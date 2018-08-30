Добрый день, Уважаемая Галина!Очень хочу Вам рассказать свою историю трудоустройства в "ХОУМ КРЕДИТ БАНК". Дело в том, что я опытный работник банка, в банковской сфере работаю восемь лет, из них 4,5 года отработала в крупном розничном банке Заместителем Управляющего-начальником операционного отдела, еще год - Заведующим дополнительным офисом. Меня очень настойчиво приглашали на собеседование в течение 3-х месяцев (буквально вызванивали) на вакансию Управляющий ДО (я из Ставропольского края). Наконец-таки, я решилась! Приехала в Москву, пришла на собеседование по адресу: ул. 3-го Ямского поля 28, со мной поговорили буквально 3 минуты и обещали перезвонить, но через 2 дня я позвонила сама и... получила ОТКАЗ. Я в полном недоумении! Может, я сильно волновалась на кросс-интервью и сказала что-то неправильно, но ведь это не дает повода сразу же судить о профессионализме или профнепригодности? Я просто уверена, что по лини СЭБ все в порядке, рекомендации с предыдущего места работы тоже могу предоставить. Тогда в чем же причина? Очень обидно, т.к. было огромное желание поработать в перспективной молодой команде! Я мечтала о работе в Москве, именно в Вашем банке, потому что имею опыт работы именно в розничных банках, даже проехала посмотрела офисы, которые были вакантны, все очень устраивало. Так в чем же дело? Можно ли еще пытаться устроится в банк?



С Уважением, Ирина.