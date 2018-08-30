Перенесено из Народного рейтинга

Автор: Lenagro



Я уже 9 месяцев не работаю Управляющим в Россельхозбанке. И сегодня опять звонок НА ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН: - С вами говорит оператор ФГУП "Охрана", у Вас на объекте работает наш ремонтник. Он выполнил свою работу, у вас теперь работает система сигнализации...

- Конечно, работает !!!



Вот так - самая лучшая система охраны в банке, никто не знает за что отвечает, и кто несет ответственность за сохранность ценностей. Никому не надо.



Админ: Могли бы расширить отзыв о работе в банке?