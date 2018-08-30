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Доброго времени суток. Я проработал в ПСБ Брянский филиал/ОО с ноября 2008 по май 2012г. Должность начальник отдела залогового обеспечения/руководитель группы (после реорганизации в ОО). Меня пригласили на эту должность из Райффайзенбанка.
Краткая выжимка.
- За все это время (3 года 6 мес.) заработная плата мне ни разу не повышалась. (Но не потому, что я отказывался, а потому что экономия).
- Не использованного отпуска 35 дней. (Но не потому, что мне не нравится отдыхать или использовать это право, а потому, что надо работать, а сотрудник дело десятое).
- А потом реорганизация и ставят перед фактом: сокращать не будем, чтобы не платить оклады по сокращению. Уходишь по соглашению сторон и без соц. выплат или подгоним под статью (был бы человек, а статья найдется). На то, что у меня двое маленьких детей, и организация жены при МО тоже расформирована - она не работает (в декретном отпуске) - наплевать.
Собственники банка позиционируют себя такими верующими, благопристойными и социально ориентированными людьми, но на своих работников (я не имею ввиду ТОПов) - это не распространяется.
Вот и подумайте прежде чем идти в этот банк. От безысходности - да. При альтернативе - ни в коем случае!
Сергей - Брянск.
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SergAS32 • бывший сотрудник
26.07.2012 12:15
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Ответ банка:
SergAS32, добрый день.
Мы проверили предоставленную Вами информацию. Решение об уходе из банка было принято Вами добровольно (Вы подписали дополнительное соглашение о расторжении трудового договора) за месяц до ухода, факты давления не подтвердились.
По вопросу о повышении заработной платы: на Вашей должности она формируется из двух частей - постоянной и переменной, которая зависит от результатов Вашей работы. Соответственно, никаких препятствий для повышения Вашего дохода не было. Сотрудники имеют возможность влиять на размер оплаты труда собственной эффективностью.
Стоит заметить, что Вы беспрепятственно пользовались своим правом на оплачиваемый отпуск ежегодно. При этом отпуск предоставлялся Вам в соответствии с Вашими пожеланиями (основной частью в летние месяцы). Кроме того, заявление на очередной отпуск Вы написали до принятия решения об увольнении. После Вы его сами отозвали, уже получив отпускные.
С уважением, Департамент управления персоналом ОАО "Промсвязьбанк"
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Поэтому, что бы не ответил банк, сотрудник будет сам виноват, ведь работодатель белый и пушистый априори!
Тьфу противно!
Все интересующие данные указаны в моем отзыве: и место работы, и должность, и время работы и увольнения и т.д.. У нас не сто человек в офисе, а такая должность - одна. Если будет интересно, проверить труда не составит. Все прозрачно.
О каких правах вы говорите? Об отпуске? Я думал, что после прочтения отзыва будет понятно, что дело не только в отпуске! Дело в отношении к работникам и принуждении к увольнению без выплаты компенсаций. И плевать в каких обстоятельствах находиться человек.
И пожалуйста, больше не надо писать писем наполненных удивлением.
Всем прекрасно известно, что такие приемы "сокращения" руководство филиала/ОО применяет по прямому указанию из ГО и при обязательном согласовании.
Сергей.
Ferocius-большой привет!!))
Изменено:
Поставте себя на его место. Может, ему до сих пор Банк снится и он просыпается в холодном поту?
Я вот, уволился из ПСБ больше 3-х лет назад, и до сих пор просматриваю служебный рейтинг своего бывшего работодателя.
Такие вещи не забываются.
Время идет - ничего не меняется. Ну, разве что стали публиковать официальные ответы.
Руководству давно пора понять, что и у бизнеса есть карма.