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|Вот так охрана!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Перенесено из Народного рейтинга
Автор: Lenagro
Я уже 9 месяцев не работаю Управляющим в Россельхозбанке. И сегодня опять звонок НА ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН: - С вами говорит оператор ФГУП "Охрана", у Вас на объекте работает наш ремонтник. Он выполнил свою работу, у вас теперь работает система сигнализации...
- Конечно, работает !!!
Вот так - самая лучшая система охраны в банке, никто не знает за что отвечает, и кто несет ответственность за сохранность ценностей. Никому не надо.
Админ: Могли бы расширить отзыв о работе в банке?
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Сергеич • бывший сотрудник
18.07.2012 10:54
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Перестали звонить только тогда, когда я совсем переехал. Но не факт, что потом по этому же телефону не звонили тем, кто там остался проживать:)