дающего!