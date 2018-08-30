Всем доброго времени суток! Решила и я поделиться своими впечатлениями от работы в Пробизнесбанке.

Скажу сразу, что это мое первое серьезное место работы после окончания университета. Город у нас небольшой и с поиском работы у новоиспеченных "специалистов" часто возникают проблемы, и я - не исключение. Когда я получила приглашение на собеседование (должность - операционист), особых надежд на трудоустройство не испытывала, т.к. практически во всех банках от претендента требуют первым делом хотя бы минимальный опыт работы в банке. Но попытка не пытка, и я пришла.



Мне сказали, что сразу после беседы с управляющим и заполнения анкеты для СБ меня ждет собеседование с Москвой по телефону. Провели небольшой инструктаж, что и как нужно говорить, предупредили, что женщина из Москвы - не самая любезная особа, и я, страшно волнуясь, взяла телефонную трубку. После десятиминутного разговора я чувствовала себя, как говорится, "ниже плинтуса" , всё-то ей не так: и опыта работы нет, и не замужем я, и тон разговора не такой. Была готова к худшему, т.е. к дальнейшим поискам работы. Но через пару минут мне сказали, что моя кандидатура подошла и что следующим этапом будет обучение в Москве.



Если честно, то этому я не особо обрадовалась, но работа была нужна и я согласилась. До обучения в Москве я проходила стажировку в офисе, то есть основы работы по приезду туда уже знала. Но несмотря на это сдача экзамена далась мне нелегко: ежедневные лекции с утра и до 18 часов, потом сразу в гостиницу повторять пройденный материал, репетировать речь для экзамена, подъем в 6 утра и нервы-нервы... Однако усердная зубрежка дала свои плоды, и я в числе лучших через неделю вся довольная вернулась домой



Но одной теории мало, в первые же дни самостоятельной работы я поняла, что на практике все сложнее: недовольные (а порой и не совсем адекватные) клиенты, необходимость делать все быстро, а главное - правильно, и, хотя у нас обычно нет больших очередей, мне пришлось несладко. Очень переживала и уставала. Но буквально через пару месяцев любая операция для меня была уже не в новинку, теперь я могу помочь клиенту по любому вопросу.



На данный момент сложилось, пожалуй, среднее впечатление: с обязанностями я справляюсь (научилась на своих ошибках), коллектив хороший, начальство тоже сойдет Но вот уровень зарплаты... Поэтому лично для меня работа здесь - это, в первую очередь, приобретение нужного опыта. Соцпакета не наблюдается никакого, по крайней мере пока, поэтому такая оценка.



В Пробизнесе хорошо, по крайней мере мне - недавнему студенту, но людям с опытом здесь делать нечего...