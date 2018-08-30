Ответ банка: Здравствуйте.



Работа в Центре Обслуживания Клиентов заключается не только в доскональном знании механизмов Банка и процедур обслуживания, но и в первую очередь в коммуникативных навыках каждого конкретного потенциального сотрудника. Специалист Банка с богатейшим опытом работы в области обслуживания Клиентов проводит соответствующий отбор на основании тестов, прослушанных звонков, комментариев руководителей групп и опытных коллег, и мы не без причин гордимся качеством работы специалистов Центра Обслуживания Клиентов.



Не совсем понятны Ваши комментарии о работе программных комплексов Банка и телефонии. Цифровые терминалы установлены на всех местах специалистов Центра Обслуживания Клиентов, и зона работы стажеров укомплектована одинаковыми терминалами. Работа в программном комплексе оценивается в процессе отбора опосредованно, так как мы прекрасно отдаем себе отчет о сложности изучения CRM-системы в достаточно короткое время обучения и стажировки.



Процедуры Банка написаны специалистами, которые еще в недавнем времени были Вашими коллегами, и если кем-либо из сотрудников в ней замечены неточности - это фиксируется и с помощью автоматизированного функционала внутреннего сайта передается для исправления, и ни о каком влиянии на оценку не может быть и речи.



Ошибка в ситуации стресса и работы в новом приложении, с достаточно сложной процедурой активации карты и идентификации Клиента возможна - никто из живущих на этой планете не застрахован от ошибок. И важно в подобной ситуации понять причины допущенной ошибки, проанализировать их и сделать верные выводы - а не сгоряча попрощаться со стажером. Отзывы в этой ситуации не играют никакой роли.



Сожалеем, что Вы таким образом решили "свести счеты" сразу с несколькими сотрудниками Банка, указав ложные контактные данные, и во многом благодарны за то, что своим обманом Вы подтвердили правильность принятого специалистом Банка решения. Надеемся, что в первую очередь в дальнейшем Вы будете критично относиться к самому себе, а не к окружающим, и будете всегда помнить древнюю мудрость "В своем глазу бревна не видит, а в чужом - соринку разглядит".



С уважением,

ТКС-Банк.