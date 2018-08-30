Что сказать...

1. По зарплатам стали сильно уступать рынку после кризиса. Есть узкая группа приближенных, кто имеет рыночные зарплаты и хорошие бонусы (вне зависимости от результатов труда). На остальных всем плевать - выполнил план - получишь немного под разными причинами, не выполнил - еще меньше, или ничего. Разница обычно несущественная.



При приеме на работу много лапши на уши. Соц.пакета в банке нет по сути (мед.страховка и то для новых сотрудников почти никакая). Оклад делится на 2/3 твердая и 1/3 премия. Премии лишают редко, даже в кризис уменьшили зарплаты за счет премии не очень сильно. Тут пугаться не стоит. Клиентскому блоку обещают бонусы, большие премии за кросс-продажи, в том числе из уст зам. преда курирующего. Типа – вы белая кость банка, такое формируется на словах мнение. На деле - сколько выбил себе зарплату при приходе - это и будет твой основной доход (если активно не вотрешься в доверие к боссам чем-либо - тут уж остается только гадать всем остальным, глядя на благополучие "избранных").



Повышают деньги очень неохотно, считай, не повышают. Новые "избранные" могут легко прийти на зарплаты больше в два раза старых сотрудников, а старым и на 5-10 тысяч повысить откажутся. Премии - это миф. Они есть, но намного меньше, чем обещают, и если будет хоть какой-то повод не дать - точно не дадут! Обещают шесть окладов при приеме по итогам года? Ага, если повезет, получишь один оклад и то через два года. Пришел в январе-феврале, год отработал - скажут нет, полного года нет, работай еще год. Причем сам бонус платится с каждым годом все позже и позже, сейчас уже летом почти!!! Т.е., чтобы реально дожить до обещанного "годового" бонуса, надо отпахать в банке даже не 2, а 2,5 года. Вот такая "маленькая хитрость". В итоге - выходит совсем негусто на деле. Средние зарплаты, "хитрый бонус", почти нет соц. пакета, за кросс-продажи копейки и то «кому как» (вершки и корешки, опять тема «избранных» и всех остальных).



2. Коллектив в целом хороший, но тоже портится из-за формирования группировок «довольных» и «недовольных». Начальство полностью (!!!) оторвано от «низов» и их проблем. Будьте готовы, что вы НИКТО, а они ВСЕ, как бы успешно вы ни работали.



3. Карьера в банке. Вопрос сложный. Некоторых поднимают очень быстро без особых заслуг (тоже как вотрешься в доверие), а кто-то вечно будет сидеть и пахать на одном месте ровно и ему будут говорить 100 причин, почему его не повышают, или кормить завтраками. Нечестно в общем все и точно не по результатам труда, а по личной преданности.



4. Работать с каждым годом все сложнее. Бюрократия пожирает банк изнутри. Все верно пишут – половина времени, если не больше, это писание отчетов, записок, приписок, переписок… ужас, в общем. Динамичным рыночным банком назвать уже нельзя, хотя раньше был таким (особенно много лет назад по рассказам заставших те времена).



5. Отношения между подразделениями нездоровые. Клиентщики бегают, подгоняемые начальниками, а юристы, залоги, оформители договоров и прочие их посылают куда подальше. В том числе, возможно, в силу нездоровой зависти в плане разницы в оплате труда (иногда мнимой). Рисковики пытаются править бал, юристы то же самое, залоги то же самое. Слаженной работы нет в полном смысле слова.



6. Текучка кадров в банке очень большая. Тут представители кадров банка в ответе писали, что много тех, кто работает помногу лет. Банк большой, такие тоже есть. Но их все меньше и меньше. Даже сами кадры и то разбежались, включая почти все их руководство. А один новый начальник департамента кадров и вовсе пришел и уволился через… месяц, поняв что в банке творится! Что тут скажешь… Из кадров ушел ключевой человек, который лет 10 там всем рулил по сути, много сотрудников как новых, так и старых.



По другим подразделениям – огромная текучка в МСБ, среди кассовых и расчетных сотрудников, менеджеров по работе с ФЛ и ЮЛ, текучка среди менеджеров рисковиков и т.д. В блоке клиентщиков тоже постоянно уходят люди, включая руководителей среднего звена, разбежались все инвестиционщики, многие клиентщики из отраслевых отделов, кредитные специалисты – эти дыры затыкают «имеющимися ресурсами» и молодыми и нетребовательными новичками. Некоторые уходят не очень хорошо – например, не найдя общий язык с руководством, в том числе по адекватному окладу и карьерному росту не только «избранных», в ответ, бывает, людям мстят, тоже слышал много разговоров про чуть ли не вырванные компьютеры перед увольнением у неугодных или «восставших» против режима (лично, правда, не видел – но нет основания не верить коллегам, кто видел), включая даже очень старых сотрудников, видно, долго все терпевших и не вытерпевших. Про угрозы давать плохие рекомендации уходящим для новых работодателей, оговаривать их всячески. То ли это позиция банка такая по удержанию людей, то ли некрасивая позиция конкретных руководителей клиентского блока и кураторов. Не здорово все это.



7. Условия работы во всех подразделения разные. В клиентском и кредитном плохие. Люди сидят в одной комнате целыми казармами, рядами глядя друг другу в спину. «Старики» со временем выбивают себе более комфортные места в углах комнат, чтобы тебе хоть в спину никто не дышал сутками. Такое не каждый выдержит.



8. В общем – будьте осторожнее и при выборе данного банка, и если уж выбрали – при работе в нем. Не верьте никому, только себе и свои глазам и ушам. И с рядом коллег будущих осторожнее – чтобы попасть в список «избранных», они очень быстро донесут руководству любое ваше неудачно сказанное слово или неудачно озвученную шутку, а тем более любое ваше недовольство чем-либо! Еще и от себя красок придадут 100%! И вы сразу в негласном «черном списке» на марше несогласных со всеми вытекающими репрессиями и угнетением.