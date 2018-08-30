Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|2 квартал
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые коллеги!
Хочется услышать ваше мнение по поводу не выплат квартальной премии, как у вас в офисах обстоят дела?
У нас так. Выполнили всё и все. Индивидуальные планы у всех в порядке, КЗ отлично, телефонный опрос нормально, привлечёнка отлично, и что в итоге? А в итоге просрочка большая, и нам объявили, что вы кварталку не заработали, я что-то понять не могу, при чем тут мы "продажники" и просрочка? Понятно, что это серьезный показатель, но мотивация теперь одна осталось, не выполнишь план могут уволить, отличная мотивация, лучше не придумаешь, смайлы по вкусу...
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Ermenegilde Zegna • сотрудник
25.07.2012 22:30
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Полностью согласен с вами, коллега. Я сам, как бывший продажник, всё это уже проходил.
Какое отношение имеет продажник к просрочке? Говорят, что, типа, ты должен смотреть кого привлекаешь. Но я же не могу ВСЁ знать о клиенте!
И будущее предвидеть не умею. Будут у клиента деньги через месяц или не будут я знать не могу.
А если СБ ошиблась и одобрила кредит не тому, то какое я имею к этому отношение? СБ проверяет коиента и возможностей у неё в 10 раз больше, чем у меня.
Дальнейшее развитие событий будет такое: продажникам вменяют работы по просрочке (в дополнение к основным обязанностям), что сказывается на выполнении плана; сотрудникам с большим фпд предлагают уйти самим; новых нанять не успевают; оставшиеся сотрудники не выдерживают вала работы и уходят тоже и как результат - полный провал выполнения всех планов.
А в требованиям к кандидатам на вакансии нужно писать: обладание навыками ясновидения (чтоб клиентов проверять) и владение гипнозом (чтоб впаривать кросс-продажи)
Просто механизм выбивания долгов должен быть эффективнее и все.А так это просто тупое беспредельное кидалово,ну а как еще это можно назвать,мы все сделали какие к нам вопросы? Не думал что в нашем замечательном банке такое может быть.Жаль,многие подумывают о смене места работы,интересно там на верху не понимают что кадры нужно беречь,до сих пор не понимают? Тогда о каком безупречном сервисе можно вести разговоры,если текучка и так большая.
Morfius плюсую много!!!!
gatity извините,но без офиса и филиала.
Удачи.
Изменено:
Сотрудник на привлечении НЕ раздает кредиты. Кредиты одобряет СБ. И у СБ возможностей проверить надежность клиента в 10 раз поболе, чем у продажника.
Если клиент ненадежен - так отказывайте!!! Нечего одобрять всем подряд и потом касяки за свою некачественную работу валить на продажника.
А обзвон должников осуществляют СБ и коллекторы и нечего опять валить эти проблемы на продажника. Так время на привлечение вообще не останется.
Я лишь предложил Вам посмотреть на ситуацию несколько иначе. Как я понимаю, вы не можете повлиять на качество работы СБ и контролеров напрямую. Верно? И что же Вам остается? Ответ напрашивается сам собой. Либо сидеть без премии, либо самим стараться улучшить качество Вашего кредитного портфеля. Вашего, это конечно не лично Вашего, а именно отделения. Поверте мне, Вы в состоянии это сделать. Жить по принципу "Моя хата с краю, ничего не знаю" удобно только тогда, когда Вас что то напрямую не касается. А в данном случае вопрос касается каждого сотрудника, напрямую. Не так ли? Или может я в чем то не прав, тогда поправте меня.
"либо самим стараться улучшить качество Вашего кредитного портфеля", "Поверте мне, Вы в состоянии это сделать"
Подскажите как.
Обзвон клиентов не эффективен. Если клиент в состоянии заплатить - он заплатит. Если клиент не может, звони ему хоть 10 раз ничего не изменится.