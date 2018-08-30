Добрый день. Проработала в данном банке чуть больше года. Изначально, когда устраивалась в банк, ничего о нем не слышала и не знала. Взяли на должность кредитного эксперта - сидела в автосалоне, консультировала потенциальных клиентов и оформляла кредиты. Первый день был просто адским, я думала, что не выйду на второй. Обучение было всего 3 дня и 1 день я должна была сидеть в автосалоне и смотреть, как кредитный эксперт работает. Но кредитный эксперт, у которого я должна была учиться, позвонила мне, когда я уже заходила в автобус, и попросила приехать попозже, объяснила тем, что к ней муж приехал и сейчас не до этого. А когда я приехала, сказала, что сегодня уже все кредиты выдала и я могу просто посмотреть, что она обычно делает. В общем, понятно, что практики у меня никакой не было. Спасибо руководству, они на следующий день попросили девушку из соседнего салона посидеть со мной и чтобы она обучила меня.



В первый день, когда я уже сидела одна, у меня было два оформления, которые... сорвались, одно по моей вине, потому что я не знала, что программа утилизации не мгновенна, и требуются дни, чтобы подготовили свидетельство, а менеджер не объяснил доходчиво клиенту, что деньги переведет банк только после всех оформленных документов и завершенной сделки. И такого много было, менеджеры пытались меня уговорить оформить кредит на человека без паспорта, либо стояли над душой и смотрели, что андерайтинг хороший писала, слава Богу, меня потом на другую точку поставили. Могу сказать, что для студента это нормальная работа, но это не то место, где можно работать долго.



Зарплата нормальная, работа не трудная, а если повезет и сделают график 2/2, то вообще можно спокойно учиться. Правда, график у меня был 2/2 только первый месяц летом, когда учебы не было, а потом сделали 5/2. При этом, естественно, выходные были не суббота-воскресенье. На личную жизнь совсем не оставалось времени, что говорить об учебе . На мои долгие уговоры сделать график 2/2 или хотя бы 3/2 мне пошли на уступку и сделали график 4/2. Разницы я почти не почувствовала, единственное, что теперь хоть иногда выпадали выходные на субботу и воскресенье, и я могла встречаться с друзьями и молодым человеком. Учебные отпуска не дают, если нужно сдавать сессию - бери свой обычный отпуск, либо работай без выходных. Но руководство нормальное, договориться можно, и я брала дни за отработку, либо вместо праздничных. Кстати, в праздничные дни все работают, и не важно, что на майские праздники никого никогда в салонах не бывает, исключением может быть только официальный выходной автосалона, в котором ты работаешь.



За год не было ни повышения з/платы (хотя в других банках у всех кредитников подняли), ни предложения сменить должность. Хотя вру, когда сказала, что увольняюсь, то предложили. Собрания... да, есть собрания два раза в месяц, иногда они выпадают на твой выходной, но тебе все равно надо приехать с утра на собрание. Корпоратив был один раз, но очень хороший, с размахом, но, видимо, в него вбухали все деньги, потому что больше их не было, собственно, как и подарков на праздники. Один раз подарили кружку на 8 марта, было очень приятно, до сих пор стоит радует глаз. Но это все. За работу в праздничные дни давали лишь отгул, но надо заранее предупреждать, когда соберешься его взять.



Канцелярии не было. Да, в банке не было канцелярии. Все ручки, маркеры, файлики покупали сами, ну либо просили у банков, которые сидят с тобой в автосалоне. Когда я пришла на новую работу со своей ручкой и тетрадкой, они были очень удивлены, потому что все, абсолютно все, начиная от скрепок и заканчивая гелем для рук, выдают на работе по первому требованию. Банкоматов у Советского нет, зарплату можно снимать в отделениях банка, либо в банкоматах с комиссией, соглашений с другими банками на выдачу денег без комиссии нет. Карту при увольнении забирают.



Увольнение вообще как анекдот. Написала заявление, предварительно спросив когда лучше, так как уходила в отпуск и не хотела из него возвращаться, сказали - в последний рабочий день перед отпуском. Приехала в офис, все сделала, но, когда была в отпуске, мне позвонили и попросили приехать переписать его более поздней датой, потому что там что-то не сходится, отпуск позже заканчивается, чем я уволюсь. Ну для меня не большая проблема приехать и переподписать, хотя добираться с утра два часа до места. Потом в последний день, когда я должна была ехать в главный офис с обходным листком за трудовой книжкой, мне позвонили и сказали, что я должна денег им . Это сейчас я работаю в бухгалтерии и знаю, что это проблемы банка, а не мои... но тогда мне просто чуть ли не приказным тоном сказали их принести. Объяснили тем, что я в отпуске была три раза вместо двух. Но, извините, эти отпуска были на госы и на диплом, вы же не даете учебных отпусков, даже не оплачиваемых!



А бухгалтерия - это нечто... они не знали, как с меня эти деньги снять, списать их с карты, или я должна их вносить в кассу сама, минут 40 я потратила только на выяснения, что делать с этим. Справки для новой работы не выдали сразу. Когда я их заказывала, сказали в грубой форме, что сейчас не до этого и позвонить через пару дней. Просто хамство ужасное. Когда я перезвонила и попросила передать в дирекцию по СПБ эти справки, девушка ехидно сказала, что бывшим сотрудникам ничего передавать не будут, приезжайте сами. Но с новой работы я не успевала на другой конец города до шести часов, и девушка сказала, что оставит все охраннику. Замечательно просто, в дирекцию отдать не могут, а охраннику могут. Охранник меня не спросил даже паспорта, а тупо фамилию попросил назвать... Справки о з/пл оставили охраннику, я до сих пор в шоке.



Короче, я счастлива, что нашла себе новых друзей, набралась опыта и ушла в другое место.