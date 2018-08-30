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Вот так охрана! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Перенесено из Народного рейтинга
Автор: Lenagro

Я уже 9 месяцев не работаю Управляющим в Россельхозбанке. И сегодня опять звонок НА ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН: - С вами говорит оператор ФГУП "Охрана", у Вас на объекте работает наш ремонтник. Он выполнил свою работу, у вас теперь работает система сигнализации...
- Конечно, работает smile:D !!!

Вот так - самая лучшая система охраны в банке, никто не знает за что отвечает, и кто несет ответственность за сохранность ценностей. Никому не надо.

Админ: Могли бы расширить отзыв о работе в банке?
Сергеичбывший сотрудник
18.07.2012 10:54
4 комментария
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Лёлик_Анаболик (гость)
18.07.2012 10:56
А работу в целом как можете описать? Каково там работать было?
Veselo
18.07.2012 22:35
Да, это реально забавно. До первого гоп-стопа. Потом управляющего и всех сотрудников сами СБшники за грудки и возьмут. Будет грустно
IT-шник
13.08.2012 11:48
С охраной всегда весело, и это не только с Россельхозом. После изменения моего графика работы (перехода на пятидневку), и соответственно, невозможности оставаться на работе до вечера и сдачи банка под охрану, мне еще в течение года с охраны звонили и ночью, и рано утром (особенно здорово, когда тебя будят в выходной). А вопрос был такой - "Мы не могли дозвониться до других, но может быть у вас все-таки есть ключи?" А с какого перепугу они у меня будут, в банке нельзя лишние ключи иметь, просто так, на всякий случай. Да и коды мне уже неизвестны, раз я теперь не сдаю на охрану.
Перестали звонить только тогда, когда я совсем переехал. Но не факт, что потом по этому же телефону не звонили тем, кто там остался проживать:)
kotre
31.01.2013 15:27
Lenagro, напишите свой почтовый адрес, было бы интересно пообщаться с прямым коллегой. Обменяться опытом, узнать больше о Вашем регионе smile;)
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