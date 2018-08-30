Добрый день. Работала в отделе ООФС УП МРЦ около 3 лет кредитным менеджером в ТО.

Во-первых, хочу поблагодарить банк за те знания, что он мне дал. За тот опыт работы, который я получила. И за те возможности, которые он мне открыл.



В банковскую сферу попала случайно. Я даже не предполагала, что когда-то буду работать в этой области. БРС ("БаРСик", так прозвали нас банки-конкуренты) предоставляет возможность всем молодым людям попробовать свои силы в банковской сфере. Для тех, кто только начинает свой карьерный рост, "Барсик" дает прекрасную начальную базу. В этом банке набираешься опыта и понимаешь, чего ты действительно хочешь от работы в будущем. К сожалению, минусы в работе банка тоже есть. Как я уже писала выше, в банке проработала почти 3 года. Первичное обучение (на должность кредитного менеджера в ТТ), после которого была аттестация и принималось решение брать или не брать сотрудника на работу, длилось всего 3 дня. Информации огромное количество и запомнить все полученные знания сразу очень сложно. Поэтому выходя на работу первые дни ты надеешься только на помощь коллег. Но это мелочи.



Теперь реальные минусы.

1. Банк выставляет (иногда, не всегда) просто нереальные планы по страховкам. Бывали случаи, что в середине месяца поступало распоряжение от начальства выдавать кредиты с первой страховкой 100%, те кто не выполнял планы были депримированы (тем же людям, которые отказывались от кредита со страховкой, нужно было отказывать в выдаче).



2. Когда вы только устроились, будьте готовы к постоянным выездам на замены, так как вы новенький, на вас будут отыгрываться по полной программе, и помотаться по разным ТТ придется прилично.



3. Маниакальное намерение банка впихнуть клиентам карты, причем как кредитные, так и простые депозитные (БВК). Причем все, думаю, знают, что на БВК можно взять кредит наличными, поэтому тоже стоят планы, при невыполнении которых депримация (пришел человек в магазин за телевизором, а ушел с депозитной картой, с кредитной картой, и с кредитом на депозитной карте, ну и телевизор как довесок )

Хочу только пояснить, что выдать (или "продать", кому как больше нравится) карты людям несложно, гораздо сложнее заставить их активировать и сделать транзакцию (вспомним репутацию нашего банка, связанного с кредитными картами ). Причем по активации и транзакции так же стоят планы, по которым предусмотрена депримация.



4. Обязательным условием, если ты работаешь в банке, является оформления на себя тех же карт (даже если тебе они не нужны, оформить придется, доходило до угроз: "Если не оформите карту "БВК", будете депримированы на 50%, если не сделаете на нее транзакцию - депримирование увеличится до 70%"). Это применялось в 2010г.



5. Нежелание переводить сотрудников в другие подразделения банка. Многие сотрудники сталкиваются с проблемой перевода. Руководство не дает перейти на другую должность в другой отдел, всячески придумывая оговорки и затягивая процесс. (На личном опыте. Просила перевод, долго говорили, что мест нет, только когда стала увольняться, мне сразу предоставили список вакансий банка и просили подумать, прежде чем уволюсь. Стало очень обидно и решила, что уволюсь хотя бы из принципа .)



6. Прохождение тренингов обязательно. Против тренингов лично я не возражаю, а только ЗА. Я возражаю против того, что если тренинги являются обязательными, то почему не провести его в рабочий день? Нужно было тратить свои выходные дни, деньги (хотя бы для того, что бы доехать) и время, чтобы их пройти.



Это минусы, лично мое мнение. Может, для кого-то это и в порядке вещей, а так как БРС был моей первой работой, то сравнить мне пока не с чем. Среди положительных сторон могу отметить довольно дружеский коллектив. И даже если возникали какие-то ссоры и недопонимания между сотрудниками, то они быстро забывались, так как конкуренты не спят, а громить конкурентов легче сообща .



Итак плюсы



1. Дружеский коллектив.



2. Всегда своевременная выдача зарплаты (и аванса 500р. ), а так же премии.



3. Руководство. Если ты стараешься и выполняешь поставленные цели и задачи, у тебя выполнены планы на месяц, то начальство всегда пойдет тебе на встречу и даже закроет глаза на маленькие промахи. Поддержит тебя и всегда поможет, если возникнет какая-то проблема.



4. Карьерный рост.... Ну, вернее повышение категории. Здесь вопрос спорный, но в моем случае это положительный опыт. Так как за период чуть больше года я стала старшем менеджером (т.е. сначала была 3-я категория, затем 2-я, 1-я и, наконец, старш.). Вопрос спорный, потому что некоторые сотрудники, проработавшие больше года, так и оставались на 3 или 2 категории.



5. Это, конечно, полученные знания (включающее в себя также тренинги и всевозможные обучения).



6. Оплата мобильного телефона. Т.к. все отчеты, статистики, звонки и т.д. совершались со своего личного телефона и тратилось достаточно много денег на пополнение счета, то банк в какой-то момент выдал всем сотрудникам, проработавшим больше полугода, СИМ карты, на которых ежемесячно пополнялся счет (правда, пришлось купить еще один мобильный телефон )



Ну и еще много маленьких положительных моментов (и отрицательных тоже, куда же без них).





Еще раз хочу поблагодарить этот банк. За то, что в свое время вы меня взяли, обучили, дали знания и огромнейший опыт в работе с клиентами. Ухожу из русского стандарта без сожалений, злости или какой-то обиды. Просто Барсик - это прошедший этап моей жизни. Хотя, кто знает, может быть, я еще вернусь и продолжу работу в этом банке. Всем, кто будет работать или сейчас работает в банке, я желаю крепких нервов, острого ума, и конечно же, карьерного роста. Удачи вам всем и успехов в работе.