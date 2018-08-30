Пишу отзыв о работе своего банка и понимаю, что ситуацию эту не исправить, ЭТО ПРОСТО КРИК ДУШИ! В Русский Стандарт пришла зеленой и неопытной. За время работы выросла в профессиональном и личностном плане, за это отдельное спасибо хочется сказать моему руководству. На самом деле РС дал мне многое, знания, навыки. Я на самом деле горжусь достигнутыми результатами! В данное время являюсь старшим менеджером ГРСОП. В банке работаю с 2006 года. Из декретного отпуска вышла в 2009 году на 3 категорию и работаю на ТТ. Помимо моих функциональных обязанностей старшего менеджера ГРСОП выполняю функционал ведущего менеджера: контролирую и координирую работу вверенных точек, контролирую и обеспечиваю точки полиграфической, рекламной продукцией, инкассирую документы, составляю графики работы менеджеров, довожу информацию и распоряжения до сотрудников, контролирую на еженедельной основе показатели менеджеров, взаимодействую с компаниями-партнерами - в общем, еще можно перечислять мой "функционал"... Выполняя 50% должностных обязанностей ведущего и получая оклад старшего+процент с продаж, без оплаты ГСМ... не справедливо... Естественно, что руководство видит работу моего ведущего и не интересуются, каким образом все это происходит. Я даже не буду писать о том, что продажник я хороший. Я вижу и знаю все проблемы изнутри, я смогу и знаю как достигнуть более высоких результатов в работе. Но... я все еще старший менеджер... Естественно, претендую и заявляю себя на должность ведущего. Результат: я все еще старший менеджер. От руководства только обещания и "завтраки". Мораль той басни такова - чем лучше продаешь, тем больше вероятность остаться в манагерах... На самом деле РС это школа жизни... Я усвоила урок...