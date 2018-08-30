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Всем привет!
Зовут меня Александр Б., я проработал в КЕБ 2 года, с июля 2010г. по май 2012. Работал в Москве в сетевых продаж кредитным специалистом все время и ничуть не жалел.
В целом, работа не пыльная временами, но могу сказать, что это хороший опыт и хорошая школа. После этой школы сможешь везде обжиться!
Руководители, как говорится, строгие, но справедливые! У меня лично с ними проблем никогда не было… Планы выполнял, бейджик одевал, дисциплину соблюдал…
Всегда чётко платили з/п, просто так не ругали. В сезон в меховых партнерах бонусы очень хорошие! ДМС – сам лично не пользовался, но знакомые коллеги не жаловались. На летние отпуска начальство не скупится в моем проекте… Прошел тест у высокого начальство и получил новую должность – приставку «старший» к своей должности + зарплату прибавили немного! Отношения с коллегами были просто отличные – все молодые веселые ребята и девчонки.
Уволится пришлось не по своему желанию - призвали в армию в июне сего года. Уже договорился с бывшим руководителем – как вернусь, возьмут меня обратно.
Так что ЖДИТЕ, дорогие мои коллеги, меня через год.
Всем спасибо большое за бесценный опыт и хорошую школу жизни!
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2
sacha-1234 • бывший сотрудник
23.07.2012 22:02
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Изменено:
1. Вы проработали в КЕБ с июля 2010 года по май 2012 года. А в армию были призваны в июне сего года. Почему образовался временной зазор, в то время как дата увольнения в связи с призывом на срочную службу в ряды ВС РФ не должна отличаться более чем на один день от даты самого призыва?
2. Отзыв Вы пишете в июле. В это время, согласно тексту Вашего отзыва, Вы уже проходите срочную службу в рядах ВС РФ. Вопрос: в каком месте (интересует тип здания) Вы находились в момент его написания? И кто Вам позволил его опубликовать?
А то, что, где и как написал - это имеет значение?) чтоб в ВВ пронести мобильный телефон особого ума не надо:)