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Сначала я не хотел оставлять отзыв на эту тему, но увидев негативные отзывы по поводу работников call центра, решил оставить, так как отбор персонала и дальнейшая работа этих сотрудников взаимосвязана, и уточнить у сотрудников, по какому такому критерию отбирает у вас Ц-ева Екатерина, и почему люди, не сдавшие оба теста, работают там, а люди, написавшие его на 220/240 и 240/240, были отсеяны! Почему стажёру уважаемая Екатерина даёт рабочие места на экзамене с цифровой авайей, которому стажёров даже не обучают! Или места, где зибель не работает! По правилам нужно действовать по процедуре, которая указана, почему действуя по интерактивной процедуре, которая гласит другое действие, чем нужно, Екатерина Ц-ева расценивает как за ошибку стажёра (за то, что он действовал, как сказано в процедуре?) Как так получилось, что девушку, активировавшую карту не тому человеку на ЭКЗАМЕНЕ, взяли на работу - хотя это может быть вплоть до негативного отзыва клиента! Почему стажёру по вопросу на экзамене, который он ответил правильно, даже баллов не поставили, пропустили! На это не обратили даже внимания! Как показалось, Екатерина Ц-ева вела отбор не по знаниям, целеустремлённости, интересу к работе и практике, а по красивым глазам! Хотя бы прослушивались бы звонки на практике, там прекрасно всё будет видно, а не так! Кто хочет и стремиться работать и старается, а кто тупит и не работает! Обидно, что людей, которые адекватные и которые старались, отсеяли, а люди, которые в потолок плевали, прошли! Спросите у сотрудников со стажем, они вам подтвердят, что новеньких набрали непонятных! Надеюсь, как-то изменят систему отбора по персоналу, хотя бы так, чтобы у всех были равные возможности, а не так, что у кого-то поблажки, а у кого-то нет! Условия и график у вашего банка хорошие и мотивирующие, но пока не будет справедливости по отношению к стажёрам и нормального отношения тех, кто контролирует, а не такое равнодушие, как у Екатерины Ц-евой, ничего хорошего не будет! Жалко только впустую потраченных стараний! Всего наилучшего, успехов!
Админ: Прокомментируете ответ банка?
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3
jkey • сотрудник
26.07.2012 12:49
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Ответ банка:
Здравствуйте.
Работа в Центре Обслуживания Клиентов заключается не только в доскональном знании механизмов Банка и процедур обслуживания, но и в первую очередь в коммуникативных навыках каждого конкретного потенциального сотрудника. Специалист Банка с богатейшим опытом работы в области обслуживания Клиентов проводит соответствующий отбор на основании тестов, прослушанных звонков, комментариев руководителей групп и опытных коллег, и мы не без причин гордимся качеством работы специалистов Центра Обслуживания Клиентов.
Не совсем понятны Ваши комментарии о работе программных комплексов Банка и телефонии. Цифровые терминалы установлены на всех местах специалистов Центра Обслуживания Клиентов, и зона работы стажеров укомплектована одинаковыми терминалами. Работа в программном комплексе оценивается в процессе отбора опосредованно, так как мы прекрасно отдаем себе отчет о сложности изучения CRM-системы в достаточно короткое время обучения и стажировки.
Процедуры Банка написаны специалистами, которые еще в недавнем времени были Вашими коллегами, и если кем-либо из сотрудников в ней замечены неточности - это фиксируется и с помощью автоматизированного функционала внутреннего сайта передается для исправления, и ни о каком влиянии на оценку не может быть и речи.
Ошибка в ситуации стресса и работы в новом приложении, с достаточно сложной процедурой активации карты и идентификации Клиента возможна - никто из живущих на этой планете не застрахован от ошибок. И важно в подобной ситуации понять причины допущенной ошибки, проанализировать их и сделать верные выводы - а не сгоряча попрощаться со стажером. Отзывы в этой ситуации не играют никакой роли.
Сожалеем, что Вы таким образом решили "свести счеты" сразу с несколькими сотрудниками Банка, указав ложные контактные данные, и во многом благодарны за то, что своим обманом Вы подтвердили правильность принятого специалистом Банка решения. Надеемся, что в первую очередь в дальнейшем Вы будете критично относиться к самому себе, а не к окружающим, и будете всегда помнить древнюю мудрость "В своем глазу бревна не видит, а в чужом - соринку разглядит".
С уважением,
ТКС-Банк.
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Судя по всему у вас там полный ахтунг.
Приняла таких, как она сама, а ОСТАЛЬНЫМ отказала ? Неужели ЛУЧШЕ работать с такими, как она сама ? Забудьте, как плохой сон и ищите нормальный банк !
Avaya - это компания которая занимается разработкой, администрированием корпоративных телефонных сетей и IP-телефонией. У нас, к примеру, тоже стоят телефоны от Avaya и программа для взаимодействия телефона и компьютера соответствующая.
Самое главное это добродушие. Накасячил - да пофиг, он у нас хороший парень.
Не знает процедур - да пофиг, зато не будет говорить о плохом, ведь он хороший парень.
Такая политика
Понимаете почему Вас не взяли? В след раз сидя на обучении кивайте головой и улыбайтесь.
Впринципе в ответе банка это написано сразу в первом предложении.
Весь остальной ответ - вода, сами себя хвалят и о своих же ошибках говорят (тоже касячат).
Надеюсь они отменили активацию карты другому человеку, иначе списание обслуживания по карте, долги, суды, взыскание...ужас. Либо отменить активацию очень просто, либо ..... Как можно пустить стажера, который свалил на голову геморрой с отменой активации.
Изменено:
Маленький банк начинал с дружного коллектива, где каждый ценит каждого, дружба, мир, любовь. Банк растет, и вот работает уже не 2000, а 7000 человек...10 000 человек.
И вот когда сотрудников станет в 5 раз больше вся эта дружба, мир, любовь превратится в кланы, семейные подряды, заискивание (напомню: все привыкли к улыбкам, но теперь они уже руководители отделов, секторов и т.д., обладают властью)
Уважаемый соискатель, ни сколько не удивлена, что Вас не приняли на работу. Как я понимаю, Вы претендовали на должность специалиста call-центра. Первым делом хочу обратить Ваше внимание, что сотрудник данного отдела просто ОБЯЗАН внятно и понятно излагать свои мысли. Данным качеством, судя по тексту отзыва, Вы явно не обладаете.
Далее: исходя из отзывов Клиентов на портале, банк славится как раз качеством дистанционного обслуживания, т.е. на постоянную работу принимают только лучших претендентов, которые впоследствии становятся лучшими специалистами, соответственно, если Вас не приняли, пенять нужно только на себя.
Кандидатов отбирают не только по результатам электронных тестов, а так же исходя из их личностных качеств. Таких, как умение собраться в сложной ситуации, не нагрубить Клиенту. Исходя из собственного опыта, скажу: Клиенты бывают разные, со сложным характером, претензионные, грубые. Специалист должен найти подход к любому Клиенту, не нагрубить, не бросить трубку. Если Вы так обижены после стандартного отказа в приеме на работу, могу себе представить, как бы Вы общались с претензионными Клиентами, который весь негатив, что есть у них в жизни, выплескивают на Вас.
По поводу электронной avaya: работать на ней меня тоже никто не учил, но если обладаешь хотя бы каплей сообразительности, не сложно выучить одну кнопку "готов". А если не обладаешь, то зачем такие сотрудники крупному Банку?
После моего обучения на работу приняли действительно самых лучших претендентов, которые на протяжение 2-х недель старались, учили и не допускали дисциплинарных нарушений. И если Вас не приняли, стоит задуматься о своих личностных качествах, а не обвинять в этом всех вокруг.
Работаю в ТКС уже 8 месяцев и расскажу Вам, что у меня так же были ошибки, за которые получала заслуженное наказание ("--" из премии), и более подобных ошибок не допускаю.
В целом: какое право Вы имеете обвинять лучших сотрудников отдела подбора персонала в отсутствии у Вас необходимых черт?
Вот уж действительно, "В своем глазу бревна не видит, а в чужом - соринку разглядит"
С уважением
28.07.2012 04:07
Не убедили. Как вы объясните то, что сдавших тест не берут на работу, а не сдавших приглашают? Автор же на это указывал.
Автор, если называть вещи своими именами, лжёт. Его результат на тесте существенно ниже указанных в "отзыве". Причина, по которой Банк принял решение расстаться с соискателем, проста - недостаточные знания и неудовлетворительные результаты контрольных прослушиваний.
С уважением,
ТКС-Банк.