Всем привет!

Зовут меня Александр Б., я проработал в КЕБ 2 года, с июля 2010г. по май 2012. Работал в Москве в сетевых продаж кредитным специалистом все время и ничуть не жалел.

В целом, работа не пыльная временами, но могу сказать, что это хороший опыт и хорошая школа. После этой школы сможешь везде обжиться!

Руководители, как говорится, строгие, но справедливые! У меня лично с ними проблем никогда не было… Планы выполнял, бейджик одевал, дисциплину соблюдал…

Всегда чётко платили з/п, просто так не ругали. В сезон в меховых партнерах бонусы очень хорошие! ДМС – сам лично не пользовался, но знакомые коллеги не жаловались. На летние отпуска начальство не скупится в моем проекте… Прошел тест у высокого начальство и получил новую должность – приставку «старший» к своей должности + зарплату прибавили немного! Отношения с коллегами были просто отличные – все молодые веселые ребята и девчонки.

Уволится пришлось не по своему желанию - призвали в армию в июне сего года. Уже договорился с бывшим руководителем – как вернусь, возьмут меня обратно.

Так что ЖДИТЕ, дорогие мои коллеги, меня через год.

Всем спасибо большое за бесценный опыт и хорошую школу жизни!