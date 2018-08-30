Здравствуйте!

Работаю в банке Хоум кредит чуть больше года! Начинала свою карьеру здесь кредитным специалистом, работа полностью устраивала: график относительно хороший, НГП понимающая и готовая идти на встречу. Зарплата зависит от собственной активности, так что жалуются только те, кто не хочет работать

Через пол года работы КСом (потом и СКСом), оказалась в офисе! Ещё через 2 месяца и в БО повышение (старший опериционист-кассир). В общем, все прекрасно, и зп (опять же зависящая от собственной работы), и график прекрасный 2/2, есть, конечно, свои минусы, но это мелочи, не стоящие обсуждения.



И вот мое мнение о любимом банке испортила ситуация, которая происходит сейчас! ЛОЖКА ДЁГТЯ!

29.05.2012 я пошла в декретный отпуск! Мной было написано заявление на отпуск, предоставлен больничный лист, в общем, все как положено! Я сказала СКУ, что хочу, что б мне банк сделал расчет по старой схеме (т.е. за последний год работы), но заявление для этого, мне ответили, писать не надо. Декретные обещали перечислить в течение 10 дней, но по истечении даже месяца деньги не поступали! Я часто обращалась к своему СКУ (сотрудник доброжелательный, понимающий, всегда мне вежливо отвечала и шла на контакт). В итоге через месяц оказалось, мой больничный лист попросту лежал в РЦ, и отправлен в Москву не был (там какая-то ситуация с увольнением старого СКУ, которая и должна была его отправить)!



СКУ отправила мой больничный и предложила приехать в РЦ написать заявление на то, чтобы был сделан расчет по старой схеме (как я и хотела, и не понимаю, почему сразу нельзя было это сделать). Я приехала, хоть мне было и тяжело (из другого города, 8 с половиной месяцев беременности, при этом я лежала в больнице), написала заявление. После отправки больничного деньги на счет поступили (уже через полтора месяца нахождения в отпуске), но опять же я оказалась разочарована... Декретные рассчитали по новому закону (это почти в 3 раза меньше, чем по старому)!!! СКУ сообщила, что будет перерасчет как только поступит оригинал заявления на расчет по старому закону в Москву! Отправлено оно было (со слов) больше недели назад экспресс почтой (доставка 2-3 дня максимум).



2 дня назад СКУ связалась с Москвой! В бухгалтерии сообщили, что документы из нашего города поступили и до конца недели все они будут обработаны и по всем деньги начислены!

Сегодня пятница, но опять же я только в ожидании...