Добрый день. Я работала в отделе корпоративного кредитования СДМ в 2010-2011 году. Как у любой работы были свои плюсы и минусы, которые хочу описать (это личное и субъективное мнение и оно не претендует на истину в последней инстанции).



Плюсы. Самый большой и неоспоримый плюс - это команда руководителей-профессионалов, которая возглавляет кредитное управлении: Козлов Сергей Александрович, Кондратьева Людмила Викторовна, Слуцковский Андрей. Эти люди обладают обширными знаниями во всех областях кредитования, знаниями всевозможных видов банковских кредитных продуктов, желанием и умением работать с клиентами «разных масштабов», от 500 тыс. руб. до 500 млн. руб. Они настоящие фанаты своего дела, в хорошем смысле этого слова. Ещё одним плюсом является их «человечность», т.е. можно обратиться с любым личным вопросом/проблемой и они постараются пойти на встречу сотруднику практически во всех случаях, когда это возможно. Так же к плюсам стоит отнести, что имеющиеся у них знания они не «прячут», а охотно делятся с сотрудниками, позволяют и поощряют их желание расти профессионально, так как иногда встречаются руководители, которые опасаются, что их подчинённые их могут превзойти, и всячески их «зажимают». Дружный коллектив внутри отдела корпоративного кредитования - тоже плюс. Ни склок, ни раздоров во время моей работы не было. Отдел бэк-офиса (Юля, Инна, Олеся) - однозначно плюс. Дружелюбные и профессиональные, они всегда подскажут и поправят сотрудников, которые подчас пишут в распоряжениях ерунду.



Минусы. Очень большой объем работы, который связан с постоянной нехваткой сотрудников, с достаточно большой текучкой сотрудников (возможно, за полгода, что я уволилась, ситуация изменилась в лучшую сторону). Как следствие этого - постоянные задержки до 20-21, и более, вечера. Так же к минусам можно отнести «сложный характер» Сергея Александровича (далее без комментариев, кто работает с ним - понимают о чем речь). Скажу одно - это один из самых умных людей, которых я знаю, и, как следствие (не знаю, бывают ли умные люди с простым характером) сложный человек (в отношении нахождения к нему подхода). Но профессионал, слов нет.



Попытаюсь резюмировать на тот случай, если это читают потенциальные сотрудники кредитного отдела: если вы находитесь в начале своей карьеры и/или хотите научиться корпоративному кредитованию, если вы готовы много (очень много) работать, если вы стрессоустойчивы (это важно) – то это место для вас. Удачи.