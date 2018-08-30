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2 квартал не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Уважаемые коллеги!

Хочется услышать ваше мнение по поводу не выплат квартальной премии, как у вас в офисах обстоят дела?

У нас так. Выполнили всё и все. Индивидуальные планы у всех в порядке, КЗ отлично, телефонный опрос нормально, привлечёнка отлично, и что в итоге? А в итоге просрочка большая, и нам объявили, что вы кварталку не заработали, я что-то понять не могу, при чем тут мы "продажники" и просрочка? Понятно, что это серьезный показатель, но мотивация теперь одна осталось, не выполнишь план могут уволить, отличная мотивация, лучше не придумаешь, смайлы по вкусу...
Ermenegilde Zegna • сотрудник
25.07.2012 22:30
37 комментариев
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gatity
26.07.2012 00:13
В каком городе филиал или опер.офис?
Morfius
26.07.2012 10:48
2 Автор
Полностью согласен с вами, коллега. Я сам, как бывший продажник, всё это уже проходил.
Какое отношение имеет продажник к просрочке? Говорят, что, типа, ты должен смотреть кого привлекаешь. Но я же не могу ВСЁ знать о клиенте!
И будущее предвидеть не умею. Будут у клиента деньги через месяц или не будут я знать не могу.
А если СБ ошиблась и одобрила кредит не тому, то какое я имею к этому отношение? СБ проверяет коиента и возможностей у неё в 10 раз больше, чем у меня.
Дальнейшее развитие событий будет такое: продажникам вменяют работы по просрочке (в дополнение к основным обязанностям), что сказывается на выполнении плана; сотрудникам с большим фпд предлагают уйти самим; новых нанять не успевают; оставшиеся сотрудники не выдерживают вала работы и уходят тоже и как результат - полный провал выполнения всех планов.
А в требованиям к кандидатам на вакансии нужно писать: обладание навыками ясновидения (чтоб клиентов проверять) и владение гипнозом (чтоб впаривать кросс-продажи) smile:D
MEN_018
26.07.2012 10:51
АДСКИЙ АД!!!!
Ermenegilde Zegna
Автор отзыва
26.07.2012 19:41
Понятно все конечно,что просто нас кидают,понятно даже то как это делается,единственное не могу понять для чего??? Что в итоге? Мы продажники уменьшим просрочку что ли ? У меня сейчас план ещё больше чем во втором квартале,что мне делать? кредиты не выдавать что ли?
Просто механизм выбивания долгов должен быть эффективнее и все.А так это просто тупое беспредельное кидалово,ну а как еще это можно назвать,мы все сделали какие к нам вопросы? Не думал что в нашем замечательном банке такое может быть.Жаль,многие подумывают о смене места работы,интересно там на верху не понимают что кадры нужно беречь,до сих пор не понимают? Тогда о каком безупречном сервисе можно вести разговоры,если текучка и так большая.
Morfius плюсую много!!!!
gatity извините,но без офиса и филиала.
evva11
26.07.2012 22:44
Кризис, друзья, возможно влияет...
Morfius
27.07.2012 09:22
То что я описал, произошло в 2011 году в моем офисе. Без всякого кризиса всё развалили.
LexMortis
27.07.2012 09:37
К сожалению, просрочка напрямую влияет на финансовый результат банка, от которого кстати, напрямую может зависить и премия сотрудников. Если вы хоть немного в этом разбираетесь, то должны понимать, что расходы компенсируются напрямую из прибыли. А просрочки, это создание резервов. А откуда им браться, как не с прибыли. Не будет же их какой то дядя Вася компенсировать. Так что вместо того, что бы беспокоится на счет премии 2 квартала, я бы на вашем месте, подумал как не допустить рост просрочки в третьем и следующих кварталах и предпринять самостоятельно какие либо доступные и возможные мероприятия по ее уменьшению, например обзвон клиентов-должников. Выполнение планов дело правильное, хорошее и полезное. Но надо понимать, что всем подряд кредиты раздавать тоже не стоит. Обдуманно надо, что ли, это делать =) Стремится надо не только к кол-ву, но и к качеству.

Удачи.

Изменено: LexMortis - 27.07.2012 09:59
Morfius
27.07.2012 10:06
Лекс Мортис, вы рассуждаете как руководитель который смотрит на цифры просрочек и более его ничего не интересует.
Сотрудник на привлечении НЕ раздает кредиты. Кредиты одобряет СБ. И у СБ возможностей проверить надежность клиента в 10 раз поболе, чем у продажника.
Если клиент ненадежен - так отказывайте!!! Нечего одобрять всем подряд и потом касяки за свою некачественную работу валить на продажника.
А обзвон должников осуществляют СБ и коллекторы и нечего опять валить эти проблемы на продажника. Так время на привлечение вообще не останется.

LexMortis
27.07.2012 11:18
Уважаемый Morfius,

Я лишь предложил Вам посмотреть на ситуацию несколько иначе. Как я понимаю, вы не можете повлиять на качество работы СБ и контролеров напрямую. Верно? И что же Вам остается? Ответ напрашивается сам собой. Либо сидеть без премии, либо самим стараться улучшить качество Вашего кредитного портфеля. Вашего, это конечно не лично Вашего, а именно отделения. Поверте мне, Вы в состоянии это сделать. Жить по принципу "Моя хата с краю, ничего не знаю" удобно только тогда, когда Вас что то напрямую не касается. А в данном случае вопрос касается каждого сотрудника, напрямую. Не так ли? Или может я в чем то не прав, тогда поправте меня.
Morfius
27.07.2012 11:26
2 Лекс Мортис
"либо самим стараться улучшить качество Вашего кредитного портфеля", "Поверте мне, Вы в состоянии это сделать"
Подскажите как.
Обзвон клиентов не эффективен. Если клиент в состоянии заплатить - он заплатит. Если клиент не может, звони ему хоть 10 раз ничего не изменится.
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