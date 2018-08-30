Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Хоум Кредит Банк»
смотреть все отзывы банка (687)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Трудоустройство в ХФК не голосовал
Добрый день, Уважаемая Галина!Очень хочу Вам рассказать свою историю трудоустройства в "ХОУМ КРЕДИТ БАНК". Дело в том, что я опытный работник банка, в банковской сфере работаю восемь лет, из них 4,5 года отработала в крупном розничном банке Заместителем Управляющего-начальником операционного отдела, еще год - Заведующим дополнительным офисом. Меня очень настойчиво приглашали на собеседование в течение 3-х месяцев (буквально вызванивали) на вакансию Управляющий ДО (я из Ставропольского края). Наконец-таки, я решилась! Приехала в Москву, пришла на собеседование по адресу: ул. 3-го Ямского поля 28, со мной поговорили буквально 3 минуты и обещали перезвонить, но через 2 дня я позвонила сама и... получила ОТКАЗ. Я в полном недоумении! Может, я сильно волновалась на кросс-интервью и сказала что-то неправильно, но ведь это не дает повода сразу же судить о профессионализме или профнепригодности? Я просто уверена, что по лини СЭБ все в порядке, рекомендации с предыдущего места работы тоже могу предоставить. Тогда в чем же причина? Очень обидно, т.к. было огромное желание поработать в перспективной молодой команде! Я мечтала о работе в Москве, именно в Вашем банке, потому что имею опыт работы именно в розничных банках, даже проехала посмотрела офисы, которые были вакантны, все очень устраивало. Так в чем же дело? Можно ли еще пытаться устроится в банк?

С Уважением, Ирина.
Parasenko • несостоявшийся сотрудник
19.07.2012 22:17
Ответ банка:
Ирина, здравствуйте,

Спасибо за Ваше письмо.
Мне очень хочется помочь Вам и разобраться в ситуации.
Пожалуйста, вышлите мне полную информацию – ФИО, контакты сотрудника, который проводил собеседование, и т.д. по адресу: Galina.Vaisband@homecredit.ru .

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
11 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Отверженный странник
20.07.2012 08:17
Уважаемая Ирина ! Вам надо было сперва выслать туда свое фото : кто знает, может их не устроила Ваша внешность. А по большому счету, соглашаться на ДОРОГОСТОЯЩЕЕ путешествие в Москву Вам не стоило ОДНОЗНАЧНО : если банк большой, богатый и действительно ЗАИНТЕРЕСОВАН именно в Вашей кандидатуре - пусть ОПЛАЧИВАЕТ дорогу в оба конца. А если не платит - значит НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН и говорить больше не о чем.
Пытаться устраиваться туда еще раз - НЕ СОВЕТУЮ ! Если позвонят сами - сперва требуйте компенсации за проезд, а потом решайте сами.
MAN2009
20.07.2012 08:46
Оказывается "странная" Служба Персонала не только в Регионах, но и в ГО:меня не взяли потому что не женат, Ирину вообще непонятно почему.
Заметил, что в Банках СП зачастую ведет себя как государство в государстве:решение нанимать/не нанимать работников принимается исходя из каких то своих, непонятных убеждений, а не из объективных показателей.

Изменено: MAN2009 - 20.07.2012 08:49
Parasenko
Автор отзыва
20.07.2012 09:32
Да, в том -то и дело ! Знать бы причину, да делать выводы ! Ведь причины не озвучены, а значит стоит тольго гадать , что было не так!
Morfius
20.07.2012 09:48
Да и гадать нечего. Устройтесь в другой банк и дело с концом. В Москве их как грязи.
ferocius
21.07.2012 13:33
ХКФ - это не банк, а просто ООО! Так что радуйтесь, что не попали туда
kps86
22.07.2012 09:08
То, что это ООО не очень не говорит, уважаемый ferocius. Это только форма организации юридического лица. А банк или не банк, не вам решать. Есть законодательство определяющие.
Так что радуйтесь, что не попали туда - Человек сам решает, этот момент.
Alhimik88
22.07.2012 22:30
Я думаю стоит радоваться, что не попали в этот отстой. плохо конечно, что гады не оплатили поездку в Москву
17qwerty06
09.08.2012 10:06
Такие отказы очень подрывают самооценку, и невольно начинаешь искать проблемы в себе, начинаешь прокручивать возможные варианты: а вдруг это безопасность, а вдруг в профессиональном прошлом что не так, а вдруг в работе где ошибки были. Да у кого их не было, и не бывает так чтобы без трудностей. Ирина, даже еси ХКБ-это и не банк Вашей мечты, Вы правильно делаете, что ищите ответы на свои вопросы здесь, а не множите комплексы из-за формальной формулировки "без объяснения причин". Удачи.
17qwerty06
09.08.2012 16:58
Не благодарите, не за что. Расскажите пожалуйста, Вам удалось выяснить почему так вышло? И был ли с Вами после Вашего письма какой-либо контакт со стороны банка?
Parasenko
Автор отзыва
09.08.2012 17:11
Да, мне ответила Галина Вайсбанд- это вице президент по управлению персоналом ООО ХФК Банк. Я думаю, что скоро получу ответ на мои вопросы.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (687)