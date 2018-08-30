Уважаемые коллеги!



Хочется услышать ваше мнение по поводу не выплат квартальной премии, как у вас в офисах обстоят дела?



У нас так. Выполнили всё и все. Индивидуальные планы у всех в порядке, КЗ отлично, телефонный опрос нормально, привлечёнка отлично, и что в итоге? А в итоге просрочка большая, и нам объявили, что вы кварталку не заработали, я что-то понять не могу, при чем тут мы "продажники" и просрочка? Понятно, что это серьезный показатель, но мотивация теперь одна осталось, не выполнишь план могут уволить, отличная мотивация, лучше не придумаешь, смайлы по вкусу...