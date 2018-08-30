Доброго дня!

Я проработала в этом банке пару лет и много при мне менялось. Как говориться, многое повидала. В итоге остался негативный осадок после работы в данном банке!



- Коллектив хороший! Очень дружный.

- Про руководителей скажу одно: как может работать в нашем отделении менеджер, по вине которого ушло много народа Неужели один менеджер стоит 50 консультантов?? Я говорю о Наде М-овой! На собраниях она постоянно орет, говорит матом! Извела столько хороших консультантов! С ней никто работать не хочет! Зато нашему руководству все нравиться! Ну теперь просто некому работать Скажите спасибо Наде!

- По зарплате вообще ничего хорошего, я работала обычным консультантом и получала на руки 14 000 (а не 16, как пишут! 16 - это без вычета 13%), премии начинались от 3-4 тысяч при 100% выполнении. А все дело в мотивации! Больше 50% от оклада премию не получишь - предел! И что, 7200 максимальная премия! Ничего хорошего

- Про повышение вообще молчу, у нас в ККО только 2 человека повысили в этом году! И то, они проработали почти 2 года! Не выполнил план хотя бы на 2тыс. - все, повышение улетело.



Те, кто приходит работать, ставят на агентов, а зарплата у агентов только через 2 месяца! О чем им почему-то забывают сказать. Плюс зарплата 4 тыс + процент. А, извините, если точка плохая или работает агент мало, то и получит 5-6 тыс! У нас в ККО постоянно приходили и уходили, не продержавшись и месяца! А все потому, что наши админы не говорили до конца, не говорили, что свои заработанные они получат не сразу Какой нормальный будет работать при условии, что его з/п придет через 2 месяца! Подумайте..



У меня негатив остался после ухода! Мне не выплатили 2500 тыс, + депремировали на 100% за то, что при уходе консультанта банк несет потери и вот моей премией он покрывает их. Вот так вот, выполняешь план а потом тебе благодарность....



Лучше идите работать в другое место! Здесь вы только нервы себе попортите и ничего не заработаете!