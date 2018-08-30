С Промсвязьбанком мне пришлось пересечься один раз, после этого мне в этот банк не больно хочется обращаться, хотя я не могу утверждать, что банк плохой или хороший, но отрицательный осадок из-за одного сотрудника банка остался. Ближе к сути.



16 июля на мой почтовый ящик пришло письмо, что я приглашен на собеседование в Промсвязьбанк (г.Казань, ул.Пушкина д.22) на вакансию "менеджер по работе с клиентами (розница)" и нужно перезвонить по телефону +9050206558 и обратиться к Венере Зуфаровне, что было сделано мной после не длительного разговора с сотрудником (Венеровой Зуфаровной). Мы договорились о встрече 23.07.2012 во второй половине для, если же быть конкретней - то в 16.00 в офисе по адресу: г.Казань, ул.Пушкина д.22. Замечу, что договоренность была за семь дней. Как и договаривались, 23.07.2012г. я приехал в офис банк специально раньше, в 15.45. И что вы думаете, на мои звонки по телефону никто не отвечал, сказать, что я много ждал (всего 20 минут), или звонков было мало. Зато вы не поверите, после того как я вышел из банка и почти доехав до дома, раздался звонок, сами догадываетесь от кого, слава богу, что я не взял телефон, я бы все сказал. К сведению, до дома мне добираться 2 часа.

Спасибо, Промсвязьбанк, за потраченное мною время зря!