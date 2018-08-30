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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток. Я проработал в ПСБ Брянский филиал/ОО с ноября 2008 по май 2012г. Должность начальник отдела залогового обеспечения/руководитель группы (после реорганизации в ОО). Меня пригласили на эту должность из Райффайзенбанка.

Краткая выжимка.
- За все это время (3 года 6 мес.) заработная плата мне ни разу не повышалась. (Но не потому, что я отказывался, а потому что экономия).
- Не использованного отпуска 35 дней. (Но не потому, что мне не нравится отдыхать или использовать это право, а потому, что надо работать, а сотрудник дело десятое).
- А потом реорганизация и ставят перед фактом: сокращать не будем, чтобы не платить оклады по сокращению. Уходишь по соглашению сторон и без соц. выплат или подгоним под статью (был бы человек, а статья найдется). На то, что у меня двое маленьких детей, и организация жены при МО тоже расформирована - она не работает (в декретном отпуске) - наплевать.

Собственники банка позиционируют себя такими верующими, благопристойными и социально ориентированными людьми, но на своих работников (я не имею ввиду ТОПов) - это не распространяется.
Вот и подумайте прежде чем идти в этот банк. От безысходности - да. При альтернативе - ни в коем случае!
Сергей - Брянск.
SergAS32бывший сотрудник
26.07.2012 12:15
Ответ банка:
SergAS32, добрый день.

Мы проверили предоставленную Вами информацию. Решение об уходе из банка было принято Вами добровольно (Вы подписали дополнительное соглашение о расторжении трудового договора) за месяц до ухода, факты давления не подтвердились.

По вопросу о повышении заработной платы: на Вашей должности она формируется из двух частей - постоянной и переменной, которая зависит от результатов Вашей работы. Соответственно, никаких препятствий для повышения Вашего дохода не было. Сотрудники имеют возможность влиять на размер оплаты труда собственной эффективностью.

Стоит заметить, что Вы беспрепятственно пользовались своим правом на оплачиваемый отпуск ежегодно. При этом отпуск предоставлялся Вам в соответствии с Вашими пожеланиями (основной частью в летние месяцы). Кроме того, заявление на очередной отпуск Вы написали до принятия решения об увольнении. После Вы его сами отозвали, уже получив отпускные.

С уважением, Департамент управления персоналом ОАО "Промсвязьбанк"
19 комментариев
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rika2010
26.07.2012 15:46
100% после разбирательства банк оставит отзыв, что все написанное сотрудником данного банка ложь, т.к. нет документального подтверждения всему сказанному! Но мы ведь все понимаем, что работая, невозможно требовать документы с отказом, например, в отпуске, потому что все надеются дальше работать.... да и себе дороже выйдет!
Поэтому, что бы не ответил банк, сотрудник будет сам виноват, ведь работодатель белый и пушистый априори!
Тьфу противно!
SergAS32
Автор отзыва
26.07.2012 19:07
Уважаемый Департамент общественных связей ОАО «Промсвязьбанк».
Все интересующие данные указаны в моем отзыве: и место работы, и должность, и время работы и увольнения и т.д.. У нас не сто человек в офисе, а такая должность - одна. Если будет интересно, проверить труда не составит. Все прозрачно.
О каких правах вы говорите? Об отпуске? Я думал, что после прочтения отзыва будет понятно, что дело не только в отпуске! Дело в отношении к работникам и принуждении к увольнению без выплаты компенсаций. И плевать в каких обстоятельствах находиться человек.
И пожалуйста, больше не надо писать писем наполненных удивлением.
Всем прекрасно известно, что такие приемы "сокращения" руководство филиала/ОО применяет по прямому указанию из ГО и при обязательном согласовании.
Сергей.
ferocius
27.07.2012 11:18
Отписка от Промсвязьбанка написана словно под копирку! Все время одно и тоже. Сергей, а Вам хочется пожелать УДАЧИ и скорее найти достойную Вас работу!!!
АДВ1972
27.07.2012 22:30
фактически сам коллега Сергея.А можно ответ банка прочитать????
Ferocius-большой привет!!))
ferocius
29.07.2012 19:42
адв1972, как понять твое слово фактически?
Кунцевский
30.07.2012 08:42
Проработал в Промсвязьбанке с 2006 по 2012. Чуть более 6 лет. Прошел путь от менеджера консультанта до нач. отдела. Затем на рук.группы. С переходом в ОО сделали заманчивое предложение - либо прощаемся по собственному, либо переходишь на должность менеджера прямых продаж. Учитывая наличие жены-декретницы и маленького ребенка - выбор был не большой. Через тройку месяцев нашел другую работу и с радостью сбежал из Промсвязи. Ни о каких компенсациях и пр. как при сокращении и речи не шло. Повышение з/п редкое и низкое. Только Продавай! Продавай! Продавай!. Банк давно перестал быть Банком. Он превратился в супермаркет. В сетевую контору. В "Макдональдс". Да во что угодно - но не в Банк в его непосредственном смысле. Желание [/S]жрать[/S] кушать в 3 горла, заваливая клиентов бесполезными продуктами, извечное пинание ВСЕХ сотрудников что бы продавали как можно больше, экономия на всем - вот причина по которой у сотрудников опускаются руки. Все всё понимают. И работать в таком банке не хотят. Так, досиживают до лучшего предложения в другом банке.

Изменено: Кунцевский - 30.07.2012 08:44
АДВ1972
30.07.2012 20:41
2 ferocius - да так и понимай - просто привет. я вроде бы читал Ваш отзыв- вроде бы Вы в андеррайтинге работали в СПБ, после банка ушли в спец.подразделение наркоконтроля. столько времени прошло!!?? а Вы все бывшего работодателя критикуете!!! наверное трудно найти отзыв о ПСБ, без Ваших комментов.притом постоянно негативных по поводу и без (Вы за стабильность???)))) Зараннее прошу извинения, если ошибся с авторством отзыва. А так просто, без всякой задней мысли - привет Вам, и всем жителям города на Неве))))))))))
ferocius
31.07.2012 11:13
да я так и понял... Это мое мнение просто. Не надо извиняться - я же не девочка, чтобы обижаться!
vlad2000
03.08.2012 14:41
АДВ1972, а чего Вы - автора отзыва критикуете?
Поставте себя на его место. Может, ему до сих пор Банк снится и он просыпается в холодном поту?
Я вот, уволился из ПСБ больше 3-х лет назад, и до сих пор просматриваю служебный рейтинг своего бывшего работодателя.
Такие вещи не забываются.
Время идет - ничего не меняется. Ну, разве что стали публиковать официальные ответы.
Руководству давно пора понять, что и у бизнеса есть карма.
АДВ1972
03.08.2012 23:18
добрый вечер,vlad2000,во первых Артур не автор отзыва. Во вторых - я немного иронизирую и Артур. как адекватный человек. относится к этому с иронией. В третьих- нельзя по одному филиалу,даже крупному, судить обо всем банке. В четвертых - откуда Вы знаете.что в банке ничего не меняется. не работая там - по слухам???? в пятых - Вы злопамятный????? но ведь если вы проработали в ПСБ хоть какое-то время нельзя-же отрицать,что получили и профессиональный, и жизненный опыт. Ну не сошлись с позицией работодателя и уволились - что?? жизнь на этом заканчивается??? или на ПСБ свет клином сошелся???? Дерзайте дальше-все проходит - и негатив в себе хранить - не есть гуд.Кстати - в ответ департамента управления персоналом не верю - и на то есть свои причины,но пока(как действующий сотрудник)об этом промолчу, т.к. все на уровне предположений. Полагаю. что причину такого поведения руководства РОО нужно искать по результатам совещания руководителей корпоративного блока в начале мая.но мое-то руководство трезвое и "бежать впереди паровоза никто не стал"( в отличии от Брянска)
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