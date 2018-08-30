Доброго времени суток. Я проработал в ПСБ Брянский филиал/ОО с ноября 2008 по май 2012г. Должность начальник отдела залогового обеспечения/руководитель группы (после реорганизации в ОО). Меня пригласили на эту должность из Райффайзенбанка.



Краткая выжимка.

- За все это время (3 года 6 мес.) заработная плата мне ни разу не повышалась. (Но не потому, что я отказывался, а потому что экономия).

- Не использованного отпуска 35 дней. (Но не потому, что мне не нравится отдыхать или использовать это право, а потому, что надо работать, а сотрудник дело десятое).

- А потом реорганизация и ставят перед фактом: сокращать не будем, чтобы не платить оклады по сокращению. Уходишь по соглашению сторон и без соц. выплат или подгоним под статью (был бы человек, а статья найдется). На то, что у меня двое маленьких детей, и организация жены при МО тоже расформирована - она не работает (в декретном отпуске) - наплевать.



Собственники банка позиционируют себя такими верующими, благопристойными и социально ориентированными людьми, но на своих работников (я не имею ввиду ТОПов) - это не распространяется.

Вот и подумайте прежде чем идти в этот банк. От безысходности - да. При альтернативе - ни в коем случае!

Сергей - Брянск.