Уважаемые операционисты и кассиры! Подскажите, плиз, как вы работаете, когда уходят ваши сменщики в отпуск? Вы их заменяете и работаете без выходных? Вам оплачивают за отработанные дни за них или нет? Или у вас в офисе есть 2 операциониста, 2 кассира в смену и вам не приходится работать 2 раза в год по 14 дней без выходных, да еще и бесплатно, говорят, у вас же страшные недоработки! И если в смену работает один кассир, как он ходит на свой законный перерыв, где в трудовом договоре предусмотрен 1 час на отдых и питание? Кстати, нам за январские праздничные дни так и не заплатили ни копеечки, а должны в двойном размере заплатить! За 13 лет моей работы в нескольких банках это первый такой вопиющий случай! Заранее всем спасибо!