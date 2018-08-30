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Обращение к коллегам! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Уважаемые операционисты и кассиры! Подскажите, плиз, как вы работаете, когда уходят ваши сменщики в отпуск? Вы их заменяете и работаете без выходных? Вам оплачивают за отработанные дни за них или нет? Или у вас в офисе есть 2 операциониста, 2 кассира в смену и вам не приходится работать 2 раза в год по 14 дней без выходных, да еще и бесплатно, говорят, у вас же страшные недоработки! И если в смену работает один кассир, как он ходит на свой законный перерыв, где в трудовом договоре предусмотрен 1 час на отдых и питание? Кстати, нам за январские праздничные дни так и не заплатили ни копеечки, а должны в двойном размере заплатить! За 13 лет моей работы в нескольких банках это первый такой вопиющий случай! Заранее всем спасибо!
феодор • сотрудник
13.07.2012 22:33
8 комментариев
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Revlon
14.07.2012 02:22
За январские праздничные дни мне и моим коллегам заплатили вовремя и,как положено,в двойном размере!По поводу отпусков да,приходится выходить на подработки.Но это выходит 2-3 дня за две недели,а не две недели без выходных..Перерыв:объявление о тех перерывах висит на дверях кассы,идешь и обедаешь и т.д.Но я например,сейчас из Москвы перевелась в область и работаю в офисе где почти все время-свободное.Можно обедать хоть по несколько раз в день.А до этого работала в Москве в офисе где народ идет с утра до вечера,но там было у нас по два кассира в смену.Ничего-жить можно)))
феодор
Автор отзыва
14.07.2012 06:52
Здравствуйте, Revlon! А вам эти 2-3 дня оплачивают ? И сколько тех.перерыв у вас по времени длится , если вы повесили объявление о тех.перерыве и через 5 минут пришел клиент, вы идете его обслуживать или нет? А на улицу у вас есть возможность выходить в свой перерыв , и сколько по времени ? И хотелось узнать по какому графику вы работаете? Я работаю 2/2 по 12 часов , с 08-30 до 20-30 ч. воскресенье всегда выходной ! И с таким графиком Нам всегда твердят,ЧТО У НАС СТРАААШНАЯ НЕ ДОРАБОТКА!
Revlon
14.07.2012 13:12
Я работаю 2/2 с 9:00 до 21:00.Рабочего времени 11часов и час перерыва.Два по 15 минут и один 30 минут.В Москве когда я работала было две кассы и когда одна идет на перерыв то вторая работает.Поэтому касса ходила на перерывы спокойно.Сейчас,как я уже говорила,у меня весь день один сплошной перерыв))так что когда иду обедать даже не вешаю объявление.
Trifon
17.07.2012 10:13
Скажите спасибо своему управляющему, хотя судя по всему у вас его нет )))
У вас в филиале видимо свои порядки.
marvana
18.07.2012 12:34
Везет тем, у кого на дверях кассы весят таблички с указанием времени обеда. У нас нет ни табличек, ни установленного времени для обеда. Обедаешь тогда, когда нет клиентов, а это огромная редкость, и чаще всего как только сел за стол, тут же приходится бежать к кассе, даже из-за того, что пришли школьники класть 10 руб. на счет телефона! Одним словом - времени на обед НЕТ! Мы также приходим в 8-30, а уходим в 21. Время в графике 11 часов. Тоже сплошь недоработки! Переработку не оплачивают, т.к. руководство их не вносит в график, а очень часто вызывают и внерабочее время на подмогу. На счет отпуска: мой сменный кассир подгадала со сменой так, что мне пришлось работать 3 недели подряд. Оплатили 2 недели. А в последующем и вообще не оплачивали, а отправили меня на 2 недели отдохнуть после отпуска кассира. За январские праздники оплачено как обычно. О двойной оплате только мечтать можно. В общем хочу сказать, что ВСЁ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТВОЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, а нашему офису с ним не повезло.
shtorm14
18.07.2012 13:11
за январские оплатили полностью и как положено. хотя это в Москве,как в филиалах не знаю. на счет перерывов у кассиров их три два по 15 минут один по 30 минут. У меня как у операциониста нету,но иногда получается покушать,хотя все равно есть вопросы к руководству почему я не могу законный час спокойно посидеть,но это мелочи ладно)) теперь на счет переработок у меня в допнике просто хочешь выходи,а хочешь нет. не вижу никаких проблем. не могу представить ,чтобы меня на сильно кто то заставил в мой выходной выходить,хотя видимо мне повезло с руководителем)))
Ris44
18.07.2012 23:37
Здравствуйте, Феодор! Когда ваш сменщик уходит в отпуск, у вас хоть в воскресенье за эти две недели бывает выходной- вам ещё повезло! А вот когда работаешь по 14 и более смен по 12 часов подряд без единого выходного-это что-то! Никакие доплаты не компенсируют такой безумный график!
elenka2
02.07.2013 00:53
По поводу перерывов: согласно ТК, перерыв - это время, на которое работник освобождается от своих обязанностей, он может его использовать по своему усмотрению. Это время не оплачивается. Перерыв не может превышать 2 часа и не может быть менее 30 мин. Поэтому никто вас не может заставить сидеть во время своего перерыва в офисе, а т. б. бежать и обслуживать клиентов. Если уж офис работает без перерыва, то должно быть, как минимум, 2 одинаковых специалиста, которые по очереди ходят на перерыв, во время которого работа офиса не нарушается. Кстати, при таких длинных сменах предусматриваются дополнительно еще кратковременные оплачиваемые перерывы. Работать без выходных по 14 смен подряд - это, вообще, УЖАС!!! У нас не рабовладельческий строй!!! В этом банке, похоже, с ТК не знакомы. Читайте ТК и отстаивайте свои права!!!
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