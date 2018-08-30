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|Трудоустройство в ХФК
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Добрый день, Уважаемая Галина!Очень хочу Вам рассказать свою историю трудоустройства в "ХОУМ КРЕДИТ БАНК". Дело в том, что я опытный работник банка, в банковской сфере работаю восемь лет, из них 4,5 года отработала в крупном розничном банке Заместителем Управляющего-начальником операционного отдела, еще год - Заведующим дополнительным офисом. Меня очень настойчиво приглашали на собеседование в течение 3-х месяцев (буквально вызванивали) на вакансию Управляющий ДО (я из Ставропольского края). Наконец-таки, я решилась! Приехала в Москву, пришла на собеседование по адресу: ул. 3-го Ямского поля 28, со мной поговорили буквально 3 минуты и обещали перезвонить, но через 2 дня я позвонила сама и... получила ОТКАЗ. Я в полном недоумении! Может, я сильно волновалась на кросс-интервью и сказала что-то неправильно, но ведь это не дает повода сразу же судить о профессионализме или профнепригодности? Я просто уверена, что по лини СЭБ все в порядке, рекомендации с предыдущего места работы тоже могу предоставить. Тогда в чем же причина? Очень обидно, т.к. было огромное желание поработать в перспективной молодой команде! Я мечтала о работе в Москве, именно в Вашем банке, потому что имею опыт работы именно в розничных банках, даже проехала посмотрела офисы, которые были вакантны, все очень устраивало. Так в чем же дело? Можно ли еще пытаться устроится в банк?
С Уважением, Ирина.
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Parasenko • несостоявшийся сотрудник
19.07.2012 22:17
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Ответ банка:
Ирина, здравствуйте,
Спасибо за Ваше письмо.
Мне очень хочется помочь Вам и разобраться в ситуации.
Пожалуйста, вышлите мне полную информацию – ФИО, контакты сотрудника, который проводил собеседование, и т.д. по адресу: Galina.Vaisband@homecredit.ru .
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Пытаться устраиваться туда еще раз - НЕ СОВЕТУЮ ! Если позвонят сами - сперва требуйте компенсации за проезд, а потом решайте сами.
Заметил, что в Банках СП зачастую ведет себя как государство в государстве:решение нанимать/не нанимать работников принимается исходя из каких то своих, непонятных убеждений, а не из объективных показателей.
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Так что радуйтесь, что не попали туда - Человек сам решает, этот момент.