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Бесценный опыт! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем привет!
Зовут меня Александр Б., я проработал в КЕБ 2 года, с июля 2010г. по май 2012. Работал в Москве в сетевых продаж кредитным специалистом все время и ничуть не жалел.
В целом, работа не пыльная временами, но могу сказать, что это хороший опыт и хорошая школа. После этой школы сможешь везде обжиться!
Руководители, как говорится, строгие, но справедливые! У меня лично с ними проблем никогда не было… Планы выполнял, бейджик одевал, дисциплину соблюдал…
Всегда чётко платили з/п, просто так не ругали. В сезон в меховых партнерах бонусы очень хорошие! ДМС – сам лично не пользовался, но знакомые коллеги не жаловались. На летние отпуска начальство не скупится в моем проекте… Прошел тест у высокого начальство и получил новую должность – приставку «старший» к своей должности + зарплату прибавили немного! Отношения с коллегами были просто отличные – все молодые веселые ребята и девчонки.
Уволится пришлось не по своему желанию - призвали в армию в июне сего года. Уже договорился с бывшим руководителем – как вернусь, возьмут меня обратно.
Так что ЖДИТЕ, дорогие мои коллеги, меня через год.
Всем спасибо большое за бесценный опыт и хорошую школу жизни!
sacha-1234бывший сотрудник
23.07.2012 22:02
3 комментария
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LadyVamp
24.07.2012 09:06
Уверена, что к армии Вас хорошо подготовили smile:)

Изменено: LadyVamp - 25.07.2012 13:09
Вурдалак
25.07.2012 18:12
Ой, в моём удалённом комментарии была ошибка. Я перепутал КЕБ с ХКБ smile:fool: . Тысячу извинений smile:pardon: Тем не менее, вопросы остались, и я надеюсь, что автор отзыва под ником sacha-1234 (он же Александр Б.) честно на них ответит.

1. Вы проработали в КЕБ с июля 2010 года по май 2012 года. А в армию были призваны в июне сего года. Почему образовался временной зазор, в то время как дата увольнения в связи с призывом на срочную службу в ряды ВС РФ не должна отличаться более чем на один день от даты самого призыва?

2. Отзыв Вы пишете в июле. В это время, согласно тексту Вашего отзыва, Вы уже проходите срочную службу в рядах ВС РФ. Вопрос: в каком месте (интересует тип здания) Вы находились в момент его написания? И кто Вам позволил его опубликовать?
osiris
23.08.2012 08:09
Вурдалак, успокойся:) это действительно бывший сотрудник и я сам лично с ним работал на Войковской:)

А то, что, где и как написал - это имеет значение?) чтоб в ВВ пронести мобильный телефон особого ума не надо:)
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