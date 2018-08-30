Добрый день! Хотела бы рассказать о своем опыте работы в банке Хоум Кредит.

Я проработала в Санкт-Петербургском офиса больше года и могу сказать, что из всех моих мест работы Банк был самым любимым пристанищем.

Хоум Кредит - это большой и ооооочень дружный коллектив. Руководство - профессионалы высокого уровня, чуткие и душевные люди, которые всегда готовы помочь в сложной ситуации, решить какую-либо производственную проблему, а если необходимо - пойти на встречу. В банке часто проводятся корпоративные мероприятия, после которых каждый раз понимаешь, что вот, это та самая работа, на которую идешь с улыбкой на лице, потому что знаешь - сейчас увидишь родные лица.



Где еще так охотно берутся за обучение молодых специалистов без опыта работы? В большинстве банков ко всем кандидатами предъявляются требования по опыту работы в виде N-ного количества лет работы. А где взять этот опыт вчерашнему выпускнику ВУЗа? И только Хоум Кредит охотно приглашает в свои ряды бывших студентов, берясь за их обучение и воспитание Коллектив превосходный - это отмечают сотрудники абсолютно из любых подразделений! Социальный пакет более чем отличный. Стабильные своевременные выплаты ЗП на банковскую карту, полис ДМС - отдельный повод для радости!



За время работы неоднократно проводились тренинги, причем по разной тематике. В этом банке всегда есть возможность повысить профессиональный уровень. За более чем год работы лично мой профессиональный уровень вырос в разы! Карьерный рост более чем реален! На моей памяти несколько сотрудников вырастали до руководящих позиций, просто качественно выполняя свою работу!



Я ушла из банка не так давно и сейчас очень сильно жалею. Если бы не острая необходимость в бОльших деньгах, работала бы там, наверное, спокойно и даже не думала уходить. Но, как говорится, все, что ни делается - к лучшему. Может, я еще вернусь



Всем настоящим сотрудникам желаю успехов! А тем, кто хочет работать в банке Хоум Кредит - стать поскорее его сотрудниками!