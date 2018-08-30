Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|О банке вспоминаю с теплотой!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Хотела бы рассказать о своем опыте работы в банке Хоум Кредит.
Я проработала в Санкт-Петербургском офиса больше года и могу сказать, что из всех моих мест работы Банк был самым любимым пристанищем.
Хоум Кредит - это большой и ооооочень дружный коллектив. Руководство - профессионалы высокого уровня, чуткие и душевные люди, которые всегда готовы помочь в сложной ситуации, решить какую-либо производственную проблему, а если необходимо - пойти на встречу. В банке часто проводятся корпоративные мероприятия, после которых каждый раз понимаешь, что вот, это та самая работа, на которую идешь с улыбкой на лице, потому что знаешь - сейчас увидишь родные лица.
Где еще так охотно берутся за обучение молодых специалистов без опыта работы? В большинстве банков ко всем кандидатами предъявляются требования по опыту работы в виде N-ного количества лет работы. А где взять этот опыт вчерашнему выпускнику ВУЗа? И только Хоум Кредит охотно приглашает в свои ряды бывших студентов, берясь за их обучение и воспитание Коллектив превосходный - это отмечают сотрудники абсолютно из любых подразделений! Социальный пакет более чем отличный. Стабильные своевременные выплаты ЗП на банковскую карту, полис ДМС - отдельный повод для радости!
За время работы неоднократно проводились тренинги, причем по разной тематике. В этом банке всегда есть возможность повысить профессиональный уровень. За более чем год работы лично мой профессиональный уровень вырос в разы! Карьерный рост более чем реален! На моей памяти несколько сотрудников вырастали до руководящих позиций, просто качественно выполняя свою работу!
Я ушла из банка не так давно и сейчас очень сильно жалею. Если бы не острая необходимость в бОльших деньгах, работала бы там, наверное, спокойно и даже не думала уходить. Но, как говорится, все, что ни делается - к лучшему. Может, я еще вернусь
Всем настоящим сотрудникам желаю успехов! А тем, кто хочет работать в банке Хоум Кредит - стать поскорее его сотрудниками!
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laivi • бывший сотрудник
16.07.2012 13:24
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Администратор:
К сожалению, мало данных для зачтения отзыва.
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Ответ банка:
Добрый день, laivi
Очень приятно читать такие добрые слова о нашем Банке и о нашей команде. Если Вы подумываете о возвращении, то чего тянуть? Заходите на наш портал вакансий http://www.hcpeople.ru/ - может быть, предложение о работе Вашей мечты уже там. Welcome!
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Коронная фраза. Значит з/п низкая.
"несколько сотрудников вырастали до руководящих позиций, просто качественно выполняя свою работу"
Здесь в сл. рейтинге некоторые руководители заявляли, что просто хорошо выполнять работу - это мало. Нужны великие достижения , чтоб тебя повысили. А у вас видать всё не так. Какое отличное у вас место работы. Было.
За время моей работы выросшие в должности руководитили просто качественно исполняли свою работу, не совершая при этом великих достижений.
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5. Комментарий.
6. Там же.
Изменено:
Я с удовольствием всегда общаюсь с интересными и корректными людьми, но из Вашего предложения я поняла, что Вы к ним не относитесь. Поэтому извините, но все Ваши вопросы останутся без ответа
В общем, эйчаровский станок не знает отдыха . Классическая "розовуха" без какой-либо конкретики (даже направление деятельности не указано) с целью заманухи:
А осенью, когда под предлогом кризиса начнутся массовые "оптимизации", людям, которые поведутся на эти сказки, укажут на дверь со словами: "Кризис требует принятия сложных решений. Из таких, как ты, очереди на улицах выстраиваются".
laivi, всё-таки задам ещё один вопрос: перед тем, как разместить этот пост, Вы показывали его Галине Вайсбанд, чтобы она осуществила его редактирование? Или авторам позитивных листовок предоставлена свобода творчества? Или же сама Галина Вайсбанд пишет оды своему работодателю?
Изменено:
"Напоминает фразу бомжа, вспоминающего места ночлега . Вы уж простите"
Это уже обсудили. К счастью, корректность и вежливость- те качества, которые можно приобрести, если очень сильно захотеть.
"Ну вообще-то своевременные начисления зарплаты - это не часть социального пакета, а одна из законодательных гарантий, закреплённых в ТК РФ. Насчёт ДМС поподробнее, будьте любезны" .
А чем Вас смущает ДМС от банка Хоум Кредит? Страховая компания «Ингосстрах», которая имеет как собственную клинику «Будь здоров», так и имеет заключенные договора с муниципальными клиниками. За время обращения ни разу не получала отказ. Несколько раз посещала как «Будь здоров», так и обычную клинику. Довольна.
"С этого места пожалуйста, тоже поподробнее."
Вам отчитаться о проделанной работе? Не совсем понимаю какие цели Вы преследуете, задавая такие вопросы.
". В каком же офисе Вы работали, если он не банковский?"
Очень жаль, что Вы, не зная структуру банка, так активно его критикуете. Помимо банковских офисов, есть также операционные офисы.
"Что потребовалась, это понятно. Вопрос в том, каким образом и где именно Вам удалось её найти?"
Вам рассказать каким образом люди сейчас ищут работу? Сначала резюме необходимо разместить на работных сайтах, затем- принимать звонки и выбирать из работодателей. По-моему, здесь все ясно ).
"Оперативно ответили, однако!"
Да, я очень рада, что мой смартфон позволяет всегда быть на связи и оперативно отвечать на любые запросы.
"В общем, эйчаровский станок не знает отдыха . Классическая "розовуха" без какой-либо конкретики (даже направление деятельности не указано) с целью заманухи:"
Ваше предположение так же нелепо, как если бы я предположила, что Вы являетесь представителем HR-службы банка-конкурента Хоум Кредит Какая еще конкретика Вам нужна? Я не хочу разглашать свои персональные данные в интернете, поэтому не озвучиваю бывшую должность.
"laivi, всё-таки задам ещё один вопрос: перед тем, как разместить этот пост, Вы показывали его Галине Вайсбанд, чтобы она осуществила его редактирование? Или авторам позитивных листовок предоставлена свобода творчества? Или же сама Галина Вайсбанд пишет оды своему работодателю?"
Мда… Вы меня пугаете… Галина Вайсбанд за время работы не была мне никаким руководителем- ни непосредственным, ни административным. Насколько я знаю, она и живет в Мск.
К сожалению, есть люди, которые склонны видеть все в плохом свете… писать только отрицательные отзывы. Судя по всему, Вы относитесь именно к такому типу людей. Я же отношу себя к другому лагерю, именно поэтому во всем вижу больше позитива, чем негатива. И чаще пишу именно положительные отзывы на форумах и сайтах.
Скорее всего Вам не удалось реализовать себя в банке Хоум Кредит, именно этим можно объяснить Вашу нездоровую активность в этой ветке. Но, все, что ни случается, к лучшему! Я желаю Вам реализовать себя и получать удовольствие от жизни!
Изменено:
к счастью, я уже выросла из того возраста, когда хочется кому-то что-то доказать и похоливарить в интернете.
Очень жаль, что позитивный отзыв, пусть и немногий среди всего списка, вызывает такие подозрения. Видимо, люди стали совсем злыми и подозрительными, если любое доброе слово воспринимают с опаской.
Я не вижу смысла переубеждать Вас, Вы вольны думать все, что хотите.
Лично я о Банке вспоминаю с теплотой и мне стало обидно, когда я зашла сюда и увидела такое количество негативных отзывов. Идеальных работодателей не существует, но Хоум Кредит не такой ужасный каковым его здесь малюют...
или что-то типа "Идеальную компанию мы строим сами. А кто чем-то недоволен, пошёл вон".
Изменено:
Если честно, Вы для меня не представляете интереса, поэтому не вижу смысла читать Ваши отзывы
"И всё-таки расколоть Вас оказалось совсем просто!"
Вы про что это? Расколоть в чем???!!! Вы меня на самом деле пугаете... Всегда свое мнение принимаете за истину??? Это может привести Вас когда-нибудь в тупик... Все-таки нельзя основываться при принятии решения на вымышленных фактах. Придумали версию и теперь упорно стоите на своем. Правда, не понимаю зачем
"прежде чем размещать такое заведомо ложное утверждение. "
Товарищ, я написала СВОЕ мнение. Мне Хоум Кредит нравился, не устраивала только ЗП, поэтому и ушла Если я Вам скажу, что люблю творчество Гоголя, Вы тоже назовете меня вруньей? Ей Богу, уже становится смешно )). А еще знаете ли мой любимый цвет- зеленый. Я снова врунишка? Ну вот...
Я прекрасно вижу, что здесь только негативные отзывы о Банке. У меня другое мнение и я не побоялась его высказать. Я повторюсь еще раз- минусы есть у любого работодателя, но важно взвешивать все + и - . Лично на мой взгляд плюсов гораздо больше, ведь нечасто бывает устроиться в компанию с хорошим коллективом, не везде предлагают ДМС, бесплатные тренинги (у нас они, к слову, проходили достаточно часто...).
Я искренне не понимаю почему Вы затеяли эту дискуссию. У всех людей есть свое мнение. И у Вас, и у меня. Я не оспариваю Ваше, тогда почему Вы пытаетесь меня переубедить? Все равно я не стану относиться к Хоум Кредиту хуже, чем есть...