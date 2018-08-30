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|Отличное место для работы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Давно собирался написать положительный отзыв про свой любимый банк, но время нашлось только сейчас. Итак, начнём с самого начала. Писать буду подробно...
Осенью 2010 года я уволился из известной компании по продаже спортивной одежды и решил для себя, что больше никогда не буду работать в прямых продажах. Я занялся поисками новой работы - перспективной, интересной и, естественно, хорошо оплачиваемой. Решил пойти по стопам старшего брата и мамы, которые довольно успешно работали и строили свою карьеру в банках, к тому же по образованию я финансист. Выложил своё резюме на одном из общеизвестных порталов по поиску работы, откликнулся на некоторые вакансии. Вскоре мне пришло письмо о том, что моё резюме заинтересовало банк "Авангард", и что они приглашают меня на должность специалиста в службу клиентской поддержки - СКП (Call-центр).
Условия выглядели привлекательно, и через несколько дней я приехал на собеседование в отдел кадров в центральном офисе. Оно было довольно коротким, после чего мне предложили пройти на компьютере два теста - один на уровень интеллекта, а второй психологический (он показался мне весьма странным, много неожиданных вопросов, но меня это не смутило). Потом было ещё одно собеседование в бэк-офисе с руководителем СКП - она подробно рассказала мне про будущую работу, задала некоторые вопросы и предупредила о большом объёме информации, который мне предстоит выучить. И через несколько дней было ещё одно собеседование (уже третье), на этот раз - с психологом, которая по итогам нашей беседы составляла мою личностную характеристику. На самом деле это собеседование было больше похоже на непринуждённую беседу обо мне, и сам не заметил, как за час с лишним успел рассказать о себе очень много, начиная с детства и заканчивая учёбой в университете. И через несколько дней мне позвонили и обрадовали меня тем, что я успешно прошёл все этапы приёма на работу и назначили день выхода на работу.
Первый месяц я проходил обучение (кстати, что очень понравилось, этот месяц тоже оплачивался как рабочий), пришлось выучить очень большой объём информации, работал в паре с будущими коллегами и потихоньку осваивался. Потом сдал экзамен и начал работать самостоятельно... Поначалу очень волновался, всё-таки на мне большая ответственность, и нельзя допускать ошибок, но со временем волнение прошло, я втянулся в рабочий ритм, все реже просил совета у коллег и освоился окончательно.
В "Авангарде" я работаю уже почти 2 года, и когда мне звонят знакомые или родственники с предложениями поработать у них в компании - я благодарю и вежливо отказываюсь, аргументируя это тем, что моей работой я полностью доволен и менять её не собираюсь. Действительно, если разложить по пунктам условия работы - меня устраивает абсолютно всё:
1. Коллектив - весёлые, общительные и интересные ребята и девушки, с которыми всегда есть о чём поболтать в перерывах или на обеде. Всегда помогут советом и выручат в сложной ситуации, когда нужно поменяться сменами или ещё что-то. С вами действительно приятно работать!
2. Руководство - доброжелательное, понимающее и всегда может пойти навстречу в разных ситуациях. Например, на этих выходных я попал в крайне неприятную ситуацию - соседи уехали на дачу и закрыли общую дверь на верхний замок, от которого у меня нет ключа. В итоге я оказался запертым в квартире без возможности попасть на работу. Я позвонил заместителю моего руководителя, она меня внимательно выслушала, вошла в моё положение и мы решили этот вопрос на следующий день, когда я всё-таки смог приехать на работу. А на предыдущем месте работы отсутствие на рабочем месте грозило бы штрафами, выговором и тому подобными неприятностями.
3. Соцпакет - бесплатные обеды в кафе недалеко от офиса, различные акции только для сотрудников банка (так, например, благодаря одной из таких акций у меня есть кредитная карта Mastercard Platinum с полностью бесплатным обслуживанием на 3 года). Кстати, насчёт кредитной карты - через 2 месяца после приёма на работу я подал заявку на получение оной, и с тех пор мой первоначальный лимит увеличился в 8 раз! А также мой банк меня очень выручил, когда срочно требовались наличные деньги, и мне выдали потребительский кредит (только для сотрудников) на очень выгодных условиях. С отпусками проблем никогда не было, так как сроки всегда обговариваются заранее и руководство успевает найти замену. Медицинская страховка только платная, но мне она ни к чему и я ей не пользуюсь. Больничные за 2 года ни разу не брал, поэтому как они оплачиваются, не знаю.
4. Зарплата - устраивает полностью, хватает и на оплату кредитов, и на обеспечение себя и моей девушки. На днях для интереса посчитал - за два года моя зарплата выросла почти в два раза (с учётом повышения до старшего специалиста).
5. Общий комфорт - он во всём, везде. В удобном расположении офиса в самом центре Москвы. В том, что отделение банка есть прямо около дома в 5 минутах ходьбы. В лёгкости, с которой можно получить справку 2-НДФЛ и заверенную копию трудовой книжки при необходимости. В том, что можно взять дополнительные смены у руководства или у коллег - а можно и поменять смены, а то и продать. В возможности повышения квалификации, карьерного роста и перехода в другие отделы. В гибкости графика, в премиях на дни рождения, в весёлых корпоративах на Новый Год - во всём.
Ещё один позитивный момент - в самой работе. Во-первых, постоянные изменения и дополнения в работе банка, а также самые разные жизненные ситуации клиентов не дают работе превратиться в скучную рутину. Каждый день что-то новое - новые офисы, новые типы карт, новые инструкции и новые неожиданные вопросы клиентов. А во-вторых, это очень приятно - когда ты помогаешь человеку разобраться в проблеме, объясняешь ему все нюансы и пути решения, и в ответ слышишь искреннюю благодарность за помощь.
Благодаря Авангарду я смог найти новых друзей, стать грамотным специалистом в своём деле, узнать, как работает банк изнутри, и успешно решить все свои финансовые трудности. Я горжусь своим банком и искренне желаю ему дальнейшего развития и успехов!
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7
petrovab • сотрудник
24.07.2012 17:30
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2 года операторы, как правило, не работают - "выгорают".
Я правильно вас понял: специалист клиентской поддержки - это "рядовой" оператор? Или всё-таки НЕ рядовой? Супервайзер? Менеджер?
Зарплата за это время менялась? Бонусы?
Зарплата, повторюсь, увеличилась почти в 2 раза - на 80%
Если есть желание поделиться более сокравенным - напишите в личку. Два профессионала всегда найдут интересные темы для общения.
ССГ
1. Чем обусловлен рост зарплаты в большей степени: индексацией жалования на данной позиции или же карьерным ростом? Или оба фактора примерно одинаковы?
2. Неужели человека, умеющего так грамотно формулировать свои мысли и излагать их в письменном виде, на задолбала работа в Контактном Центре в частности и в банке вообще? Ведь
3.
Но в целом замечательно . Желаю автору построить успешную карьеру, но при этом сохранить себя, не пропитаться сектантской зомбоересью и не стать клерком до мозга костей.
1. Как Вы и предположили, оба факторы примерно одинаковы - из тех 80%, на которые выросла зарплата, 35% - индексация, 35% - за повышение до старшего специалиста, и 10% за успешное прохождение испытательного срока.
2. Нет, работа не надоела, так как выходные и отпуска позволяют отдохнуть как следует и с новыми силами и энтузиазмом продолжать работу. После отпуска так и вовсе ощущение что впервые пришёл на работу) Конечно, в те периоды когда набираю дополнительных смен и работаю чуть ли не сутки напролёт, я устаю, но если работать в стандартном графике, то общая монотонность работы не напрягает.
К тому же в отзыве я забыл упомянуть о том, что около года я по предложению руководства параллельно с основной работой занимался другим направлением работы банка - возвратом и контролем авиабилетов, которые клиенты приобрели через интернет-банк. Я прошёл дополнительное обучение за счёт банка и получил сертификат, свидетельствующий о соответствующей квалификации. В итоге я пришёл к выводу, что это направление работы мне не по душе, и меня освободили от этой работы по моему запросу к руководству. То есть новые направления работы действительно есть. К тому же в перспективе я планирую пройти дополнительное обучение по консультированию юридических лиц - а это весьма значительный объём новой информации.
От бреда мастеров выноса мозга я научился так же мастерски абстрагироваться. От хамов отгораживаться фразой "если вы не будете разговаривать корректно, я буду вынужден прекратить разговор". А молодёжь, которая иногда звонит чтобы заказать пиццу или такси обычно звонит не больше 2-3 раз подряд и на нервы тоже не действует.
3. Я конечно понимаю, что банк принадлежит не мне лично, в данном случае имелось ввиду "я горжусь местом своей работы и мне приятно там работать". А зомбоересью пропитаться не боюсь, просто отвечаю взаимностью и ценю руководство и компанию в целом , которые ценят своих сотрудников.
P.S.: И ещё раз поблагодарю за положительные комментарии по поводу отзыва, мне правда очень приятно, не ожидал.
Под заменами вы имеете ввиду меняться сменами с коллегами? Если да, то можно, главное не забывать когда и за кого тебе нужно на работу выходить.
В общем, всё ясно. По совокупности условий у Вас действительно неплохое место работы. Но всё-таки не засиживайтесь. Желаю найти более интересное направление.
Конечно рад за человека. Но кроме достойного (на 80%) повышения зарплаты, я не увидел того, что видит он.
Я не первый день в бизнесе Call-центров и много раз видел операторов, работающих 2 и более лет на одном месте.
Хороший коллектив, удобный график, ...бла-бла-бла, ...
Поверьте моим сединам Там другие мотивы.
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Изменено: