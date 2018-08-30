Давно собирался написать положительный отзыв про свой любимый банк, но время нашлось только сейчас. Итак, начнём с самого начала. Писать буду подробно...



Осенью 2010 года я уволился из известной компании по продаже спортивной одежды и решил для себя, что больше никогда не буду работать в прямых продажах. Я занялся поисками новой работы - перспективной, интересной и, естественно, хорошо оплачиваемой. Решил пойти по стопам старшего брата и мамы, которые довольно успешно работали и строили свою карьеру в банках, к тому же по образованию я финансист. Выложил своё резюме на одном из общеизвестных порталов по поиску работы, откликнулся на некоторые вакансии. Вскоре мне пришло письмо о том, что моё резюме заинтересовало банк "Авангард", и что они приглашают меня на должность специалиста в службу клиентской поддержки - СКП (Call-центр).



Условия выглядели привлекательно, и через несколько дней я приехал на собеседование в отдел кадров в центральном офисе. Оно было довольно коротким, после чего мне предложили пройти на компьютере два теста - один на уровень интеллекта, а второй психологический (он показался мне весьма странным, много неожиданных вопросов, но меня это не смутило). Потом было ещё одно собеседование в бэк-офисе с руководителем СКП - она подробно рассказала мне про будущую работу, задала некоторые вопросы и предупредила о большом объёме информации, который мне предстоит выучить. И через несколько дней было ещё одно собеседование (уже третье), на этот раз - с психологом, которая по итогам нашей беседы составляла мою личностную характеристику. На самом деле это собеседование было больше похоже на непринуждённую беседу обо мне, и сам не заметил, как за час с лишним успел рассказать о себе очень много, начиная с детства и заканчивая учёбой в университете. И через несколько дней мне позвонили и обрадовали меня тем, что я успешно прошёл все этапы приёма на работу и назначили день выхода на работу.



Первый месяц я проходил обучение (кстати, что очень понравилось, этот месяц тоже оплачивался как рабочий), пришлось выучить очень большой объём информации, работал в паре с будущими коллегами и потихоньку осваивался. Потом сдал экзамен и начал работать самостоятельно... Поначалу очень волновался, всё-таки на мне большая ответственность, и нельзя допускать ошибок, но со временем волнение прошло, я втянулся в рабочий ритм, все реже просил совета у коллег и освоился окончательно.



В "Авангарде" я работаю уже почти 2 года, и когда мне звонят знакомые или родственники с предложениями поработать у них в компании - я благодарю и вежливо отказываюсь, аргументируя это тем, что моей работой я полностью доволен и менять её не собираюсь. Действительно, если разложить по пунктам условия работы - меня устраивает абсолютно всё:



1. Коллектив - весёлые, общительные и интересные ребята и девушки, с которыми всегда есть о чём поболтать в перерывах или на обеде. Всегда помогут советом и выручат в сложной ситуации, когда нужно поменяться сменами или ещё что-то. С вами действительно приятно работать!



2. Руководство - доброжелательное, понимающее и всегда может пойти навстречу в разных ситуациях. Например, на этих выходных я попал в крайне неприятную ситуацию - соседи уехали на дачу и закрыли общую дверь на верхний замок, от которого у меня нет ключа. В итоге я оказался запертым в квартире без возможности попасть на работу. Я позвонил заместителю моего руководителя, она меня внимательно выслушала, вошла в моё положение и мы решили этот вопрос на следующий день, когда я всё-таки смог приехать на работу. А на предыдущем месте работы отсутствие на рабочем месте грозило бы штрафами, выговором и тому подобными неприятностями.



3. Соцпакет - бесплатные обеды в кафе недалеко от офиса, различные акции только для сотрудников банка (так, например, благодаря одной из таких акций у меня есть кредитная карта Mastercard Platinum с полностью бесплатным обслуживанием на 3 года). Кстати, насчёт кредитной карты - через 2 месяца после приёма на работу я подал заявку на получение оной, и с тех пор мой первоначальный лимит увеличился в 8 раз! А также мой банк меня очень выручил, когда срочно требовались наличные деньги, и мне выдали потребительский кредит (только для сотрудников) на очень выгодных условиях. С отпусками проблем никогда не было, так как сроки всегда обговариваются заранее и руководство успевает найти замену. Медицинская страховка только платная, но мне она ни к чему и я ей не пользуюсь. Больничные за 2 года ни разу не брал, поэтому как они оплачиваются, не знаю.



4. Зарплата - устраивает полностью, хватает и на оплату кредитов, и на обеспечение себя и моей девушки. На днях для интереса посчитал - за два года моя зарплата выросла почти в два раза (с учётом повышения до старшего специалиста).



5. Общий комфорт - он во всём, везде. В удобном расположении офиса в самом центре Москвы. В том, что отделение банка есть прямо около дома в 5 минутах ходьбы. В лёгкости, с которой можно получить справку 2-НДФЛ и заверенную копию трудовой книжки при необходимости. В том, что можно взять дополнительные смены у руководства или у коллег - а можно и поменять смены, а то и продать. В возможности повышения квалификации, карьерного роста и перехода в другие отделы. В гибкости графика, в премиях на дни рождения, в весёлых корпоративах на Новый Год - во всём.



Ещё один позитивный момент - в самой работе. Во-первых, постоянные изменения и дополнения в работе банка, а также самые разные жизненные ситуации клиентов не дают работе превратиться в скучную рутину. Каждый день что-то новое - новые офисы, новые типы карт, новые инструкции и новые неожиданные вопросы клиентов. А во-вторых, это очень приятно - когда ты помогаешь человеку разобраться в проблеме, объясняешь ему все нюансы и пути решения, и в ответ слышишь искреннюю благодарность за помощь.



Благодаря Авангарду я смог найти новых друзей, стать грамотным специалистом в своём деле, узнать, как работает банк изнутри, и успешно решить все свои финансовые трудности. Я горжусь своим банком и искренне желаю ему дальнейшего развития и успехов!